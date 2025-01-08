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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2509251025112512 Додано: Сер 08 січ, 2025 13:03 Bolt

В 2021 році оформив, більше ні в ПФ, ні в ощаді не був

Хоча може вони якось мою активність фіксують по фізичному зняттю налу в банкоматах України , хз. Востаннє редагувалось Hotab в Сер 08 січ, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 14022 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2306 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 13:04 Дюрі-бачі написав: slonomag

3 пенса, з яких 1 інвалід + дочка.

От один з підводних каменів: пенси не можуть бути закордоном більше 180 днів на рік. 3 пенса, з яких 1 інвалід + дочка.От один з підводних каменів: пенси не можуть бути закордоном більше 180 днів на рік.

А, ну похоже на правду тогда. Где-то так там и выйдет возврат.

Выезжать конечно им нельзя больше чем на пол года в год так как тогда о каком содержании пенсионера идет речь, если он не живет с тобой бОльшую часть года? Тогда это уже очередной схематоз получается, типа прописал у себя 4х родителей, которые по факту продолжают у себя дома жить, а ты налоговую скидку за них получаешь - если поймают, заставят 200% вернуть всех списанных ранее налогов. Ну это и логично.

Так а в чем подводный камень то? Если они честно живут с тобой то это ограничение на тебя никак не влияет. А если ты юзаешь пенсионеров для налоговой скидки, то это уже преступление - это как вор скажет что камера наблюдения в магазине это подводный камень )))



П.С. В этом же и разница между оптимизацией и хитрожопостью. Если с тобой честно живут пенсионеры, тебе налоговая автоматом списывает налоги, и никакие правила 180 дней тебя вообще не интересуют - тебе даже и знать об этом не надо. Тоесть европейцы этим пользуются, но они даже не считают это оптимизацией так как это по дефолту идет вычет, тебе даже ничего особо доказывать не надо чтобы получить скидку.

А вот если ты специально прописываешь виртуальных пенсионеров у себя, которые по факту не живут с тобой, это уже хитрожопость и любой европеец скажет тебе на такое фу-фу-фу, еще и сдаст в налогую аж бегом. Что впринципе и нормально, так как почему другие должны платить все налоги, а кто-то хитросделанный прописал родителей которые реально не живут с ним, и не платит налоги.

Я бы и сам сдал, а то с какого фига я плачу 20к налогов в год, а кому-то на шару будут их списывать ) А, ну похоже на правду тогда. Где-то так там и выйдет возврат.Выезжать конечно им нельзя больше чем на пол года в год так как тогда о каком содержании пенсионера идет речь, если он не живет с тобой бОльшую часть года? Тогда это уже очередной схематоз получается, типа прописал у себя 4х родителей, которые по факту продолжают у себя дома жить, а ты налоговую скидку за них получаешь - если поймают, заставят 200% вернуть всех списанных ранее налогов. Ну это и логично.Так а в чем подводный камень то? Если они честно живут с тобой то это ограничение на тебя никак не влияет. А если ты юзаешь пенсионеров для налоговой скидки, то это уже преступление - это как вор скажет что камера наблюдения в магазине это подводный камень )))П.С. В этом же и разница между оптимизацией и хитрожопостью. Если с тобой честно живут пенсионеры, тебе налоговая автоматом списывает налоги, и никакие правила 180 дней тебя вообще не интересуют - тебе даже и знать об этом не надо. Тоесть европейцы этим пользуются, но они даже не считают это оптимизацией так как это по дефолту идет вычет, тебе даже ничего особо доказывать не надо чтобы получить скидку.А вот если ты специально прописываешь виртуальных пенсионеров у себя, которые по факту не живут с тобой, это уже хитрожопость и любой европеец скажет тебе на такое фу-фу-фу, еще и сдаст в налогую аж бегом. Что впринципе и нормально, так как почему другие должны платить все налоги, а кто-то хитросделанный прописал родителей которые реально не живут с ним, и не платит налоги.Я бы и сам сдал, а то с какого фига я плачу 20к налогов в год, а кому-то на шару будут их списывать ) slonomag Повідомлень: 583 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 144 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 13:48 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Что впринципе и нормально Что впринципе и нормально

