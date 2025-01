Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2504250525062507 Додано: Пон 06 січ, 2025 21:01 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: wild.tomcat написав: податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати? податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати?

*у попередніх серіях*

Кум працював 10 років на німецьку фірму як український ФОП, за цей період заробив кілька сотень тис. Є.

В 2024 продав нерухомості на суму трохи меншу, ніж сумарний заробіток за 10 років. Гроші перевіз через кордон готівкою, все задекларував. При спробі відкрити рахунок і здати готівку в банк виникли проблеми.

Податкова кілька місяців намагалася отримати не тільки дані про доходи, які всі були надані одразу, а дані про витрати, які надати неможливо (хіба хтось зберігає чеки про будівницво і укладає угоди з бригадами будівельників?). В результаті надали дані про витрати куми, яка працювала до 2023 і мала середню для України зарплату. Так і пройшли перевірку.



а на Заході людей дивує, коли люди брешуть й намагаються хоч в чомусь, та намахати. система контролю чесності так й працює - тобі вірять на слово, але якщо виявлять, що брехав - так, до "чорного" списку. а по-інакшому не вийде.



Сліпий ту справу всю побачив,

Ніхто нічого не бреше, просто каже не всю правду.

Так і замінив: в часи, коли я був студентом то випускників економічного факультету були сотні. А тепер ледве кілька десятків набереться. Тепер сотні юристів і психологів. Так і замінив: в часи, коли я був студентом то випускників економічного факультету були сотні. А тепер ледве кілька десятків набереться. Тепер сотні юристів і психологів. В часи початку 00х кожна бурса під мостом відкривала фінансовий факультет і випускала хвінансистів. І приблизно в той самий час, може починаючи з кінця 90х, була шалена популярність на облік і аудит- бухгалтерів кліпали тонами.

Фінансистів хоч і сильно покоцали скороченнями в кінці 00х, але ще як ніяк попит залишився. Бухгалтерію ж настільки автоматизували, що штати бухгалтерів у великих компаніях скоротили на порядок, буквально, а для тих хто залишився вимоги виросли суттєво, і стереотипна тьотінька бухгалтер що веде купу паперових журналів, формує мільйон звітів і тягає то податкової, пережила метаморфози і тепер це має бути матьорий користувач купи автоматизованих систем, що гризеться з податковою (це єдине мабуть буде вічне навіть якщо всю бухгалтерію вестиме ШІ). В часи початку 00х кожна бурса під мостом відкривала фінансовий факультет і випускала хвінансистів. І приблизно в той самий час, може починаючи з кінця 90х, була шалена популярність на облік і аудит- бухгалтерів кліпали тонами.Фінансистів хоч і сильно покоцали скороченнями в кінці 00х, але ще як ніяк попит залишився. Бухгалтерію ж настільки автоматизували, що штати бухгалтерів у великих компаніях скоротили на порядок, буквально, а для тих хто залишився вимоги виросли суттєво, і стереотипна тьотінька бухгалтер що веде купу паперових журналів, формує мільйон звітів і тягає то податкової, пережила метаморфози і тепер це має бути матьорий користувач купи автоматизованих систем, що гризеться з податковою (це єдине мабуть буде вічне навіть якщо всю бухгалтерію вестиме ШІ).

я б не сказав, що багато економічних спеціальностей закрилося - економічна не надто складна освіта, легше юриста, тому коли потрібен лише диплом, економіст заходить аж бігом.



Він там НЕ БУВ в останні 1/2 сторіччя (!) і вже НЕ БУДЕ в найближчі 1/2 сторіччя (!).



Хто не в курсі - читайте дописи філіппінського нареченого про те, як він буде годувати філіппінську наречену та чим:



Допис має назву (цитата)

"гніздовим сапоговим мисленням рве шаблон"

Креативу бракує

Починаючи з назви

Можно було б " ̶Х̶і̶ж̶и̶н̶а̶ халабуда дядюшкі Плюшкіна"

Попалася цікава статистика по середній та медіанній вартості всіх активів жителя європейської країни. На даній картинці медіанна, а середня - трохи інші результати (десь в півтора раз більші) і там Швейцарія перша.



Net worth or “wealth” is defined as the value of financial assets plus real assets (principally housing) that households own, minus their debts. Тобто рахують добробут так: фінансові активи (депозити, страховки, пенсійні рахунки і тп) плюс нерухомість мінус зобов'язання (іпотека, кредити і тп). І ще дивлячись на Німеччину та Польщу здається, що враховують всіх повнолітніх мешканців крахни, включаючи біженців



Як видно, дуже великий розброс між "старою" і "новою" Європою. А ще як на мене вартість активів росла там, де було чим менше воєн і потрясінь (Ісландія та Швейцарія в топі). Як би я для себе розглядав даний графік з точки зору еміграції? На мою думку, студентам і молодим людям до 30-35 років, які ще не мають багато активів (припустимо у студента з активів - лише клепка в голові) треба обирати країни з верхньої частини списку. А от людям постарше, з якимось активами в Україні, краще розглянути країни з нижньої частини списку. Адже люди - істоти соціальні і їм важливо відчувати себе не гірше за оточуючих. Тож продавши активи в Україні (або іншій країні, якщо еміграція розглядається з неї) вони зможуть дозволити собі більше активів в новій країні і не будуть відчувати себе бідними.



