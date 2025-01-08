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#<1 ... 2509251025112512> Додано: Сер 08 січ, 2025 06:33 BIGor написав: rjkz написав: абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее? абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее?

Вибачаюся, що встряю, але виходить воно саме так - зі всіх кутків "фінансові радники" радять куплти акції Амазона, тим часом Безос:

Американський мільярдер Джефф Безос оприлюднив план продажу ще 25 мільйонів акцій Amazon.com Inc. на суму 5 мільярдів доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.



За дев’ять днів у лютому Безос продав акції на суму близько 8,5 мільярда доларів США — вперше з 2021 року він продав акції компанії.



Згідно з підрахунками Bloomberg Billionaires Index, продажі ще 25 мільйонів акцій Amazon.com Inc збільшать цьогорічну загальну суму від продажу акцій до приблизно 13,5 мільярда доларів.



При цьому після останнього продажу акцій Безос усе ще буде володіти майже 912 мільйонами акцій, або приблизно 8,8% Amazon.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ardiv.html



Напевно хоче стати бідним Вибачаюся, що встряю, але виходить воно саме так - зі всіх кутків "фінансові радники" радять куплти акції Амазона, тим часом Безос:Напевно



Я не могу давать советы, но для себя я вижу так, Амазон - это, можно сказать, первопроходцы в своей теме. Но не факт, что они останутся первыми.

Юбера уже Лифт подпирает. В Украине есть Уклон.

Уже появились пока еще не сопоставимые, но все-же конкуренты. Тему тот-же.

Не факт, что Амазон когда-то не станет тем, чем стала Нокиа.

Тесла в огромной мере держится на личности Маска. Если вдруг чего...

А есть компании, без которых сейчас мир не может существовать.

Гугл, Майкрософт.

Интересный эффект Нвидии, но я это отношу к временному явлению.

А есть СэндП 500. Это как ставка на американскую экономику.

Эппл интересно себя ведет, но я не чувствую в нем такой уверенности как в СП500 или в Гугл.

Эта невера в Эппл и Нвидию не дала мне вложить в них больше. Я вижу, что недополучил прибыль, но пересилить себя не могу. В %% они выросли больше чем любая другая позиция.

К чему я это? К тому, что каждый должен руководствоваться своими мозгами, своей степенью толерантности к риску и своими возможностями. Я не могу давать советы, но для себя я вижу так, Амазон - это, можно сказать, первопроходцы в своей теме. Но не факт, что они останутся первыми.Юбера уже Лифт подпирает. В Украине есть Уклон.Уже появились пока еще не сопоставимые, но все-же конкуренты. Тему тот-же.Не факт, что Амазон когда-то не станет тем, чем стала Нокиа.Тесла в огромной мере держится на личности Маска. Если вдруг чего...А есть компании, без которых сейчас мир не может существовать.Гугл, Майкрософт.Интересный эффект Нвидии, но я это отношу к временному явлению.А есть СэндП 500. Это как ставка на американскую экономику.Эппл интересно себя ведет, но я не чувствую в нем такой уверенности как в СП500 или в Гугл.Эта невера в Эппл и Нвидию не дала мне вложить в них больше. Я вижу, что недополучил прибыль, но пересилить себя не могу. В %% они выросли больше чем любая другая позиция.К чему я это? К тому, что каждый должен руководствоваться своими мозгами, своей степенью толерантности к риску и своими возможностями. rjkz

Повідомлень: 17013 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8439 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 06:41 Denik написав: rjkz написав: Тебе известно что абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее? Тебе известно что абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее?

В мене брокерський рахунок відкритий з 2007 року. rjkz написав: Но тут как в том анекдоте - у кого на что мозгов (или финансовой грамотности/дисциплины) хватает. Кто-то покупает в кредит красненькую машинку, кто-то вкладывает в то, что принесет деньги. Конечно, на абсолютно феноменальном росте НВидии не все смогли заработать, но очень многие. Но тут как в том анекдоте - у кого на что мозгов (или финансовой грамотности/дисциплины) хватает. Кто-то покупает в кредит красненькую машинку, кто-то вкладывает в то, что принесет деньги. Конечно, на абсолютно феноменальном росте НВидии не все смогли заработать, но очень многие.

