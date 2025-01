Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2507250825092510 Додано: Вів 07 січ, 2025 21:31 BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав: софт для заводів з виробництва авто) софт для заводів з виробництва авто)



На роботі закупили нові октавії, у всіх проблеми з роботою блютуза. На попередній версії 17 року було норм(там ще не було андроїд авто). Китайози не дремлять, піджимають конкретно і ціна краща. І це ще поляки про джилі не чули.

Податок на китайські авто це прикольно, але побачимо чи він допоможе. На роботі закупили нові октавії, у всіх проблеми з роботою блютуза. На попередній версії 17 року було норм(там ще не було андроїд авто). Китайози не дремлять, піджимають конкретно і ціна краща. І це ще поляки про джилі не чули.Податок на китайські авто це прикольно, але побачимо чи він допоможе.

Не соглашусь коллега.Ваг и Китай пока не могут быть на одном уровне.Сильно вы много 10-летних джили видели на дорогах.Так же и по запчастям-любой европеец это не проблема а вот китаец это проблема.

Не спорю с тем ччто лет через 10 они наверное сравняються с корейцами и почти догонят европу.Но сейчас это просто красивые фантики обёртка. Не соглашусь коллега.Ваг и Китай пока не могут быть на одном уровне.Сильно вы много 10-летних джили видели на дорогах.Так же и по запчастям-любой европеец это не проблема а вот китаец это проблема.Не спорю с тем ччто лет через 10 они наверное сравняються с корейцами и почти догонят европу.Но сейчас это просто красивые фантики обёртка. konstantin kirovograd

Додано: Вів 07 січ, 2025 21:37

закрываються дроперы ФОПы потому что с ними сейчас война---изначально 2 миллиона фопов в стране где активного населения миллионов 15-20 это нонсенс---там дропы постоянно открывались -выгребут лимит и открывают новые.Сейчас останутся реально те кто работают хотя конечно просадка будет и по ним.Но у нас люди ушлые---там в прифронтовых по статистики ФОП в плюсе по закрытиям потому что налоги не нужно платить.

konstantin kirovograd

Додано: Вів 07 січ, 2025 22:13 Re: Еміграція, заробітчанство

Может китайский модуль поставили?

Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 07 січ, 2025 23:06, всього редагувалось 1 раз.

Сибарит

Додано: Вів 07 січ, 2025 23:03 Re: Еміграція, заробітчанство

Це вже не знаю. Самі телефонони самсуг(робочі) ну і свій тобто 2, проблема з'явилася як тільки пересіли на нові, оновлення останнє, то губиться конект, то не розуміє що підключення перервалося дзвінком іншого, то не конектить. Так я не жаліюсь, в мене робочого авто нема, то і проблем нема. Вони це поправлять, мабуть. Але сам факт, не саме дешеве авто - користуватись можна, але воно випущене на ринок недоопрацьоване.



а ось чому? криза, китайоси, не знаю.



konstantin kirovograd написав: Не соглашусь коллега.Ваг и Китай пока не могут быть на одном уровне.Сильно вы много 10-летних джили видели на дорогах.Так же и по запчастям-любой европеец это не проблема а вот китаец это проблема. Не соглашусь коллега.Ваг и Китай пока не могут быть на одном уровне.Сильно вы много 10-летних джили видели на дорогах.Так же и по запчастям-любой европеец это не проблема а вот китаец это проблема.



Це так, я погоджуюсь. Але ну та джилі яка була 10 років тому були перші авто, які вони починали робити, тільки десь там салон санг йонг в нас в місті з'явився. Да і якщо брати китайські машини з бензином відстають, натискають на електро. Побачимо як воно буде.



І я не спеціаліст, але мені здається що на самому ринку європи автовиробники не вивезуть(хоч будуть проблеми з запчастинами, хоч мито на 100%). Тут потрібні інші ринки, а що буде якщо там почнуть купувати більше тих же бадів.

Може вже це відбувається, проблеми то з неба не з'явились.



BeneFuckTor



глянув блог

https://fi202x.blogspot.com/2024/11/blog-post_30.html



ну це не можливо, виглядає на якийсь стьоб хз для чого. глянув блогну це не можливо, виглядає на якийсь стьоб хз для чого.

The_Rebel

Додано: Сер 08 січ, 2025 00:15

https://youtu.be/X81kqygpMEE?si=ILbehlJCmXFDHEE3

Bolt

Додано: Сер 08 січ, 2025 00:21

Не може здутись те що не надуто

Вона ще і не надувалася.

