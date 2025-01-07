Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2505250625072508 Додано: Вів 07 січ, 2025 11:18 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Тебе известно что абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее? Тебе известно что абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее?

В мене брокерський рахунок відкритий з 2007 року. rjkz написав: Но тут как в том анекдоте - у кого на что мозгов (или финансовой грамотности/дисциплины) хватает. Кто-то покупает в кредит красненькую машинку, кто-то вкладывает в то, что принесет деньги. Конечно, на абсолютно феноменальном росте НВидии не все смогли заработать, но очень многие. Но тут как в том анекдоте - у кого на что мозгов (или финансовой грамотности/дисциплины) хватает. Кто-то покупает в кредит красненькую машинку, кто-то вкладывает в то, что принесет деньги. Конечно, на абсолютно феноменальном росте НВидии не все смогли заработать, но очень многие.

Я 2024 року на фондовому ринку здійснював операції з одним єдиним інструментом, який в мене був і раніше, але був докуплений в червні по 0.27. Рік закрився по 0.38.

+40.7%

2025 рік дійсно покаже на що і Вам і мені вистачило мізків. В мене брокерський рахунок відкритий з 2007 року.Я 2024 року на фондовому ринку здійснював операції з одним єдиним інструментом, який в мене був і раніше, але був докуплений в червні по 0.27. Рік закрився по 0.38.+40.7%2025 рік дійсно покаже на що і Вам і мені вистачило мізків. Denik Повідомлень: 3351 З нами з: 23.02.09 Подякував: 693 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 11:40 fox767676 написав: akurt написав: https://fi202x.blogspot.com/2024/12/159-2024.html





Креативу бракує

Починаючи з назви

Можно було б " ̶Х̶і̶ж̶и̶н̶а̶ халабуда дядюшкі Плюшкіна"

і там замість білочок розгорнуті "Сільскі Вісті" і на них кілька в томаті та крафтовий квас на табуретці Креативу бракуєПочинаючи з назвиМожно було б " ̶Х̶і̶ж̶и̶н̶а̶ халабуда дядюшкі Плюшкіна"і там замість білочок розгорнуті "Сільскі Вісті" і на них кілька в томаті та крафтовий квас на табуретці

А де там витрати хоча б на електричку чи тролейбус? Чи він з підвалу не виходить??

Контрацептиви де (допускаємо, що витрат безпосередньо саме на жінок нема, йому і так дають).

Чи він просто днями в підвалі мастурбує вже 53-й рік? А де там витрати хоча б на електричку чи тролейбус? Чи він з підвалу не виходить??Контрацептиви де (допускаємо, що витрат безпосередньо саме на жінок нема, йому і так дають).Чи він просто днями в підвалі мастурбує вже 53-й рік? Hotab Повідомлень: 14015 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2306 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2505250625072508 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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