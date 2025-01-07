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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2505250625072508
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Тебе известно что абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее?

В мене брокерський рахунок відкритий з 2007 року.
  rjkz написав:Но тут как в том анекдоте - у кого на что мозгов (или финансовой грамотности/дисциплины) хватает. Кто-то покупает в кредит красненькую машинку, кто-то вкладывает в то, что принесет деньги. Конечно, на абсолютно феноменальном росте НВидии не все смогли заработать, но очень многие.

Я 2024 року на фондовому ринку здійснював операції з одним єдиним інструментом, який в мене був і раніше, але був докуплений в червні по 0.27. Рік закрився по 0.38.
+40.7%
2025 рік дійсно покаже на що і Вам і мені вистачило мізків.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:40

  fox767676 написав:


Креативу бракує
Починаючи з назви
Можно було б " ̶Х̶і̶ж̶и̶н̶а̶ халабуда дядюшкі Плюшкіна"
і там замість білочок розгорнуті "Сільскі Вісті" і на них кілька в томаті та крафтовий квас на табуретці

А де там витрати хоча б на електричку чи тролейбус? Чи він з підвалу не виходить??
Контрацептиви де (допускаємо, що витрат безпосередньо саме на жінок нема, йому і так дають).
Чи він просто днями в підвалі мастурбує вже 53-й рік? :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 12:36



глянув блог
https://fi202x.blogspot.com/2024/11/blog-post_30.html

ну це не можливо, виглядає на якийсь стьоб хз для чого.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 12:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Купить S&P500. Сопоставимая надежность (могу объяснить почему, но не думаю что это имеет смысл, просто принять как данность). Фактически это от 8% (на самом деле, скорее 10-12) годовых прироста. Если это будет лонгтерм, то есть, после покупки держать не менее года, то при определенных условиях, налогообложение будет 0 (ноль).

Поясни. Тут люди з кращою економічною освітою, аніж у Вас послухають ))).
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 12:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:психологія: 49,8 тис. ...
менеджмент: 47,8 тис., (+9,9%);
філологія: 44,7 тис. ...
право: 40,3 тис. ...
комп'ютерні науки: 33,1 тис. ...

Ну перших двох в переліку безробітних - переважна кількість.
Номер пʼять ми поховали.

IT ринок живіший за всіх живих. Поза галуззю та з-за кордону видніше?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:T ринок живіший за всіх живих. Поза галуззю та з-за кордону видніше?

https://opendatabot.ua/analytics/export-2024-11
Звісно ринок не вмирає, але поступово емігрує і дедалі більше в нас КІК (компаній з іноземним капіталом)...
https://forbes.ua/news/kontrolovani-ino ... 2024-20906
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:T ринок живіший за всіх живих. Поза галуззю та з-за кордону видніше?

https://opendatabot.ua/analytics/export-2024-11
Звісно ринок не вмирає, але поступово емігрує і дедалі більше в нас КІК (компаній з іноземним капіталом)...
Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 13:45

Цікавий факт на тему, озвучену вище: про акції Amazon.
Наші українці, які там працюють, розказали про цікаву арифметику: 50% зарплатні видають акціями компанії.
Тут три-в-одному:
- стимулює працювати так, щоби компанія розквітала та працювала добре: кожен це відчує за ціною акцій.
- стимулює до збереження своїх грошей та їх заощадження.
- я не впевнений (я про це не питав), але йде оптимізація оподаткування.
akurt
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