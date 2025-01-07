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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2505250625072508
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Тебе известно что абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее?

В мене брокерський рахунок відкритий з 2007 року.
  rjkz написав:Но тут как в том анекдоте - у кого на что мозгов (или финансовой грамотности/дисциплины) хватает. Кто-то покупает в кредит красненькую машинку, кто-то вкладывает в то, что принесет деньги. Конечно, на абсолютно феноменальном росте НВидии не все смогли заработать, но очень многие.

Я 2024 року на фондовому ринку здійснював операції з одним єдиним інструментом, який в мене був і раніше, але був докуплений в червні по 0.27. Рік закрився по 0.38.
+40.7%
2025 рік дійсно покаже на що і Вам і мені вистачило мізків.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:40

  fox767676 написав:


Креативу бракує
Починаючи з назви
Можно було б " ̶Х̶і̶ж̶и̶н̶а̶ халабуда дядюшкі Плюшкіна"
і там замість білочок розгорнуті "Сільскі Вісті" і на них кілька в томаті та крафтовий квас на табуретці

А де там витрати хоча б на електричку чи тролейбус? Чи він з підвалу не виходить??
Контрацептиви де (допускаємо, що витрат безпосередньо саме на жінок нема, йому і так дають).
Чи він просто днями в підвалі мастурбує вже 53-й рік? :shock:
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  #<1 ... 2505250625072508
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