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Я не могу давать советы, но для себя я вижу так, Амазон - это, можно сказать, первопроходцы в своей теме. Но не факт, что они останутся первыми. Юбера уже Лифт подпирает. В Украине есть Уклон. Уже появились пока еще не сопоставимые, но все-же конкуренты. Тему тот-же. Не факт, что Амазон когда-то не станет тем, чем стала Нокиа. Тесла в огромной мере держится на личности Маска. Если вдруг чего... А есть компании, без которых сейчас мир не может существовать. Гугл, Майкрософт. Интересный эффект Нвидии, но я это отношу к временному явлению. А есть СэндП 500. Это как ставка на американскую экономику. Эппл интересно себя ведет, но я не чувствую в нем такой уверенности как в СП500 или в Гугл. Эта невера в Эппл и Нвидию не дала мне вложить в них больше. Я вижу, что недополучил прибыль, но пересилить себя не могу. В %% они выросли больше чем любая другая позиция. К чему я это? К тому, что каждый должен руководствоваться своими мозгами, своей степенью толерантности к риску и своими возможностями.
rjkz написав:Тебе известно что абсолютно любой обладатель ССН (то есть, любой резидент) может открыть брокерский счет и просто с телефона накупить ИТФ этих самых индексов чтобы богатые стали богаче, а бедные беднее?
В мене брокерський рахунок відкритий з 2007 року.
rjkz написав:Но тут как в том анекдоте - у кого на что мозгов (или финансовой грамотности/дисциплины) хватает. Кто-то покупает в кредит красненькую машинку, кто-то вкладывает в то, что принесет деньги. Конечно, на абсолютно феноменальном росте НВидии не все смогли заработать, но очень многие.
Я 2024 року на фондовому ринку здійснював операції з одним єдиним інструментом, який в мене був і раніше, але був докуплений в червні по 0.27. Рік закрився по 0.38. +40.7% 2025 рік дійсно покаже на що і Вам і мені вистачило мізків.
Так к чему был тот тост о богоизбранности обладателей брокерских счетов? Если даже из Украины можно покупать ИТФ тех самых индексов. Разница разве что в отсутствии комиссий и возможности трейдинга без задержек. Ну еще свободные деньги на ээтом счету лежат под 4+% годовых в долларе.
rjkz написав:Купить S&P500. Сопоставимая надежность (могу объяснить почему, но не думаю что это имеет смысл, просто принять как данность). Фактически это от 8% (на самом деле, скорее 10-12) годовых прироста. Если это будет лонгтерм, то есть, после покупки держать не менее года, то при определенных условиях, налогообложение будет 0 (ноль).
Поясни. Тут люди з кращою економічною освітою, аніж у Вас послухають ))).
Та ладно! Надо пояснять? Ну ок. Все вклады в американских банках, кроме манимаркета, лежат под гарантии FDIC (типа ФГВФЛ). Беда в том, что все возможности FDIC покрывают только порядка 11% вкладов. И если начнется банкопад или упадет много мелких банков или несколько больших (мелкие уже никто спасать не будет), то этих денег не хватит. По мнению теоретиков (все-таки такой сценарий - это теоретическая возможность), спасать будут банки из первой десятки. Если-же и это не будет помогать, то про доллар как таковой вообще можно забыть. Таким образом, ФДАйСи - это скорей психологическая штука. В случае ситуации с падение,скажем, Чейза - это будет состояние всеобщего хаоса и коллапса, когда доллар уже не будет деньгами. СП 500 - это индекс, фактически всей американской экономики. Если он завалится в ноль, но и банки уже существовать не будут. Другое дело, что можно рассматривать надежность брокерских контор, но тут ситуация такая, что покупая через брокерскую контору, ты становишься обладателем акции. И даже если контора крякнется, ты все равно останешься держателем акции. Есть небольшой ньанс с тем, ИТФ зачастую эммитируют сами конторы. Но тут опять-же, падение Шваба или Фиделити будет сопоставимо с падением Чейза. Да, капитализация у них намного меньше, но это тоже очень весомые игроки. И государство будет их спасать. Если этого не последует, то возвращаемся к картине с коллапсом доллара. Как-то так. Я, кстати, не утверждаю, что это невозможно. Все может быть. Но в случае такого ППЦа, не будет иметь большого значения в чем и где ты держишь свой капитал.
Дюрі-бачі написав:Faceless ми ще не побачили як бульбашка ШІ здувається ...