Я 2024 року на фондовому ринку здійснював операції з одним єдиним інструментом, який в мене був і раніше, але був докуплений в червні по 0.27. Рік закрився по 0.38.

+40.7%

2025 рік дійсно покаже на що і Вам і мені вистачило мізків. В мене брокерський рахунок відкритий з 2007 року.Я 2024 року на фондовому ринку здійснював операції з одним єдиним інструментом, який в мене був і раніше, але був докуплений в червні по 0.27. Рік закрився по 0.38.+40.7%2025 рік дійсно покаже на що і Вам і мені вистачило мізків.



Так к чему был тот тост о богоизбранности обладателей брокерских счетов?

Если даже из Украины можно покупать ИТФ тех самых индексов.

Разница разве что в отсутствии комиссий и возможности трейдинга без задержек.

Ну еще свободные деньги на ээтом счету лежат под 4+% годовых в долларе. Так к чему был тот тосто богоизбранности обладателей брокерских счетов?Если даже из Украины можно покупать ИТФ тех самых индексов.Разница разве что в отсутствии комиссий и возможности трейдинга без задержек.Ну еще свободные деньги на ээтом счету лежат под 4+% годовых в долларе. rjkz

Повідомлень: 17013 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8439 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 07:00 Denik написав: rjkz написав: Купить S&P500. Сопоставимая надежность (могу объяснить почему, но не думаю что это имеет смысл, просто принять как данность). Фактически это от 8% (на самом деле, скорее 10-12) годовых прироста. Если это будет лонгтерм, то есть, после покупки держать не менее года, то при определенных условиях, налогообложение будет 0 (ноль). Купить S&P500. Сопоставимая надежность (могу объяснить почему, но не думаю что это имеет смысл, просто принять как данность). Фактически это от 8% (на самом деле, скорее 10-12) годовых прироста. Если это будет лонгтерм, то есть, после покупки держать не менее года, то при определенных условиях, налогообложение будет 0 (ноль).

Поясни. Тут люди з кращою економічною освітою, аніж у Вас послухають ))). Поясни. Тут люди з кращою економічною освітою, аніж у Вас послухають ))).



Та ладно!

Надо пояснять?

Ну ок.

Все вклады в американских банках, кроме манимаркета, лежат под гарантии FDIC (типа ФГВФЛ). Беда в том, что все возможности FDIC покрывают только порядка 11% вкладов. И если начнется банкопад или упадет много мелких банков или несколько больших (мелкие уже никто спасать не будет), то этих денег не хватит.

По мнению теоретиков (все-таки такой сценарий - это теоретическая возможность), спасать будут банки из первой десятки. Если-же и это не будет помогать, то про доллар как таковой вообще можно забыть.

Таким образом, ФДАйСи - это скорей психологическая штука. В случае ситуации с падение,скажем, Чейза - это будет состояние всеобщего хаоса и коллапса, когда доллар уже не будет деньгами.

СП 500 - это индекс, фактически всей американской экономики. Если он завалится в ноль, но и банки уже существовать не будут.

Другое дело, что можно рассматривать надежность брокерских контор, но тут ситуация такая, что покупая через брокерскую контору, ты становишься обладателем акции. И даже если контора крякнется, ты все равно останешься держателем акции. Есть небольшой ньанс с тем, ИТФ зачастую эммитируют сами конторы. Но тут опять-же, падение Шваба или Фиделити будет сопоставимо с падением Чейза. Да, капитализация у них намного меньше, но это тоже очень весомые игроки. И государство будет их спасать. Если этого не последует, то возвращаемся к картине с коллапсом доллара.

Как-то так.

Я, кстати, не утверждаю, что это невозможно.

