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Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч
Частка кандидатів з-за кордону збільшується з кожним роком. В 2022-му це було 18%, в 23-му 29%, зараз — 33%. Втім, більшість закордонних кандидатів, особливо в Європі, — це релоковані українці.
От це цікаво.
В кума в Німеччині у відділ (софт для заводів з виробництва авто) із 11 розробників хотіли скоротити до 9, а в результатів скоротили до 8, але, схоже, це не останнє скорочення, зокрема там взяли ще одного українця, а він не тягне роботу.
Частка кандидатів з-за кордону збільшується з кожним роком. В 2022-му це було 18%, в 23-му 29%, зараз — 33%. Втім, більшість закордонних кандидатів, особливо в Європі, — це релоковані українці.
От це цікаво.
В кума в Німеччині у відділ (софт для заводів з виробництва авто) із 11 розробників хотіли скоротити до 9, а в результатів скоротили до 8, але, схоже, це не останнє скорочення, зокрема там взяли ще одного українця, а він не тягне роботу.
В Німеччині взагалі скорочення сильніше ніж в середньому, там системна криза, а особливо жопа в автопромі і суміжних галузях
Дюрі-бачі написав:https://opendatabot.ua/analytics/export-2024-11 Звісно ринок не вмирає, але поступово емігрує і дедалі більше в нас КІК (компаній з іноземним капіталом)...
Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч
Це лиш аналіз з точки зору українського рекрутингу, а не ІТ галузі в світі. Було глобальне скорочення по всьому світу (далеко не тільки по Україні і вочевидь не тільки через війну у нас), потім ті скорочення вилилися в заміну "дорогих" спеців на дешевих - і стрімко почав рости ринок і ЛатАмі та Індії. Наразі є ознаки що скорочення припинилося
Faceless написав:Це лиш аналіз з точки зору українського рекрутингу, а не ІТ галузі в світі. Було глобальне скорочення по всьому світу (далеко не тільки по Україні і вочевидь не тільки через війну у нас), потім ті скорочення вилилися в заміну "дорогих" спеців на дешевих - і стрімко почав рости ринок і ЛатАмі та Індії. Наразі є ознаки що скорочення припинилося
криза так трошки але не така, тобто робота іде не випускнику каліджа на 500куе (як писав акурт) а на аутсорс за 500К INR іншому випускнику іншого каліджа