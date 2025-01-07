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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2507250825092510
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:31

  BeneFuckTor написав:
  Дюрі-бачі написав:софт для заводів з виробництва авто)


На роботі закупили нові октавії, у всіх проблеми з роботою блютуза. На попередній версії 17 року було норм(там ще не було андроїд авто). Китайози не дремлять, піджимають конкретно і ціна краща. І це ще поляки про джилі не чули.
Податок на китайські авто це прикольно, але побачимо чи він допоможе.

Не соглашусь коллега.Ваг и Китай пока не могут быть на одном уровне.Сильно вы много 10-летних джили видели на дорогах.Так же и по запчастям-любой европеец это не проблема а вот китаец это проблема.
Не спорю с тем ччто лет через 10 они наверное сравняються с корейцами и почти догонят европу.Но сейчас это просто красивые фантики обёртка.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:37

BIGor
закрываються дроперы ФОПы потому что с ними сейчас война---изначально 2 миллиона фопов в стране где активного населения миллионов 15-20 это нонсенс---там дропы постоянно открывались -выгребут лимит и открывают новые.Сейчас останутся реально те кто работают хотя конечно просадка будет и по ним.Но у нас люди ушлые---там в прифронтовых по статистики ФОП в плюсе по закрытиям потому что налоги не нужно платить.
Вот так будет народ с державой бодаться-кто кого натянет.Нет чтобы сделать прозрачные условия и правила игры для всех(но это понятно никогда не будет).
konstantin kirovograd
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Повідомлень: 1405
З нами з: 20.01.09
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Подякували: 248 раз.
 
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2
  #<1 ... 2507250825092510
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