Все может быть. Но в случае такого ППЦа, не будет иметь большого значения в чем и где ты держишь свой капитал. Та ладно!Надо пояснять?Ну ок.Все вклады в американских банках, кроме манимаркета, лежат под гарантии FDIC (типа ФГВФЛ). Беда в том, что все возможности FDIC покрывают только порядка 11% вкладов. И если начнется банкопад или упадет много мелких банков или несколько больших (мелкие уже никто спасать не будет), то этих денег не хватит.По мнению теоретиков (все-таки такой сценарий - это теоретическая возможность), спасать будут банки из первой десятки. Если-же и это не будет помогать, то про доллар как таковой вообще можно забыть.Таким образом, ФДАйСи - это скорей психологическая штука. В случае ситуации с падение,скажем, Чейза - это будет состояние всеобщего хаоса и коллапса, когда доллар уже не будет деньгами.СП 500 - это индекс, фактически всей американской экономики. Если он завалится в ноль, но и банки уже существовать не будут.Другое дело, что можно рассматривать надежность брокерских контор, но тут ситуация такая, что покупая через брокерскую контору, ты становишься обладателем акции. И даже если контора крякнется, ты все равно останешься держателем акции. Есть небольшой ньанс с тем, ИТФ зачастую эммитируют сами конторы. Но тут опять-же, падение Шваба или Фиделити будет сопоставимо с падением Чейза. Да, капитализация у них намного меньше, но это тоже очень весомые игроки. И государство будет их спасать. Если этого не последует, то возвращаемся к картине с коллапсом доллара.Как-то так.Я, кстати, не утверждаю, что это невозможно.Все может быть. Но в случае такого ППЦа, не будет иметь большого значения в чем и где ты держишь свой капитал. rjkz

Повідомлень: 17013 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8439 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 08:00 flyman написав: Дюрі-бачі написав: Faceless ми ще не побачили як бульбашка ШІ здувається ... ми ще не побачили як бульбашка ШІ здувається ...

Вона ще і не надувалася.

Тільки-тільки починає іти в ширнармаси.

Поки що той "інтелект" вимагає досить багато процесорної потужності і допилювання напильником під конткретне прикладне застосування.

А едж рішень тільки починають мутити. Тобто коли ШІ в кожній прасці ще не настав. Хіба що через підключення до хмари, тобто при стабільному інтернет з"єднанні, і то теж така інтеграція тільки розпочинається.

Це як з біткойном, тільки останній взлетів то 100Куе за шт.

Як там кажуть в таких випадках: Роль ШІ трохи перебільшена (с) (тм). Вона ще і не надувалася.Тільки-тільки починає іти в ширнармаси.Поки що той "інтелект" вимагає досить багато процесорної потужності і допилювання напильником під конткретне прикладне застосування.А едж рішень тільки починають мутити. Тобто коли ШІ в кожній прасці ще не настав. Хіба що через підключення до хмари, тобто при стабільному інтернет з"єднанні, і то теж така інтеграція тільки розпочинається.Це як з біткойном, тільки останній взлетів то 100Куе за шт.Як там кажуть в таких випадках: Роль ШІ трохи перебільшена (с) (тм).

Собівартість чимала:

https://techno.nv.ua/ukr/it-industry/zb ... 79454.html

«Божевільна річ: зараз ми втрачаємо гроші на підписках Openai Pro. Люди використовують його набагато більше, ніж ми очікували. Я особисто вибирав ціну і думав, що ми трохи заробимо», — написав Альтман в X.

З моменту заснування OpenAI залучила близько 20 мільярдів доларів, та вона досі продовжує зазнати збитків. У 2024 році компанія очікувала на збитки у розмірі близько 5 мільярдів доларів США при доході в 3,7 мільярда доларів. Водночас розробник продуктів зі штучним інтелектом переконаний, що у 2029 році зможе отримувати річний дохід на рівні 100 мільярдів доларів.

OpenAI втрачає гроші через новий план підписки за 200 доларів«Божевільна річ: зараз ми втрачаємо гроші на підписках Openai Pro. Люди використовують його набагато більше, ніж ми очікували. Я особисто вибирав ціну і думав, що ми трохи заробимо», — написав Альтман в X.З моменту заснування OpenAI залучила близько 20 мільярдів доларів, та вона досі продовжує зазнати збитків. У 2024 році компанія очікувала на збитки у розмірі близько 5 мільярдів доларів США при доході в 3,7 мільярда доларів. Водночас розробник продуктів зі штучним інтелектом переконаний, що у 2029 році зможе отримувати річний дохід на рівні 100 мільярдів доларів. Собівартість чимала: Ой+

Повідомлень: 7056 З нами з: 19.04.12 Подякував: 105 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 12:34 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Кроме того, на Ютубе масса бухгалтеров ведут каналы и рассказывают о ЗАКОННЫХ методах. И все этими способами пользуются. Включая президентов страны. Кроме того, на Ютубе масса бухгалтеров ведут каналы и рассказывают о ЗАКОННЫХ методах. И все этими способами пользуются. Включая президентов страны.

