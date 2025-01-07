RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2506250725082509
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:26

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:T ринок живіший за всіх живих. Поза галуззю та з-за кордону видніше?

https://opendatabot.ua/analytics/export-2024-11
Звісно ринок не вмирає, але поступово емігрує і дедалі більше в нас КІК (компаній з іноземним капіталом)...
Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч

ІТ риє дно далі вглиб
https://blog.djinni.co/post/2024-report
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37798
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:11

flyman
Частка кандидатів з-за кордону збільшується з кожним роком. В 2022-му це було 18%, в 23-му 29%, зараз — 33%. Втім, більшість закордонних кандидатів, особливо в Європі, — це релоковані українці.

От це цікаво.


В кума в Німеччині у відділ (софт для заводів з виробництва авто) із 11 розробників хотіли скоротити до 9, а в результатів скоротили до 8, але, схоже, це не останнє скорочення, зокрема там взяли ще одного українця, а він не тягне роботу.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4597
З нами з: 29.07.22
Подякував: 770 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:40

  Дюрі-бачі написав:flyman
Частка кандидатів з-за кордону збільшується з кожним роком. В 2022-му це було 18%, в 23-му 29%, зараз — 33%. Втім, більшість закордонних кандидатів, особливо в Європі, — це релоковані українці.

От це цікаво.


В кума в Німеччині у відділ (софт для заводів з виробництва авто) із 11 розробників хотіли скоротити до 9, а в результатів скоротили до 8, але, схоже, це не останнє скорочення, зокрема там взяли ще одного українця, а він не тягне роботу.

В Німеччині взагалі скорочення сильніше ніж в середньому, там системна криза, а особливо жопа в автопромі і суміжних галузях
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35870
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8113 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:44

  flyman написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:https://opendatabot.ua/analytics/export-2024-11
Звісно ринок не вмирає, але поступово емігрує і дедалі більше в нас КІК (компаній з іноземним капіталом)...
Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч

ІТ риє дно далі вглиб
https://blog.djinni.co/post/2024-report

Це лиш аналіз з точки зору українського рекрутингу, а не ІТ галузі в світі. Було глобальне скорочення по всьому світу (далеко не тільки по Україні і вочевидь не тільки через війну у нас), потім ті скорочення вилилися в заміну "дорогих" спеців на дешевих - і стрімко почав рости ринок і ЛатАмі та Індії. Наразі є ознаки що скорочення припинилося
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35870
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8113 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:53

Faceless ми ще не побачили як бульбашка ШІ здувається ...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4597
З нами з: 29.07.22
Подякував: 770 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:14

  Faceless написав:Це лиш аналіз з точки зору українського рекрутингу, а не ІТ галузі в світі. Було глобальне скорочення по всьому світу (далеко не тільки по Україні і вочевидь не тільки через війну у нас), потім ті скорочення вилилися в заміну "дорогих" спеців на дешевих - і стрімко почав рости ринок і ЛатАмі та Індії. Наразі є ознаки що скорочення припинилося

криза так трошки але не така, тобто робота іде не випускнику каліджа на 500куе (як писав акурт) а на аутсорс за 500К INR іншому випускнику іншого каліджа
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37798
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 2506250725082509
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4524)
07.01.2025 18:29
Ринок ОВДП (7213)
07.01.2025 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.