Тільки-тільки починає іти в ширнармаси.

Поки що той "інтелект" вимагає досить багато процесорної потужності і допилювання напильником під конткретне прикладне застосування.

А едж рішень тільки починають мутити. Тобто коли ШІ в кожній прасці ще не настав. Хіба що через підключення до хмари, тобто при стабільному інтернет з"єднанні, і то теж така інтеграція тільки розпочинається.

Це як з біткойном, тільки останній взлетів то 100Куе за шт.

flyman

Повідомлень: 37804 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 02:44 akurt написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Нагла брехня, адже відстрочка вимагає працювати на 3/4 ставки.



На жаль не брехня, і не нагла.

Якщо викладач працює на 3/4 ставки, то дійсно не підлягає призову.

Але ж це викладач, який має вік до 60 років.

Де ж таких узяти? Ще й чоловічої статі?

Серед тих доцентів, з якими я спілкуюся, тільки один має 0,85 ставки - завдячуючи тому, що веде науку під назвою «ТММ». То наука не для всіх, ще й треба вміти розказати та навчити робити креслення.

Два не доценти, а старші викладачі дійсно - майже молоді хлопці, то кафедра через силу (!) змогла виділити 3/4 ставки. Тому що дуже цінні кадри: допомагають розпилювати гранти.

А ще рекомендую подивитися склад викладачів інженерно-будівельних університетів або відповідних факультетів. Те, як гарцювати суміш цементу з піском розказують виключно жінки.

І декани жінки, і заступники деканів жінки, і доценти жінки. Цемент, пісок, щільність грунтів, палі… ну все те, що вони ніколи не бачили.

Так що 3/4 ставки бувають, іноді.

Для жінок або «окремих» хлопців. На жаль не брехня, і не нагла.Якщо викладач працює на 3/4 ставки, то дійсно не підлягає призову.Але ж це викладач, який має вік до 60 років.Де ж таких узяти? Ще й чоловічої статі?Серед тих доцентів, з якими я спілкуюся, тільки один має 0,85 ставки - завдячуючи тому, що веде науку під назвою «ТММ». То наука не для всіх, ще й треба вміти розказати та навчити робити креслення.Два не доценти, а старші викладачі дійсно - майже молоді хлопці, то кафедра через силу (!) змогла виділити 3/4 ставки. Тому що дуже цінні кадри: допомагають розпилювати гранти.А ще рекомендую подивитися склад викладачів інженерно-будівельних університетів або відповідних факультетів. Те, як гарцювати суміш цементу з піском розказують виключно жінки.І декани жінки, і заступники деканів жінки, і доценти жінки. Цемент, пісок, щільність грунтів, палі… ну все те, що вони ніколи не бачили.Так що 3/4 ставки бувають, іноді.Для жінок або «окремих» хлопців.



Серьезно?

Как все поменялось.

А еще в середине 90-х в КИСИ примерно 80% преподов были мужчины.

Иностранный язык, электротехнику, архитектуру и...кажется фсе, лекции читали женщины. Практические и лабы еще вели по воде, ЖБК...что-то больше ничего не припоминается.

Все профильные предметы - теормех, сопромат, строймех, металлы, деревянные конструкции (такое тоже учат), ЖБК (лекции), высшая математика, физика, химия, основания и фундаменты, геодезия, строймашины, тсп (технологии строительных процессов), организация строительства, даже экономика строительства и тп тд - все мужчины. И лекции и практика.

Кажется по геологии тоже женшина читала лекции.

А девущки-студентки очень немногие доходили до финиша.

rjkz

Додано: Сер 08 січ, 2025 04:38

Повідомлень: 17010 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8438 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 04:38 wild.tomcat написав: Дюрі-бачі написав: slonomag Гляньте визначення штучного інтелекту. Навіть простий софт із парою if, який приймає якесь рішення, підпадає під це визначення.





По еміграції: в ЄС є якийсь реєстр "ризикованих клієнтів для банків". Потрапити в реєстр просто (кум потрапив), а як із нього вилучитися - ніхто не знає. Більше того: просто подивитися чи є Ви в тому реєстрі - справа дуже нетривіальна. Кумові сказала про нього співробітниця банку в Словаччині, коли хотів відкрити там картку, але не зміг. І цей реєстр створює масу незручностей: банки дуже неохотно відкривають рахунки, перекази від такого іншим часто блокують.

