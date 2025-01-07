Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2507250825092510> Додано: Вів 07 січ, 2025 15:26 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Denik написав: T ринок живіший за всіх живих. Поза галуззю та з-за кордону видніше? T ринок живіший за всіх живих. Поза галуззю та з-за кордону видніше?

https://opendatabot.ua/analytics/export-2024-11

Звісно ринок не вмирає, але поступово емігрує і дедалі більше в нас КІК (компаній з іноземним капіталом)... Звісно ринок не вмирає, але поступово емігрує і дедалі більше в нас КІК (компаній з іноземним капіталом)... Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч

ІТ риє дно далі вглиб

https://blog.djinni.co/post/2024-report ІТ риє дно далі вглиб flyman

Повідомлень: 37800 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 19:11 flyman

Частка кандидатів з-за кордону збільшується з кожним роком. В 2022-му це було 18%, в 23-му 29%, зараз — 33%. Втім, більшість закордонних кандидатів, особливо в Європі, — це релоковані українці.

От це цікаво.





В кума в Німеччині у відділ (софт для заводів з виробництва авто) із 11 розробників хотіли скоротити до 9, а в результатів скоротили до 8, але, схоже, це не останнє скорочення, зокрема там взяли ще одного українця, а він не тягне роботу. От це цікаво.В кума в Німеччині у відділ (софт для заводів з виробництва авто) із 11 розробників хотіли скоротити до 9, а в результатів скоротили до 8, але, схоже, це не останнє скорочення, зокрема там взяли ще одного українця, а він не тягне роботу. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4598 З нами з: 29.07.22 Подякував: 770 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 19:40 Дюрі-бачі написав: flyman

Частка кандидатів з-за кордону збільшується з кожним роком. В 2022-му це було 18%, в 23-му 29%, зараз — 33%. Втім, більшість закордонних кандидатів, особливо в Європі, — це релоковані українці.

От це цікаво.





В кума в Німеччині у відділ (софт для заводів з виробництва авто) із 11 розробників хотіли скоротити до 9, а в результатів скоротили до 8, але, схоже, це не останнє скорочення, зокрема там взяли ще одного українця, а він не тягне роботу. От це цікаво.В кума в Німеччині у відділ (софт для заводів з виробництва авто) із 11 розробників хотіли скоротити до 9, а в результатів скоротили до 8, але, схоже, це не останнє скорочення, зокрема там взяли ще одного українця, а він не тягне роботу.

В Німеччині взагалі скорочення сильніше ніж в середньому, там системна криза, а особливо жопа в автопромі і суміжних галузях В Німеччині взагалі скорочення сильніше ніж в середньому, там системна криза, а особливо жопа в автопромі і суміжних галузях Faceless

Модератор Повідомлень: 35870 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8113 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 19:44 flyman написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: https://opendatabot.ua/analytics/export-2024-11

Звісно ринок не вмирає, але поступово емігрує і дедалі більше в нас КІК (компаній з іноземним капіталом)... Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч Щодо ІТ ринку треба дивитися не на внутрішні компанії і склад власності, а на стан ринку в світі, що в першу чергу залежить від попиту. Найбільше падіння припало на 23 рік. В 2024 можна сказати був або дуже повільний ріс або застій, і якщо зараз не буде нової хвилі скорочення попиту, то можна сказати, що з 24 року почалося відновлення. Окремі компанії почали збільшувати хедкаунт і навіть набирати на бенч

ІТ риє дно далі вглиб

https://blog.djinni.co/post/2024-report ІТ риє дно далі вглиб

Це лиш аналіз з точки зору українського рекрутингу, а не ІТ галузі в світі. Було глобальне скорочення по всьому світу (далеко не тільки по Україні і вочевидь не тільки через війну у нас), потім ті скорочення вилилися в заміну "дорогих" спеців на дешевих - і стрімко почав рости ринок і ЛатАмі та Індії. Наразі є ознаки що скорочення припинилося Це лиш аналіз з точки зору українського рекрутингу, а не ІТ галузі в світі. Було глобальне скорочення по всьому світу (далеко не тільки по Україні і вочевидь не тільки через війну у нас), потім ті скорочення вилилися в заміну "дорогих" спеців на дешевих - і стрімко почав рости ринок і ЛатАмі та Індії. Наразі є ознаки що скорочення припинилося Faceless

Модератор Повідомлень: 35870 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8113 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 19:53 Faceless ми ще не побачили як бульбашка ШІ здувається ... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4598 З нами з: 29.07.22 Подякував: 770 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 20:14 Faceless написав: Це лиш аналіз з точки зору українського рекрутингу, а не ІТ галузі в світі. Було глобальне скорочення по всьому світу (далеко не тільки по Україні і вочевидь не тільки через війну у нас), потім ті скорочення вилилися в заміну "дорогих" спеців на дешевих - і стрімко почав рости ринок і ЛатАмі та Індії. Наразі є ознаки що скорочення припинилося Це лиш аналіз з точки зору українського рекрутингу, а не ІТ галузі в світі. Було глобальне скорочення по всьому світу (далеко не тільки по Україні і вочевидь не тільки через війну у нас), потім ті скорочення вилилися в заміну "дорогих" спеців на дешевих - і стрімко почав рости ринок і ЛатАмі та Індії. Наразі є ознаки що скорочення припинилося