Вона ще і не надувалася. Тільки-тільки починає іти в ширнармаси. Поки що той "інтелект" вимагає досить багато процесорної потужності і допилювання напильником під конткретне прикладне застосування. А едж рішень тільки починають мутити. Тобто коли ШІ в кожній прасці ще не настав. Хіба що через підключення до хмари, тобто при стабільному інтернет з"єднанні, і то теж така інтеграція тільки розпочинається. Це як з біткойном, тільки останній взлетів то 100Куе за шт. Як там кажуть в таких випадках: Роль ШІ трохи перебільшена (с) (тм).
Собівартість чимала:
OpenAI втрачає гроші через новий план підписки за 200 доларів https://techno.nv.ua/ukr/it-industry/zb ... 79454.html «Божевільна річ: зараз ми втрачаємо гроші на підписках Openai Pro. Люди використовують його набагато більше, ніж ми очікували. Я особисто вибирав ціну і думав, що ми трохи заробимо», — написав Альтман в X. З моменту заснування OpenAI залучила близько 20 мільярдів доларів, та вона досі продовжує зазнати збитків. У 2024 році компанія очікувала на збитки у розмірі близько 5 мільярдів доларів США при доході в 3,7 мільярда доларів. Водночас розробник продуктів зі штучним інтелектом переконаний, що у 2029 році зможе отримувати річний дохід на рівні 100 мільярдів доларів.
rjkz написав:Кроме того, на Ютубе масса бухгалтеров ведут каналы и рассказывают о ЗАКОННЫХ методах. И все этими способами пользуются. Включая президентов страны.
Так кум і очікував, що його колеги порекомендують ті канали, якими вони користуються. Він і сам пробував в Threads писати про оптимізацію податків, але каже, що 60% коментарів місцевого населення "не треба так робити" і 40% від українців "зроби, а ми подивимось вийде чи ні". І жодного коментаря на які він очікував "я так робив, але там такі-то підводні камені"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 08 січ, 2025 12:36, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Все лень было насчет этого "кума" написать. Вообще, действительно, дичь - спрашивать добропорядочных бюргеров как быть хитропопее их, так чтобы они платили налоги, а он - нет. На самом деле, рецепт прост как угол дома. Вот у меня выскочила необходимость немного уменьшить базу. Позвонили бухгалтеру, которая делает инкомтаксы, приехали на консультацию. Она предложила несколько вариантов, которые нам не понравились. Мы предложили свой, у нее только спросили или это сработает. В том что он на 100% законный - у нас не было сомнений. Она перепроверила, добавила нам немного полезной информации и на этом и порешили. Когда будем делать инком таксы, сначала она прикинет наш инком по W2 с работы и 1099 от банков и брокерской компании, а потом посчитает сумму, которую надо пустить на...пенсионный счет. Стоила консультация 40 долларов. Это и законно и цивилизованно.
В Испании так же, тоже есть оффициальные варианты чуток снизить налоги. В моем случае я выбрал вариант не снижения, а набития стажа жене - нанял ее к себе на работу. По налогам то на то и выходит, только теперь ей стаж капает ну и она уже считается не каким-то бесполезным беженцем, а норм жителем страны, который платит налоги как все, и соответственно получает все те же плюшки что и любой другой испанец. Ну или можно было просто расходами снизить налоги с 30% до 25%. Это то что сами испанцы все время делают. В общем есть белые схемы которые все юзают, но большинству наших они почему-то категорически не заходят. Им только крипта, какие-то мутные петляния с 10 счетами в разных банках, и тд. А потом удивляются почему их везде за ж*пу хватают )
slonomag написав:В Испании так же, тоже есть оффициальные варианты чуток снизить налоги
Колега притягнула "на утримання" в Іспанію батьків і свекруху, каже, що податки майже всі їй повертають вже другий рік поспіль. Ну точніше там із 36 тис. Є в рік зарплати платить 9 тис. податків, а потім податкова 8 тис. повертає... Із дивного: інвалідність в Іспанії перевели у % працездатності...
slonomag написав:В Испании так же, тоже есть оффициальные варианты чуток снизить налоги
Колега притягнула "на утримання" в Іспанію батьків і свекруху, каже, що податки майже всі їй повертають вже другий рік поспіль. Ну точніше там із 36 тис. Є в рік зарплати платить 9 тис. податків, а потім податкова 8 повертає...
С 36к в год, это наверное у нее еще и дети есть. За пенсионеров возврат несколько тысяч, точно не 8. Но вообще да, есть такая тема что если у тебя дети или пенсионеры с тобой живут, то в конце года за них делают возврат. П.С. Там еще зависит или просто пенсионер, или с инвалидностью. За инвалидов возврат раза в 2 больше. Ну это касается не только пенсионеров, так же если муж/жена или ребенок с инвалидностью, то тоже списывают бОльшую часть налогов.