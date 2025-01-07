Додано: Вів 07 січ, 2025 23:03

Сибарит написав: Может китайский модель поставили? Может китайский модель поставили?

konstantin kirovograd написав: Не соглашусь коллега.Ваг и Китай пока не могут быть на одном уровне.Сильно вы много 10-летних джили видели на дорогах.Так же и по запчастям-любой европеец это не проблема а вот китаец это проблема. Не соглашусь коллега.Ваг и Китай пока не могут быть на одном уровне.Сильно вы много 10-летних джили видели на дорогах.Так же и по запчастям-любой европеец это не проблема а вот китаец это проблема.

Це вже не знаю. Самі телефонони самсуг(робочі) ну і свій тобто 2, проблема з'явилася як тільки пересіли на нові, оновлення останнє, то губиться конект, то не розуміє що підключення перервалося дзвінком іншого, то не конектить. Так я не жаліюсь, в мене робочого авто нема, то і проблем нема. Вони це поправлять, мабуть. Але сам факт, не саме дешеве авто - користуватись можна, але воно випущене на ринок недоопрацьоване.а ось чому? криза, китайоси, не знаю.Це так, я погоджуюсь. Але ну та джилі яка була 10 років тому були перші авто, які вони починали робити, тільки десь там салон санг йонг в нас в місті з'явився. Да і якщо брати китайські машини з бензином відстають, натискають на електро. Побачимо як воно буде.І я не спеціаліст, але мені здається що на самому ринку європи автовиробники не вивезуть(хоч будуть проблеми з запчастинами, хоч мито на 100%). Тут потрібні інші ринки, а що буде якщо там почнуть купувати більше тих же бадів.Може вже це відбувається, проблеми то з неба не з'явились.В мене фірма, торкається німецьких виробників (не ПО). Поки що є тільки установка, на перед багато не робити, приглядатись чи зможуть оплатити, накшталт такого плану.