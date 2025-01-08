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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2508250925102511
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 06:33

  BIGor написав:
  rjkz написав:абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее?

Вибачаюся, що встряю, але виходить воно саме так - зі всіх кутків "фінансові радники" радять куплти акції Амазона, тим часом Безос:
Американський мільярдер Джефф Безос оприлюднив план продажу ще 25 мільйонів акцій Amazon.com Inc. на суму 5 мільярдів доларів США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

За дев’ять днів у лютому Безос продав акції на суму близько 8,5 мільярда доларів США — вперше з 2021 року він продав акції компанії.

Згідно з підрахунками Bloomberg Billionaires Index, продажі ще 25 мільйонів акцій Amazon.com Inc збільшать цьогорічну загальну суму від продажу акцій до приблизно 13,5 мільярда доларів.

При цьому після останнього продажу акцій Безос усе ще буде володіти майже 912 мільйонами акцій, або приблизно 8,8% Amazon.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ardiv.html

Напевно хоче стати бідним :D


Я не могу давать советы, но для себя я вижу так, Амазон - это, можно сказать, первопроходцы в своей теме. Но не факт, что они останутся первыми.
Юбера уже Лифт подпирает. В Украине есть Уклон.
Уже появились пока еще не сопоставимые, но все-же конкуренты. Тему тот-же.
Не факт, что Амазон когда-то не станет тем, чем стала Нокиа.
Тесла в огромной мере держится на личности Маска. Если вдруг чего...
А есть компании, без которых сейчас мир не может существовать.
Гугл, Майкрософт.
Интересный эффект Нвидии, но я это отношу к временному явлению.
А есть СэндП 500. Это как ставка на американскую экономику.
Эппл интересно себя ведет, но я не чувствую в нем такой уверенности как в СП500 или в Гугл.
Эта невера в Эппл и Нвидию не дала мне вложить в них больше. Я вижу, что недополучил прибыль, но пересилить себя не могу. В %% они выросли больше чем любая другая позиция.
К чему я это? К тому, что каждый должен руководствоваться своими мозгами, своей степенью толерантности к риску и своими возможностями.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 06:41

  Denik написав:
  rjkz написав:Тебе известно что абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее?

В мене брокерський рахунок відкритий з 2007 року.
  rjkz написав:Но тут как в том анекдоте - у кого на что мозгов (или финансовой грамотности/дисциплины) хватает. Кто-то покупает в кредит красненькую машинку, кто-то вкладывает в то, что принесет деньги. Конечно, на абсолютно феноменальном росте НВидии не все смогли заработать, но очень многие.

Я 2024 року на фондовому ринку здійснював операції з одним єдиним інструментом, який в мене був і раніше, але був докуплений в червні по 0.27. Рік закрився по 0.38.
+40.7%
2025 рік дійсно покаже на що і Вам і мені вистачило мізків.


Так к чему был тот тост :mrgreen: о богоизбранности обладателей брокерских счетов?
Если даже из Украины можно покупать ИТФ тех самых индексов.
Разница разве что в отсутствии комиссий и возможности трейдинга без задержек.
Ну еще свободные деньги на ээтом счету лежат под 4+% годовых в долларе.
rjkz
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  #<1 ... 2508250925102511
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