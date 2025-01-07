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Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч