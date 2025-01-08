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#<1 ... 2508250925102511 Додано: Сер 08 січ, 2025 06:33 BIGor написав: rjkz написав: абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее? абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее?

Вибачаюся, що встряю, але виходить воно саме так - зі всіх кутків "фінансові радники" радять куплти акції Амазона, тим часом Безос:

Американський мільярдер Джефф Безос оприлюднив план продажу ще 25 мільйонів акцій Amazon.com Inc. на суму 5 мільярдів доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.



За дев’ять днів у лютому Безос продав акції на суму близько 8,5 мільярда доларів США — вперше з 2021 року він продав акції компанії.



Згідно з підрахунками Bloomberg Billionaires Index, продажі ще 25 мільйонів акцій Amazon.com Inc збільшать цьогорічну загальну суму від продажу акцій до приблизно 13,5 мільярда доларів.



При цьому після останнього продажу акцій Безос усе ще буде володіти майже 912 мільйонами акцій, або приблизно 8,8% Amazon.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ardiv.html



Напевно хоче стати бідним Вибачаюся, що встряю, але виходить воно саме так - зі всіх кутків "фінансові радники" радять куплти акції Амазона, тим часом Безос:Напевно



Я не могу давать советы, но для себя я вижу так, Амазон - это, можно сказать, первопроходцы в своей теме. Но не факт, что они останутся первыми.

Юбера уже Лифт подпирает. В Украине есть Уклон.

Уже появились пока еще не сопоставимые, но все-же конкуренты. Тему тот-же.

Не факт, что Амазон когда-то не станет тем, чем стала Нокиа.

Тесла в огромной мере держится на личности Маска. Если вдруг чего...

А есть компании, без которых сейчас мир не может существовать.

Гугл, Майкрософт.

Интересный эффект Нвидии, но я это отношу к временному явлению.

А есть СэндП 500. Это как ставка на американскую экономику.

Эппл интересно себя ведет, но я не чувствую в нем такой уверенности как в СП500 или в Гугл.

Эта невера в Эппл и Нвидию не дала мне вложить в них больше. Я вижу, что недополучил прибыль, но пересилить себя не могу. В %% они выросли больше чем любая другая позиция.

К чему я это? К тому, что каждый должен руководствоваться своими мозгами, своей степенью толерантности к риску и своими возможностями. Я не могу давать советы, но для себя я вижу так, Амазон - это, можно сказать, первопроходцы в своей теме. Но не факт, что они останутся первыми.Юбера уже Лифт подпирает. В Украине есть Уклон.Уже появились пока еще не сопоставимые, но все-же конкуренты. Тему тот-же.Не факт, что Амазон когда-то не станет тем, чем стала Нокиа.Тесла в огромной мере держится на личности Маска. Если вдруг чего...А есть компании, без которых сейчас мир не может существовать.Гугл, Майкрософт.Интересный эффект Нвидии, но я это отношу к временному явлению.А есть СэндП 500. Это как ставка на американскую экономику.Эппл интересно себя ведет, но я не чувствую в нем такой уверенности как в СП500 или в Гугл.Эта невера в Эппл и Нвидию не дала мне вложить в них больше. Я вижу, что недополучил прибыль, но пересилить себя не могу. В %% они выросли больше чем любая другая позиция.К чему я это? К тому, что каждый должен руководствоваться своими мозгами, своей степенью толерантности к риску и своими возможностями. rjkz

Повідомлень: 17012 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8438 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 06:41 Denik написав: rjkz написав: Тебе известно что абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее? Тебе известно что абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее?

В мене брокерський рахунок відкритий з 2007 року. rjkz написав: Но тут как в том анекдоте - у кого на что мозгов (или финансовой грамотности/дисциплины) хватает. Кто-то покупает в кредит красненькую машинку, кто-то вкладывает в то, что принесет деньги. Конечно, на абсолютно феноменальном росте НВидии не все смогли заработать, но очень многие. Но тут как в том анекдоте - у кого на что мозгов (или финансовой грамотности/дисциплины) хватает. Кто-то покупает в кредит красненькую машинку, кто-то вкладывает в то, что принесет деньги. Конечно, на абсолютно феноменальном росте НВидии не все смогли заработать, но очень многие.

Я 2024 року на фондовому ринку здійснював операції з одним єдиним інструментом, який в мене був і раніше, але був докуплений в червні по 0.27. Рік закрився по 0.38.

+40.7%

2025 рік дійсно покаже на що і Вам і мені вистачило мізків. В мене брокерський рахунок відкритий з 2007 року.Я 2024 року на фондовому ринку здійснював операції з одним єдиним інструментом, який в мене був і раніше, але був докуплений в червні по 0.27. Рік закрився по 0.38.+40.7%2025 рік дійсно покаже на що і Вам і мені вистачило мізків.



Так к чему был тот тост о богоизбранности обладателей брокерских счетов?

Если даже из Украины можно покупать ИТФ тех самых индексов.

Разница разве что в отсутствии комиссий и возможности трейдинга без задержек.

Ну еще свободные деньги на ээтом счету лежат под 4+% годовых в долларе. Так к чему был тот тосто богоизбранности обладателей брокерских счетов?Если даже из Украины можно покупать ИТФ тех самых индексов.Разница разве что в отсутствии комиссий и возможности трейдинга без задержек.Ну еще свободные деньги на ээтом счету лежат под 4+% годовых в долларе. rjkz

Повідомлень: 17012 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8438 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2508250925102511 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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