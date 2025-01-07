|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 січ, 2025 21:31
BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав:
софт для заводів з виробництва авто)
На роботі закупили нові октавії, у всіх проблеми з роботою блютуза. На попередній версії 17 року було норм(там ще не було андроїд авто). Китайози не дремлять, піджимають конкретно і ціна краща. І це ще поляки про джилі не чули.
Податок на китайські авто це прикольно, але побачимо чи він допоможе.
Не соглашусь коллега.Ваг и Китай пока не могут быть на одном уровне.Сильно вы много 10-летних джили видели на дорогах.Так же и по запчастям-любой европеец это не проблема а вот китаец это проблема.
Не спорю с тем ччто лет через 10 они наверное сравняються с корейцами и почти догонят европу.Но сейчас это просто красивые фантики обёртка.
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1406
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 07 січ, 2025 21:37
BIGor
закрываються дроперы ФОПы потому что с ними сейчас война---изначально 2 миллиона фопов в стране где активного населения миллионов 15-20 это нонсенс---там дропы постоянно открывались -выгребут лимит и открывают новые.Сейчас останутся реально те кто работают хотя конечно просадка будет и по ним.Но у нас люди ушлые---там в прифронтовых по статистики ФОП в плюсе по закрытиям потому что налоги не нужно платить.
Вот так будет народ с державой бодаться-кто кого натянет.Нет чтобы сделать прозрачные условия и правила игры для всех(но это понятно никогда не будет).
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1406
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 07 січ, 2025 22:13
BeneFuckTor написав:
На роботі закупили нові октавії, у всіх проблеми з роботою блютуза.
Может китайский модуль поставили?
У меня с новым китайским телефоном гарнитура частенько отсоединяется и сразу снова подсоединяется.
Востаннє редагувалось Сибарит
в Вів 07 січ, 2025 23:06, всього редагувалось 1 раз.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7644
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6404 раз.
- Подякували: 21370 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
82
38
2
Додано: Вів 07 січ, 2025 23:03
Сибарит написав:
Может китайский модель поставили?
Це вже не знаю. Самі телефонони самсуг(робочі) ну і свій тобто 2, проблема з'явилася як тільки пересіли на нові, оновлення останнє, то губиться конект, то не розуміє що підключення перервалося дзвінком іншого, то не конектить. Так я не жаліюсь, в мене робочого авто нема, то і проблем нема. Вони це поправлять, мабуть. Але сам факт, не саме дешеве авто - користуватись можна, але воно випущене на ринок недоопрацьоване.
а ось чому? криза, китайоси, не знаю.
konstantin kirovograd написав:
Не соглашусь коллега.Ваг и Китай пока не могут быть на одном уровне.Сильно вы много 10-летних джили видели на дорогах.Так же и по запчастям-любой европеец это не проблема а вот китаец это проблема.
Це так, я погоджуюсь. Але ну та джилі яка була 10 років тому були перші авто, які вони починали робити, тільки десь там салон санг йонг в нас в місті з'явився. Да і якщо брати китайські машини з бензином відстають, натискають на електро. Побачимо як воно буде.
І я не спеціаліст, але мені здається що на самому ринку європи автовиробники не вивезуть(хоч будуть проблеми з запчастинами, хоч мито на 100%). Тут потрібні інші ринки, а що буде якщо там почнуть купувати більше тих же бадів.
Може вже це відбувається, проблеми то з неба не з'явились.
В мене фірма, торкається німецьких виробників (не ПО). Поки що є тільки установка, на перед багато не робити, приглядатись чи зможуть оплатити, накшталт такого плану.
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 234 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 07 січ, 2025 23:20
Якби він ще з Нокії 3310 почав так економити, то може б зараз вже був на пенсії (тобто жив так само на 100 дол. в місяць, але не працював). А цьому телефону видно що максимум 10-12 років, ще служити і служити, але особливо і не зекономив виходить
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 609
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 08 січ, 2025 00:15
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3260
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 08 січ, 2025 00:21
Дюрі-бачі написав:Faceless
ми ще не побачили як бульбашка ШІ здувається ...
Вона ще і не надувалася.
Тільки-тільки починає іти в ширнармаси.
Поки що той "інтелект" вимагає досить багато процесорної потужності і допилювання напильником під конткретне прикладне застосування.
А едж рішень тільки починають мутити. Тобто коли ШІ в кожній прасці ще не настав. Хіба що через підключення до хмари, тобто при стабільному інтернет з"єднанні, і то теж така інтеграція тільки розпочинається.
Це як з біткойном, тільки останній взлетів то 100Куе за шт.
Як там кажуть в таких випадках: Роль ШІ трохи перебільшена (с) (тм).
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37804
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2801 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 08 січ, 2025 02:44
akurt написав: Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Нагла брехня, адже відстрочка вимагає працювати на 3/4 ставки.
На жаль не брехня, і не нагла.
Якщо викладач працює на 3/4 ставки, то дійсно не підлягає призову.
Але ж це викладач, який має вік до 60 років.
Де ж таких узяти? Ще й чоловічої статі?
Серед тих доцентів, з якими я спілкуюся, тільки один має 0,85 ставки - завдячуючи тому, що веде науку під назвою «ТММ». То наука не для всіх, ще й треба вміти розказати та навчити робити креслення.
Два не доценти, а старші викладачі дійсно - майже молоді хлопці, то кафедра через силу (!) змогла виділити 3/4 ставки. Тому що дуже цінні кадри: допомагають розпилювати гранти.
А ще рекомендую подивитися склад викладачів інженерно-будівельних університетів або відповідних факультетів. Те, як гарцювати суміш цементу з піском розказують виключно жінки.
І декани жінки, і заступники деканів жінки, і доценти жінки. Цемент, пісок, щільність грунтів, палі… ну все те, що вони ніколи не бачили.
Так що 3/4 ставки бувають, іноді.
Для жінок або «окремих» хлопців.
Серьезно?
Как все поменялось.
А еще в середине 90-х в КИСИ примерно 80% преподов были мужчины.
Иностранный язык, электротехнику, архитектуру и...кажется фсе, лекции читали женщины. Практические и лабы еще вели по воде, ЖБК...что-то больше ничего не припоминается.
Все профильные предметы - теормех, сопромат, строймех, металлы, деревянные конструкции (такое тоже учат), ЖБК (лекции), высшая математика, физика, химия, основания и фундаменты, геодезия, строймашины, тсп (технологии строительных процессов), организация строительства, даже экономика строительства и тп тд - все мужчины. И лекции и практика.
Кажется по геологии тоже женшина читала лекции.
А девущки-студентки очень немногие доходили до финиша.
Из кого преподы будут тогда?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17008
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8438 раз.
- Подякували: 5316 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
3
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|