криза таки є трошки, але не така, тобто робота на 500куе іде не випускнику каліджа (як писав акурт) а на аутсорс за умовних 500К INR іншому (може і не одному, а цілому ІТ селу)

криза таки є трошки, але не така, тобто робота на 500куе іде не випускнику каліджа (як писав акурт) а на аутсорс за умовних 500К INR іншому (може і не одному, а цілому ІТ селу) Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 січ, 2025 20:18, всього редагувалось 2 разів. flyman

Повідомлень: 37800 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 20:17 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Вибачаюся, що встряю, але виходить воно саме так - зі всіх кутків "фінансові радники" радять куплти акції Амазона Вибачаюся, що встряю, але виходить воно саме так - зі всіх кутків "фінансові радники" радять куплти акції Амазона

Тут есть один нюанс. Мы привыкли рассматривать только очень короткие инвестиции и поэтому рассматриваем исключительно сильно хайповые компании, надеясь сказочно разбогатеть при стремительном росте. Т.е. речь идет о спекуляции (в хорошем смысле слова).

Если же задаться целью инвестировать "на пенсию" с умеренным профитом, который позволит спастить от инфляции, можно рассмотреть более традиционные отрасли. Там со спадами и подъемами есть общая тенденция к умеренному росту.

Главное - не продавать в кризис. Тут есть один нюанс. Мы привыкли рассматривать только очень короткие инвестиции и поэтому рассматриваем исключительно сильно хайповые компании, надеясь сказочно разбогатеть при стремительном росте. Т.е. речь идет о спекуляции (в хорошем смысле слова).Если же задаться целью инвестировать "на пенсию" с умеренным профитом, который позволит спастить от инфляции, можно рассмотреть более традиционные отрасли. Там со спадами и подъемами есть общая тенденция к умеренному росту.Главное - не продавать в кризис. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7641 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6404 раз. Подякували: 21370 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 20:41 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: софт для заводів з виробництва авто) софт для заводів з виробництва авто)



На роботі закупили нові октавії, у всіх проблеми з роботою блютуза. На попередній версії 17 року було норм(там ще не було андроїд авто). Китайози не дремлять, піджимають конкретно і ціна краща. І це ще поляки про джилі не чули.

Податок на китайські авто це прикольно, але побачимо чи він допоможе. На роботі закупили нові октавії, у всіх проблеми з роботою блютуза. На попередній версії 17 року було норм(там ще не було андроїд авто). Китайози не дремлять, піджимають конкретно і ціна краща. І це ще поляки про джилі не чули.Податок на китайські авто це прикольно, але побачимо чи він допоможе. BeneFuckTor Повідомлень: 257 З нами з: 21.11.19 Подякував: 234 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 21:18 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: з 24 року почалося відновленн з 24 року почалося відновленн

https://blog.youcontrol.market/u-2024-u ... 0-tisiach/

39 тисяч закритих ФОП (проти 30 в 2023 і 15 в 2021) звісно свідчать про відновлення.

Очікую, що в першому кварталі буде дуже багато закриттів. 39 тисяч закритих ФОП (проти 30 в 2023 і 15 в 2021) звісно свідчать про відновлення.Очікую, що в першому кварталі буде дуже багато закриттів.

Хто слідкує за цією рубрикою - той розуміє однозначно, хорошого мало

https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2024/ Хто слідкує за цією рубрикою - той розуміє однозначно, хорошого мало BIGor

Повідомлень: 9737 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1394 раз. Подякували: 1810 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 21:30 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав: з 24 року почалося відновленн з 24 року почалося відновленн

https://blog.youcontrol.market/u-2024-u ... 0-tisiach/

39 тисяч закритих ФОП (проти 30 в 2023 і 15 в 2021) звісно свідчать про відновлення.

Очікую, що в першому кварталі буде дуже багато закриттів. 39 тисяч закритих ФОП (проти 30 в 2023 і 15 в 2021) звісно свідчать про відновлення.Очікую, що в першому кварталі буде дуже багато закриттів.

Хто слідкує за цією рубрикою - той розуміє однозначно, хорошого мало

https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2024/ Хто слідкує за цією рубрикою - той розуміє однозначно, хорошого мало

аджах в 5ці з монтажниками, вантажниками, прибиральницями і паяльницями і не тільки аджах в 5ці з монтажниками, вантажниками, прибиральницями і паяльницями і не тільки Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 січ, 2025 21:34, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 37800 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2507250825092510> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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