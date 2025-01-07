BeneFuckTor написав:
На роботі закупили нові октавії, у всіх проблеми з роботою блютуза. На попередній версії 17 року було норм(там ще не було андроїд авто). Китайози не дремлять, піджимають конкретно і ціна краща. І це ще поляки про джилі не чули.
Податок на китайські авто це прикольно, але побачимо чи він допоможе.
Не соглашусь коллега.Ваг и Китай пока не могут быть на одном уровне.Сильно вы много 10-летних джили видели на дорогах.Так же и по запчастям-любой европеец это не проблема а вот китаец это проблема.
Не спорю с тем ччто лет через 10 они наверное сравняються с корейцами и почти догонят европу.Но сейчас это просто красивые фантики обёртка.