Так кум і очікував, що його колеги порекомендують ті канали, якими вони користуються. Він і сам пробував в Threads писати про оптимізацію податків, але каже, що 60% коментарів місцевого населення "не треба так робити" і 40% від українців "зроби, а ми подивимось вийде чи ні". І жодного коментаря на які він очікував "я так робив, але там такі-то підводні камені" Так кум і очікував, що його колеги порекомендують ті канали, якими вони користуються. Він і сам пробував в Threads писати про оптимізацію податків, але каже, що 60% коментарів місцевого населення "не треба так робити" і 40% від українців "зроби, а ми подивимось вийде чи ні". І жодного коментаря на які він очікував "я так робив, але там такі-то підводні камені" Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 08 січ, 2025 12:36, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4608 З нами з: 29.07.22 Подякував: 771 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 12:35 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Все лень было насчет этого "кума" написать.

Вообще, действительно, дичь - спрашивать добропорядочных бюргеров как быть хитропопее их, так чтобы они платили налоги, а он - нет.

На самом деле, рецепт прост как угол дома.

Вот у меня выскочила необходимость немного уменьшить базу.

Позвонили бухгалтеру, которая делает инкомтаксы, приехали на консультацию.

Она предложила несколько вариантов, которые нам не понравились.

Мы предложили свой, у нее только спросили или это сработает. В том что он на 100% законный - у нас не было сомнений.

Она перепроверила, добавила нам немного полезной информации и на этом и порешили. Когда будем делать инком таксы, сначала она прикинет наш инком по W2 с работы и 1099 от банков и брокерской компании, а потом посчитает сумму, которую надо пустить на...пенсионный счет. Стоила консультация 40 долларов.

Это и законно и цивилизованно. Все лень было насчет этого "кума" написать.Вообще, действительно, дичь - спрашивать добропорядочных бюргеров как быть хитропопее их, так чтобы они платили налоги, а он - нет.На самом деле, рецепт прост как угол дома.Вот у меня выскочила необходимость немного уменьшить базу.Позвонили бухгалтеру, которая делает инкомтаксы, приехали на консультацию.Она предложила несколько вариантов, которые нам не понравились.Мы предложили свой, у нее только спросили или это сработает. В том что он на 100% законный - у нас не было сомнений.Она перепроверила, добавила нам немного полезной информации и на этом и порешили. Когда будем делать инком таксы, сначала она прикинет наш инком по W2 с работы и 1099 от банков и брокерской компании, а потом посчитает сумму, которую надо пустить на...пенсионный счет. Стоила консультация 40 долларов.Это и законно и цивилизованно.

В Испании так же, тоже есть оффициальные варианты чуток снизить налоги. В моем случае я выбрал вариант не снижения, а набития стажа жене - нанял ее к себе на работу. По налогам то на то и выходит, только теперь ей стаж капает ну и она уже считается не каким-то бесполезным беженцем, а норм жителем страны, который платит налоги как все, и соответственно получает все те же плюшки что и любой другой испанец.

Ну или можно было просто расходами снизить налоги с 30% до 25%. Это то что сами испанцы все время делают.

