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Я не могу давать советы, но для себя я вижу так, Амазон - это, можно сказать, первопроходцы в своей теме. Но не факт, что они останутся первыми. Юбера уже Лифт подпирает. В Украине есть Уклон. Уже появились пока еще не сопоставимые, но все-же конкуренты. Тему тот-же. Не факт, что Амазон когда-то не станет тем, чем стала Нокиа. Тесла в огромной мере держится на личности Маска. Если вдруг чего... А есть компании, без которых сейчас мир не может существовать. Гугл, Майкрософт. Интересный эффект Нвидии, но я это отношу к временному явлению. А есть СэндП 500. Это как ставка на американскую экономику. Эппл интересно себя ведет, но я не чувствую в нем такой уверенности как в СП500 или в Гугл. Эта невера в Эппл и Нвидию не дала мне вложить в них больше. Я вижу, что недополучил прибыль, но пересилить себя не могу. В %% они выросли больше чем любая другая позиция. К чему я это? К тому, что каждый должен руководствоваться своими мозгами, своей степенью толерантности к риску и своими возможностями.
rjkz написав:Тебе известно что абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее?
В мене брокерський рахунок відкритий з 2007 року.
rjkz написав:Но тут как в том анекдоте - у кого на что мозгов (или финансовой грамотности/дисциплины) хватает. Кто-то покупает в кредит красненькую машинку, кто-то вкладывает в то, что принесет деньги. Конечно, на абсолютно феноменальном росте НВидии не все смогли заработать, но очень многие.
Я 2024 року на фондовому ринку здійснював операції з одним єдиним інструментом, який в мене був і раніше, але був докуплений в червні по 0.27. Рік закрився по 0.38. +40.7% 2025 рік дійсно покаже на що і Вам і мені вистачило мізків.
Так к чему был тот тост о богоизбранности обладателей брокерских счетов? Если даже из Украины можно покупать ИТФ тех самых индексов. Разница разве что в отсутствии комиссий и возможности трейдинга без задержек. Ну еще свободные деньги на ээтом счету лежат под 4+% годовых в долларе.