В цьому й різниця. Я досі не розумію чому в Іспанії існують пенсіонери, які не приписані до когось із дітей для податкових оптимізації.



slonomag написав: это как вор скажет что камера наблюдения в магазине это подводный камень ))) это как вор скажет что камера наблюдения в магазине это подводный камень )))

От в Каліфорнії можна красти на суму до 950$. А підводним камнем було б те, якщо б поліція до ціни на ціннику дораховувала ще 8% податку на продажу і тоді б можна було красти товар із цінником до 874$ В цьому й різниця. Я досі не розумію чому в Іспанії існують пенсіонери, які не приписані до когось із дітей для податкових оптимізації.От в Каліфорнії можна красти на суму до 950$. А підводним камнем було б те, якщо б поліція до ціни на ціннику дораховувала ще 8% податку на продажу і тоді б можна було красти товар із цінником до 874$ Дюрі-бачі

Повідомлень: 4611 З нами з: 29.07.22 Подякував: 772 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 14:11 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: В цьому й різниця. Я досі не розумію чому в Іспанії існують пенсіонери, які не приписані до когось із дітей для податкових оптимізації. В цьому й різниця. Я досі не розумію чому в Іспанії існують пенсіонери, які не приписані до когось із дітей для податкових оптимізації.

Ну может потому что это жульничество. Фу-фу-фу. Как украсть у соседа доставку со двора пока его нет дома. Врядли поймают, но если кто-то другой заметит то клеймо на всю жизнь.

Украина и цивилизованный мир это 2 разных мира - то что в Украине норм, типа взять то что плохо лежит, значит человеку не надо, и в Европе пройти мимо потому что это не мое.

Я недавно ноут с амазона покупал, доставка приехала когда меня не было дома, оставила ноут во дворе (забор пол метра чисто от собак, я даже калитку никогда не закрываю) - и ничего, долежал до вечера, никто его не взял. Хотя в Украине даже какой-то вонючий велосипед умудряются у соседа из подъезда спереть.

Так же и с налогами - европейцы юзают только те оптимизации что им полагаются по честному, и им в голову не приходит юзать то, что не его. Может воспитание, я хз. Для украинцев это конечно дикость какая-то. Ну может потому что это жульничество. Фу-фу-фу. Как украсть у соседа доставку со двора пока его нет дома. Врядли поймают, но если кто-то другой заметит то клеймо на всю жизнь.Украина и цивилизованный мир это 2 разных мира - то что в Украине норм, типа взять то что плохо лежит, значит человеку не надо, и в Европе пройти мимо потому что это не мое.Я недавно ноут с амазона покупал, доставка приехала когда меня не было дома, оставила ноут во дворе (забор пол метра чисто от собак, я даже калитку никогда не закрываю) - и ничего, долежал до вечера, никто его не взял. Хотя в Украине даже какой-то вонючий велосипед умудряются у соседа из подъезда спереть.Так же и с налогами - европейцы юзают только те оптимизации что им полагаются по честному, и им в голову не приходит юзать то, что не его. Может воспитание, я хз. Для украинцев это конечно дикость какая-то. slonomag Повідомлень: 583 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 144 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 14:28 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: В цьому й різниця. Я досі не розумію чому в Іспанії існують пенсіонери, які не приписані до когось із дітей для податкових оптимізації. В цьому й різниця. Я досі не розумію чому в Іспанії існують пенсіонери, які не приписані до когось із дітей для податкових оптимізації.

Ну может потому что это жульничество. Фу-фу-фу. Как украсть у соседа доставку со двора пока его нет дома. Врядли поймают, но если кто-то другой заметит то клеймо на всю жизнь.

Украина и цивилизованный мир это 2 разных мира - то что в Украине норм, типа взять то что плохо лежит, значит человеку не надо, и в Европе пройти мимо потому что это не мое.