Наприклад, з графіка видно, що якщо людина емігрує з активами у 50 тис. Євро з України, то в північних країнах це майже ніщо. А от в умовних Сербії, Румунії чи Туреччині - хороший старт. Попалася цікава статистика по середній та медіанній вартості всіх активів жителя європейської країни. На даній картинці медіанна, а середня - трохи інші результати (десь в півтора раз більші) і там Швейцарія перша.Net worth or “wealth” is defined as the value of financial assets plus real assets (principally housing) that households own, minus their debts. Тобто рахують добробут так: фінансові активи (депозити, страховки, пенсійні рахунки і тп) плюс нерухомість мінус зобов'язання (іпотека, кредити і тп). І ще дивлячись на Німеччину та Польщу здається, що враховують всіх повнолітніх мешканців крахни, включаючи біженцівЯк видно, дуже великий розброс між "старою" і "новою" Європою. А ще як на мене вартість активів росла там, де було чим менше воєн і потрясінь (Ісландія та Швейцарія в топі). Як би я для себе розглядав даний графік з точки зору еміграції? На мою думку, студентам і молодим людям до 30-35 років, які ще не мають багато активів (припустимо у студента з активів - лише клепка в голові) треба обирати країни з верхньої частини списку. А от людям постарше, з якимось активами в Україні, краще розглянути країни з нижньої частини списку. Адже люди - істоти соціальні і їм важливо відчувати себе не гірше за оточуючих. Тож продавши активи в Україні (або іншій країні, якщо еміграція розглядається з неї) вони зможуть дозволити собі більше активів в новій країні і не будуть відчувати себе бідними.Наприклад, з графіка видно, що якщо людина емігрує з активами у 50 тис. Євро з України, то в північних країнах це майже ніщо. А от в умовних Сербії, Румунії чи Туреччині - хороший старт.



Давайте для начала разберемся с активами.

То что они есть?

50 Кевро? Ок. Предположим это от продажи квартиры в Киеве.

Если он в ней жил - это не актив.

Если сдавал - да, актив.

Ок, предположим чел продал актив, арендную квартиру, за 50 куе.

Что приносит квартира в Киеве за 50 куе?

Я уже явно отстал от жизни, но, думаю, в лучшем случае 5% годовых. На самом деле, намного меньше, учитывая амортизацию, простои и инфляцию да и девальвацию. Фактически если инфляция доллара не загонит это в минус - уже хорошо.

Что может сделать с этими деньгами резидент США?

Как минимум, положитьь на депо. Сейчас около 4-4.5% годовых.

Есть инфляция доллара и налоги.

Купить S&P500. Сопоставимая надежность (могу объяснить почему, но не думаю что это имеет смысл, просто принять как данность). Фактически это от 8% (на самом деле, скорее 10-12) годовых прироста. Если это будет лонгтерм, то есть, после покупки держать не менее года, то при определенных условиях, налогообложение будет 0 (ноль).

По сравнению с арендной киевской квартирой - явный профит.

Девала нет. Нет амортизации и пр.

"В найближчі 15 років економіка США буде лідером світової".

От і робіть висновки. Особливо батьки школярів. Сьогодні випадково оком бачив свіжу публікацію - прочитав тільки заголовок, здається було так:"В найближчі 15 років економіка США буде лідером світової".От і робіть висновки. Особливо батьки школярів.

Це тільки, якщо вони зараз кризу держборгу розрулять )))

https://ru.investing.com/news/economy/article-2610194 Це тільки, якщо вони зараз кризу держборгу розрулять )))

І оце ще дуже неприємна штука.

Бідні стали піднішими і в боргах, а держава націоналізує збитки. І це на фонді раллі фондових індексів +40 за рік, де багаті, розбагатіли ще більше.

А ще Трамп обіцяє знизити податки, щоб націоналізація збитків прискорилася... І оце ще дуже неприємна штука.Бідні стали піднішими і в боргах, а держава націоналізує збитки. І це на фонді раллі фондових індексів +40 за рік, де багаті, розбагатіли ще більше.А ще Трамп обіцяє знизити податки, щоб націоналізація збитків прискорилася...



Криза держборгу в США?

Никогда такого не было и вот опять.





Тебе известно что абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее?

Но тут как в том анекдоте - у кого на что мозгов (или финансовой грамотности/дисциплины) хватает. Кто-то покупает в кредит красненькую машинку, кто-то вкладывает в то, что принесет деньги. Конечно, на абсолютно феноменальном росте НВидии не все смогли заработать, но очень многие.

Анекдот в общем-то скорее поучительный нежели смешной:

После первой пробы Виагры.

