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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2507250825092510
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:31

  BeneFuckTor написав:
  Дюрі-бачі написав:софт для заводів з виробництва авто)


На роботі закупили нові октавії, у всіх проблеми з роботою блютуза. На попередній версії 17 року було норм(там ще не було андроїд авто). Китайози не дремлять, піджимають конкретно і ціна краща. І це ще поляки про джилі не чули.
Податок на китайські авто це прикольно, але побачимо чи він допоможе.

Не соглашусь коллега.Ваг и Китай пока не могут быть на одном уровне.Сильно вы много 10-летних джили видели на дорогах.Так же и по запчастям-любой европеец это не проблема а вот китаец это проблема.
Не спорю с тем ччто лет через 10 они наверное сравняються с корейцами и почти догонят европу.Но сейчас это просто красивые фантики обёртка.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:37

BIGor
закрываються дроперы ФОПы потому что с ними сейчас война---изначально 2 миллиона фопов в стране где активного населения миллионов 15-20 это нонсенс---там дропы постоянно открывались -выгребут лимит и открывают новые.Сейчас останутся реально те кто работают хотя конечно просадка будет и по ним.Но у нас люди ушлые---там в прифронтовых по статистики ФОП в плюсе по закрытиям потому что налоги не нужно платить.
Вот так будет народ с державой бодаться-кто кого натянет.Нет чтобы сделать прозрачные условия и правила игры для всех(но это понятно никогда не будет).
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 22:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  BeneFuckTor написав:На роботі закупили нові октавії, у всіх проблеми з роботою блютуза.

Может китайский модуль поставили?
У меня с новым китайским телефоном гарнитура частенько отсоединяется и сразу снова подсоединяется.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 07 січ, 2025 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 23:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Сибарит написав:Может китайский модель поставили?

Це вже не знаю. Самі телефонони самсуг(робочі) ну і свій тобто 2, проблема з'явилася як тільки пересіли на нові, оновлення останнє, то губиться конект, то не розуміє що підключення перервалося дзвінком іншого, то не конектить. Так я не жаліюсь, в мене робочого авто нема, то і проблем нема. Вони це поправлять, мабуть. Але сам факт, не саме дешеве авто - користуватись можна, але воно випущене на ринок недоопрацьоване.

а ось чому? криза, китайоси, не знаю.

  konstantin kirovograd написав:Не соглашусь коллега.Ваг и Китай пока не могут быть на одном уровне.Сильно вы много 10-летних джили видели на дорогах.Так же и по запчастям-любой европеец это не проблема а вот китаец это проблема.


Це так, я погоджуюсь. Але ну та джилі яка була 10 років тому були перші авто, які вони починали робити, тільки десь там салон санг йонг в нас в місті з'явився. Да і якщо брати китайські машини з бензином відстають, натискають на електро. Побачимо як воно буде.

І я не спеціаліст, але мені здається що на самому ринку європи автовиробники не вивезуть(хоч будуть проблеми з запчастинами, хоч мито на 100%). Тут потрібні інші ринки, а що буде якщо там почнуть купувати більше тих же бадів.
Може вже це відбувається, проблеми то з неба не з'явились.

В мене фірма, торкається німецьких виробників (не ПО). Поки що є тільки установка, на перед багато не робити, приглядатись чи зможуть оплатити, накшталт такого плану.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 23:20

  BeneFuckTor написав:


глянув блог
https://fi202x.blogspot.com/2024/11/blog-post_30.html

ну це не можливо, виглядає на якийсь стьоб хз для чого.

Якби він ще з Нокії 3310 почав так економити, то може б зараз вже був на пенсії (тобто жив так само на 100 дол. в місяць, але не працював). А цьому телефону видно що максимум 10-12 років, ще служити і служити, але особливо і не зекономив виходить
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:15

https://youtu.be/X81kqygpMEE?si=ILbehlJCmXFDHEE3
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 00:21

Не може здутись те що не надуто

  Дюрі-бачі написав:Faceless ми ще не побачили як бульбашка ШІ здувається ...

Вона ще і не надувалася.
Тільки-тільки починає іти в ширнармаси.
Поки що той "інтелект" вимагає досить багато процесорної потужності і допилювання напильником під конткретне прикладне застосування.
А едж рішень тільки починають мутити. Тобто коли ШІ в кожній прасці ще не настав. Хіба що через підключення до хмари, тобто при стабільному інтернет з"єднанні, і то теж така інтеграція тільки розпочинається.
Це як з біткойном, тільки останній взлетів то 100Куе за шт.
Як там кажуть в таких випадках: Роль ШІ трохи перебільшена (с) (тм).
flyman
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  #<1 ... 2507250825092510
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