Я недавно ноут с амазона покупал, доставка приехала когда меня не было дома, оставила ноут во дворе (забор пол метра чисто от собак, я даже калитку никогда не закрываю) - и ничего, долежал до вечера, никто его не взял. Хотя в Украине даже какой-то вонючий велосипед умудряются у соседа из подъезда спереть.

Так же и с налогами - европейцы юзают только те оптимизации что им полагаются по честному, и им в голову не приходит юзать то, что не его. Может воспитание, я хз. Для украинцев это конечно дикость какая-то. Ну может потому что это жульничество. Фу-фу-фу. Как украсть у соседа доставку со двора пока его нет дома. Врядли поймают, но если кто-то другой заметит то клеймо на всю жизнь.Украина и цивилизованный мир это 2 разных мира - то что в Украине норм, типа взять то что плохо лежит, значит человеку не надо, и в Европе пройти мимо потому что это не мое.Я недавно ноут с амазона покупал, доставка приехала когда меня не было дома, оставила ноут во дворе (забор пол метра чисто от собак, я даже калитку никогда не закрываю) - и ничего, долежал до вечера, никто его не взял. Хотя в Украине даже какой-то вонючий велосипед умудряются у соседа из подъезда спереть.Так же и с налогами - европейцы юзают только те оптимизации что им полагаются по честному, и им в голову не приходит юзать то, что не его. Может воспитание, я хз. Для украинцев это конечно дикость какая-то.

Не. Ну пожить 2 года в чужом жилье, пока через суд не выселят, это тоже про европейски.

Если чо, окупасов имел в виду. 😏 Не. Ну пожить 2 года в чужом жилье, пока через суд не выселят, это тоже про европейски.Если чо, окупасов имел в виду. 😏 Bolt Повідомлень: 3263 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 248 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 14:28 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Ну может потому что это жульничество. Фу-фу-фу. Как украсть у соседа доставку со двора пока его нет дома. Врядли поймают, но если кто-то другой заметит то клеймо на всю жизнь. Ну может потому что это жульничество. Фу-фу-фу. Как украсть у соседа доставку со двора пока его нет дома. Врядли поймают, но если кто-то другой заметит то клеймо на всю жизнь.

Зато й треба вивчити всі підводні камені, наприклад, що пенсіонери, яких ти утримуєш, мусять жити в Іспанії більше, ніж пів року, щоб це була чесно отримана податкова знижка, а не обман.



Щодо крадіжки: невже клеймо буже без рішення суду?



Взагалі ці подвійні стандарти, коли неграм можна красти чуже житло чи не платити за аренду і це нормально, а вкрасти чужу посилку, бо службі доставки лінь зробити поштомат, чи зекономити на податках через погані закони - не нормально.





ИМХО не нормально це грубо порушувати закон, наприклад здавати житло в оренду без договору. А використовувати недосконалості закону, наприклад, здавати як ФОП і платити 6%, а не 23% як фізична особа - це те, що мали б робити всі і чого б мали вчити на якихось курсах, як і основи звичаїв місцевих. Зато й треба вивчити всі підводні камені, наприклад, що пенсіонери, яких ти утримуєш, мусять жити в Іспанії більше, ніж пів року, щоб це була чесно отримана податкова знижка, а не обман.Щодо крадіжки: невже клеймо буже без рішення суду?Взагалі ці подвійні стандарти, коли неграм можна красти чуже житло чи не платити за аренду і це нормально, а вкрасти чужу посилку, бо службі доставки лінь зробити поштомат, чи зекономити на податках через погані закони - не нормально.ИМХО не нормально це грубо порушувати закон, наприклад здавати житло в оренду без договору. А використовувати недосконалості закону, наприклад, здавати як ФОП і платити 6%, а не 23% як фізична особа - це те, що мали б робити всі і чого б мали вчити на якихось курсах, як і основи звичаїв місцевих. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4611 З нами з: 29.07.22 Подякував: 772 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2509251025112512 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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