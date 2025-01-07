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rjkz написав:Тебе известно что абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее?
В мене брокерський рахунок відкритий з 2007 року.
rjkz написав:Но тут как в том анекдоте - у кого на что мозгов (или финансовой грамотности/дисциплины) хватает. Кто-то покупает в кредит красненькую машинку, кто-то вкладывает в то, что принесет деньги. Конечно, на абсолютно феноменальном росте НВидии не все смогли заработать, но очень многие.
Я 2024 року на фондовому ринку здійснював операції з одним єдиним інструментом, який в мене був і раніше, але був докуплений в червні по 0.27. Рік закрився по 0.38. +40.7% 2025 рік дійсно покаже на що і Вам і мені вистачило мізків.
Креативу бракує Починаючи з назви Можно було б " ̶Х̶і̶ж̶и̶н̶а̶ халабуда дядюшкі Плюшкіна" і там замість білочок розгорнуті "Сільскі Вісті" і на них кілька в томаті та крафтовий квас на табуретці
А де там витрати хоча б на електричку чи тролейбус? Чи він з підвалу не виходить?? Контрацептиви де (допускаємо, що витрат безпосередньо саме на жінок нема, йому і так дають). Чи він просто днями в підвалі мастурбує вже 53-й рік?
rjkz написав:Купить S&P500. Сопоставимая надежность (могу объяснить почему, но не думаю что это имеет смысл, просто принять как данность). Фактически это от 8% (на самом деле, скорее 10-12) годовых прироста. Если это будет лонгтерм, то есть, после покупки держать не менее года, то при определенных условиях, налогообложение будет 0 (ноль).
Поясни. Тут люди з кращою економічною освітою, аніж у Вас послухають ))).
Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч
Цікавий факт на тему, озвучену вище: про акції Amazon. Наші українці, які там працюють, розказали про цікаву арифметику: 50% зарплатні видають акціями компанії. Тут три-в-одному: - стимулює працювати так, щоби компанія розквітала та працювала добре: кожен це відчує за ціною акцій. - стимулює до збереження своїх грошей та їх заощадження. - я не впевнений (я про це не питав), але йде оптимізація оподаткування.