Швейцарія - є дина нормальна країна, яка ігнорує той реєстр. Гляньте визначення штучного інтелекту. Навіть простий софт із парою if, який приймає якесь рішення, підпадає під це визначення.По еміграції: в ЄС є якийсь реєстр "ризикованих клієнтів для банків". Потрапити в реєстр просто (кум потрапив), а як із нього вилучитися - ніхто не знає. Більше того: просто подивитися чи є Ви в тому реєстрі - справа дуже нетривіальна. Кумові сказала про нього співробітниця банку в Словаччині, коли хотів відкрити там картку, але не зміг. І цей реєстр створює масу незручностей: банки дуже неохотно відкривають рахунки, перекази від такого іншим часто блокують.Швейцарія - є дина нормальна країна, яка ігнорує той реєстр.



нормальні там країни, це просто ваш кум ніяк не зрозуміє, що якщо кудись перебрався, то треба робити згідно встановлених правил місця перебування, інакше його примусять це робити. задорого. зі своїм статутом в чужий монастир не пхаються.

ваш кум думає, що він хитріший всіх. раз за разом наступає на одні і ті ж граблі. якщо він думає, що те, що запросто робив тут, в україні, можна так само запросто робити там, то це якось вже дивно виглядає. нє, можна, звісно, але платно і дорого. нормальні там країни, це просто ваш кум ніяк не зрозуміє, що якщо кудись перебрався, то треба робити згідно встановлених правил місця перебування, інакше його примусять це робити. задорого. зі своїм статутом в чужий монастир не пхаються.ваш кум думає, що він хитріший всіх. раз за разом наступає на одні і ті ж граблі. якщо він думає, що те, що запросто робив тут, в україні, можна так само запросто робити там, то це якось вже дивно виглядає. нє, можна, звісно, але платно і дорого.



Все лень было насчет этого "кума" написать.

Вообще, действительно, дичь - спрашивать добропорядочных бюргеров как быть хитропопее их, так чтобы они платили налоги, а он - нет.

На самом деле, рецепт прост как угол дома.

Вот у меня выскочила необходимость немного уменьшить базу.

Позвонили бухгалтеру, которая делает инкомтаксы, приехали на консультацию.

Она предложила несколько вариантов, которые нам не понравились.

Мы предложили свой, у нее только спросили или это сработает. В том что он на 100% законный - у нас не было сомнений.

Она перепроверила, добавила нам немного полезной информации и на этом и порешили. Когда будем делать инком таксы, сначала она прикинет наш инком по W2 с работы и 1099 от банков и брокерской компании, а потом посчитает сумму, которую надо пустить на...пенсионный счет. Стоила консультация 40 долларов.

Это и законно и цивилизованно.

Кроме того, на Ютубе масса бухгалтеров ведут каналы и рассказывают о ЗАКОННЫХ методах. И все этими способами пользуются. Включая президентов страны.

Не платить-же налоги в США - это тягчайшее преступление. Причем все можно делать абсолютно законно, но "нащи украинцы" сделаны не из того теста. Не могут они без того, чтобы не наипать страну, которая их приняла.

Пытался долго я бывшему сотруднику втемяшить, что ему выгодно или во всяком случае не накладно показывать его кэшевый приработок. И с моральной стороны и с юридической и даже с математической. Не. "Украл, выпил, в тюрьму" (с).

Первое время я как-то с сочувствием и доброжелательно относился к приезжающим по Ю4Ю. Но люди обтерлись, осмелели и ...начал я узнавать (вспоминать) то, как себя люди в Украине ведут. А тут еще по Ю4Ю и вата с украинскими паспортами повалила.

rjkz

Додано: Сер 08 січ, 2025 04:46

Are Accountants in demand in Australia? Yes. Australia has had a high demand for Accountants, and the same trend is expected to continue in the future as well. The job growth for Accountants is projected to increase by 9.2% by 2026.

USA. Accounting jobs are in high demand—many pay over $100,000 and can be done from home

Według Raportu płacowego 2024 sporządzonego przez Hays Poland, aż 47% firm uważa, że na polskim rynku pracy brakuje specjalistów. Deficyt zauważa się np. w branży finansowej, gdzie brak pracowników wykwalifikowanych w obszarze rachunkowości otwiera drzwi do atrakcyjnych zarobków i stabilnej kariery



В СЩА есть разные бухгалтера.

rjkz

