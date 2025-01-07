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Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч
Частка кандидатів з-за кордону збільшується з кожним роком. В 2022-му це було 18%, в 23-му 29%, зараз — 33%. Втім, більшість закордонних кандидатів, особливо в Європі, — це релоковані українці.
От це цікаво.
В кума в Німеччині у відділ (софт для заводів з виробництва авто) із 11 розробників хотіли скоротити до 9, а в результатів скоротили до 8, але, схоже, це не останнє скорочення, зокрема там взяли ще одного українця, а він не тягне роботу.
Частка кандидатів з-за кордону збільшується з кожним роком. В 2022-му це було 18%, в 23-му 29%, зараз — 33%. Втім, більшість закордонних кандидатів, особливо в Європі, — це релоковані українці.
От це цікаво.
В кума в Німеччині у відділ (софт для заводів з виробництва авто) із 11 розробників хотіли скоротити до 9, а в результатів скоротили до 8, але, схоже, це не останнє скорочення, зокрема там взяли ще одного українця, а він не тягне роботу.
В Німеччині взагалі скорочення сильніше ніж в середньому, там системна криза, а особливо жопа в автопромі і суміжних галузях
Дюрі-бачі написав:https://opendatabot.ua/analytics/export-2024-11 Звісно ринок не вмирає, але поступово емігрує і дедалі більше в нас КІК (компаній з іноземним капіталом)...
Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч
Це лиш аналіз з точки зору українського рекрутингу, а не ІТ галузі в світі. Було глобальне скорочення по всьому світу (далеко не тільки по Україні і вочевидь не тільки через війну у нас), потім ті скорочення вилилися в заміну "дорогих" спеців на дешевих - і стрімко почав рости ринок і ЛатАмі та Індії. Наразі є ознаки що скорочення припинилося
Faceless написав:Це лиш аналіз з точки зору українського рекрутингу, а не ІТ галузі в світі. Було глобальне скорочення по всьому світу (далеко не тільки по Україні і вочевидь не тільки через війну у нас), потім ті скорочення вилилися в заміну "дорогих" спеців на дешевих - і стрімко почав рости ринок і ЛатАмі та Індії. Наразі є ознаки що скорочення припинилося
криза таки є трошки, але не така, тобто робота на 500куе іде не випускнику каліджа (як писав акурт) а на аутсорс за умовних 500К INR іншому (може і не одному, а цілому ІТ селу)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 січ, 2025 20:18, всього редагувалось 2 разів.
BIGor написав:Вибачаюся, що встряю, але виходить воно саме так - зі всіх кутків "фінансові радники" радять куплти акції Амазона
Тут есть один нюанс. Мы привыкли рассматривать только очень короткие инвестиции и поэтому рассматриваем исключительно сильно хайповые компании, надеясь сказочно разбогатеть при стремительном росте. Т.е. речь идет о спекуляции (в хорошем смысле слова). Если же задаться целью инвестировать "на пенсию" с умеренным профитом, который позволит спастить от инфляции, можно рассмотреть более традиционные отрасли. Там со спадами и подъемами есть общая тенденция к умеренному росту. Главное - не продавать в кризис.
Дюрі-бачі написав:софт для заводів з виробництва авто)
На роботі закупили нові октавії, у всіх проблеми з роботою блютуза. На попередній версії 17 року було норм(там ще не було андроїд авто). Китайози не дремлять, піджимають конкретно і ціна краща. І це ще поляки про джилі не чули. Податок на китайські авто це прикольно, але побачимо чи він допоможе.