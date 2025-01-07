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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2506250725082509
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 14:34

  rjkz написав:Кто-то рещает купить Виагры на 1000 долларов, а кто-то акции Пфайзера.

якщо вважати, що "на останні", то в першого ще піднімається фізичгий орган, а в другого ні Віагрою ні домкратом, тому насолоджуватися зостається лише можливим віртуальним ростом Пфайзера
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:26

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:T ринок живіший за всіх живих. Поза галуззю та з-за кордону видніше?

https://opendatabot.ua/analytics/export-2024-11
Звісно ринок не вмирає, але поступово емігрує і дедалі більше в нас КІК (компаній з іноземним капіталом)...
Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч

ІТ риє дно далі вглиб
https://blog.djinni.co/post/2024-report
flyman
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Повідомлень: 37797
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3
  #<1 ... 2506250725082509
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