В общем есть белые схемы которые все юзают, но большинству наших они почему-то категорически не заходят. Им только крипта, какие-то мутные петляния с 10 счетами в разных банках, и тд. А потом удивляются почему их везде за ж*пу хватают ) В Испании так же, тоже есть оффициальные варианты чуток снизить налоги. В моем случае я выбрал вариант не снижения, а набития стажа жене - нанял ее к себе на работу. По налогам то на то и выходит, только теперь ей стаж капает ну и она уже считается не каким-то бесполезным беженцем, а норм жителем страны, который платит налоги как все, и соответственно получает все те же плюшки что и любой другой испанец.Ну или можно было просто расходами снизить налоги с 30% до 25%. Это то что сами испанцы все время делают.В общем есть белые схемы которые все юзают, но большинству наших они почему-то категорически не заходят. Им только крипта, какие-то мутные петляния с 10 счетами в разных банках, и тд. А потом удивляются почему их везде за ж*пу хватают ) slonomag Повідомлень: 582 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 144 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 12:38 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: В Испании так же, тоже есть оффициальные варианты чуток снизить налоги В Испании так же, тоже есть оффициальные варианты чуток снизить налоги

Колега притягнула "на утримання" в Іспанію батьків і свекруху, каже, що податки майже всі їй повертають вже другий рік поспіль.

Ну точніше там із 36 тис. Є в рік зарплати платить 9 тис. податків, а потім податкова 8 тис. повертає... Із дивного: інвалідність в Іспанії перевели у % працездатності... Колега притягнула "на утримання" в Іспанію батьків і свекруху, каже, що податки майже всі їй повертають вже другий рік поспіль.Ну точніше там із 36 тис. Є в рік зарплати платить 9 тис. податків, а потім податкова 8 тис. повертає... Із дивного: інвалідність в Іспанії перевели у % працездатності... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4608 З нами з: 29.07.22 Подякував: 771 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 12:47 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: В Испании так же, тоже есть оффициальные варианты чуток снизить налоги В Испании так же, тоже есть оффициальные варианты чуток снизить налоги

Колега притягнула "на утримання" в Іспанію батьків і свекруху, каже, що податки майже всі їй повертають вже другий рік поспіль.

Ну точніше там із 36 тис. Є в рік зарплати платить 9 тис. податків, а потім податкова 8 повертає... Колега притягнула "на утримання" в Іспанію батьків і свекруху, каже, що податки майже всі їй повертають вже другий рік поспіль.Ну точніше там із 36 тис. Є в рік зарплати платить 9 тис. податків, а потім податкова 8 повертає...

С 36к в год, это наверное у нее еще и дети есть. За пенсионеров возврат несколько тысяч, точно не 8. Но вообще да, есть такая тема что если у тебя дети или пенсионеры с тобой живут, то в конце года за них делают возврат.

П.С. Там еще зависит или просто пенсионер, или с инвалидностью. За инвалидов возврат раза в 2 больше. Ну это касается не только пенсионеров, так же если муж/жена или ребенок с инвалидностью, то тоже списывают бОльшую часть налогов. С 36к в год, это наверное у нее еще и дети есть. За пенсионеров возврат несколько тысяч, точно не 8. Но вообще да, есть такая тема что если у тебя дети или пенсионеры с тобой живут, то в конце года за них делают возврат.П.С. Там еще зависит или просто пенсионер, или с инвалидностью. За инвалидов возврат раза в 2 больше. Ну это касается не только пенсионеров, так же если муж/жена или ребенок с инвалидностью, то тоже списывают бОльшую часть налогов. slonomag Повідомлень: 582 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 144 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 12:56 slonomag

3 пенса, з яких 1 інвалід + дочка.

От один з підводних каменів: пенси не можуть бути закордоном більше 180 днів на рік.



Як на мене "як не заплатити зайвих податків" - це перше, що має емігрант вивчити Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 08 січ, 2025 13:01, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4608 З нами з: 29.07.22 Подякував: 771 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 13:01 Дюрі-бачі написав: slonomag

3 пенса, з яких 1 інвалід + дочка.

От один з підводних каменів: пенси не можуть бути закордоном більше 180 днів на рік. 3 пенса, з яких 1 інвалід + дочка.От один з підводних каменів: пенси не можуть бути закордоном більше 180 днів на рік.

Там здається, раз в рік треба до банку з"явитись, щоб переконалися, що копита ще не двинув. Там здається, раз в рік треба до банку з"явитись, щоб переконалися, що копита ще не двинув. Bolt Повідомлень: 3262 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 247 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2509251025112512> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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