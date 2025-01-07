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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2507250825092510>
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:26

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:T ринок живіший за всіх живих. Поза галуззю та з-за кордону видніше?

https://opendatabot.ua/analytics/export-2024-11
Звісно ринок не вмирає, але поступово емігрує і дедалі більше в нас КІК (компаній з іноземним капіталом)...
Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч

ІТ риє дно далі вглиб
https://blog.djinni.co/post/2024-report
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:11

flyman
Частка кандидатів з-за кордону збільшується з кожним роком. В 2022-му це було 18%, в 23-му 29%, зараз — 33%. Втім, більшість закордонних кандидатів, особливо в Європі, — це релоковані українці.

От це цікаво.


В кума в Німеччині у відділ (софт для заводів з виробництва авто) із 11 розробників хотіли скоротити до 9, а в результатів скоротили до 8, але, схоже, це не останнє скорочення, зокрема там взяли ще одного українця, а він не тягне роботу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:40

  Дюрі-бачі написав:flyman
Частка кандидатів з-за кордону збільшується з кожним роком. В 2022-му це було 18%, в 23-му 29%, зараз — 33%. Втім, більшість закордонних кандидатів, особливо в Європі, — це релоковані українці.

От це цікаво.


В кума в Німеччині у відділ (софт для заводів з виробництва авто) із 11 розробників хотіли скоротити до 9, а в результатів скоротили до 8, але, схоже, це не останнє скорочення, зокрема там взяли ще одного українця, а він не тягне роботу.

В Німеччині взагалі скорочення сильніше ніж в середньому, там системна криза, а особливо жопа в автопромі і суміжних галузях
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:44

  flyman написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:https://opendatabot.ua/analytics/export-2024-11
Звісно ринок не вмирає, але поступово емігрує і дедалі більше в нас КІК (компаній з іноземним капіталом)...
Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч

ІТ риє дно далі вглиб
https://blog.djinni.co/post/2024-report

Це лиш аналіз з точки зору українського рекрутингу, а не ІТ галузі в світі. Було глобальне скорочення по всьому світу (далеко не тільки по Україні і вочевидь не тільки через війну у нас), потім ті скорочення вилилися в заміну "дорогих" спеців на дешевих - і стрімко почав рости ринок і ЛатАмі та Індії. Наразі є ознаки що скорочення припинилося
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:53

Faceless ми ще не побачили як бульбашка ШІ здувається ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:14

  Faceless написав:Це лиш аналіз з точки зору українського рекрутингу, а не ІТ галузі в світі. Було глобальне скорочення по всьому світу (далеко не тільки по Україні і вочевидь не тільки через війну у нас), потім ті скорочення вилилися в заміну "дорогих" спеців на дешевих - і стрімко почав рости ринок і ЛатАмі та Індії. Наразі є ознаки що скорочення припинилося

криза таки є трошки, але не така, тобто робота на 500куе іде не випускнику каліджа (як писав акурт) а на аутсорс за умовних 500К INR іншому (може і не одному, а цілому ІТ селу)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 січ, 2025 20:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Вибачаюся, що встряю, але виходить воно саме так - зі всіх кутків "фінансові радники" радять куплти акції Амазона

Тут есть один нюанс. Мы привыкли рассматривать только очень короткие инвестиции и поэтому рассматриваем исключительно сильно хайповые компании, надеясь сказочно разбогатеть при стремительном росте. Т.е. речь идет о спекуляции (в хорошем смысле слова).
Если же задаться целью инвестировать "на пенсию" с умеренным профитом, который позволит спастить от инфляции, можно рассмотреть более традиционные отрасли. Там со спадами и подъемами есть общая тенденция к умеренному росту.
Главное - не продавать в кризис.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:софт для заводів з виробництва авто)


На роботі закупили нові октавії, у всіх проблеми з роботою блютуза. На попередній версії 17 року було норм(там ще не було андроїд авто). Китайози не дремлять, піджимають конкретно і ціна краща. І це ще поляки про джилі не чули.
Податок на китайські авто це прикольно, але побачимо чи він допоможе.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:18

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:з 24 року почалося відновленн

https://blog.youcontrol.market/u-2024-u ... 0-tisiach/
39 тисяч закритих ФОП (проти 30 в 2023 і 15 в 2021) звісно свідчать про відновлення.
Очікую, що в першому кварталі буде дуже багато закриттів.

Хто слідкує за цією рубрикою - той розуміє однозначно, хорошого мало
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2024/
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:30

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:з 24 року почалося відновленн

https://blog.youcontrol.market/u-2024-u ... 0-tisiach/
39 тисяч закритих ФОП (проти 30 в 2023 і 15 в 2021) звісно свідчать про відновлення.
Очікую, що в першому кварталі буде дуже багато закриттів.

Хто слідкує за цією рубрикою - той розуміє однозначно, хорошого мало
https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2024/

аджах в 5ці з монтажниками, вантажниками, прибиральницями і паяльницями і не тільки
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 січ, 2025 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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