Bolt
В 2021 році оформив, більше ні в ПФ, ні в ощаді не був
Хоча може вони якось мою активність фіксують по фізичному зняттю налу в банкоматах України , хз.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 13:03
Bolt
В 2021 році оформив, більше ні в ПФ, ні в ощаді не був
Хоча може вони якось мою активність фіксують по фізичному зняттю налу в банкоматах України , хз.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 08 січ, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 січ, 2025 13:04
А, ну похоже на правду тогда. Где-то так там и выйдет возврат.
Выезжать конечно им нельзя больше чем на пол года в год так как тогда о каком содержании пенсионера идет речь, если он не живет с тобой бОльшую часть года? Тогда это уже очередной схематоз получается, типа прописал у себя 4х родителей, которые по факту продолжают у себя дома жить, а ты налоговую скидку за них получаешь - если поймают, заставят 200% вернуть всех списанных ранее налогов. Ну это и логично.
Так а в чем подводный камень то? Если они честно живут с тобой то это ограничение на тебя никак не влияет. А если ты юзаешь пенсионеров для налоговой скидки, то это уже преступление - это как вор скажет что камера наблюдения в магазине это подводный камень )))
П.С. В этом же и разница между оптимизацией и хитрожопостью. Если с тобой честно живут пенсионеры, тебе налоговая автоматом списывает налоги, и никакие правила 180 дней тебя вообще не интересуют - тебе даже и знать об этом не надо. Тоесть европейцы этим пользуются, но они даже не считают это оптимизацией так как это по дефолту идет вычет, тебе даже ничего особо доказывать не надо чтобы получить скидку.
А вот если ты специально прописываешь виртуальных пенсионеров у себя, которые по факту не живут с тобой, это уже хитрожопость и любой европеец скажет тебе на такое фу-фу-фу, еще и сдаст в налогую аж бегом. Что впринципе и нормально, так как почему другие должны платить все налоги, а кто-то хитросделанный прописал родителей которые реально не живут с ним, и не платит налоги.
Я бы и сам сдал, а то с какого фига я плачу 20к налогов в год, а кому-то на шару будут их списывать )
Додано: Сер 08 січ, 2025 13:48
Re: Еміграція, заробітчанство
В цьому й різниця. Я досі не розумію чому в Іспанії існують пенсіонери, які не приписані до когось із дітей для податкових оптимізації.
От в Каліфорнії можна красти на суму до 950$. А підводним камнем було б те, якщо б поліція до ціни на ціннику дораховувала ще 8% податку на продажу і тоді б можна було красти товар із цінником до 874$
Додано: Сер 08 січ, 2025 14:11
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну может потому что это жульничество. Фу-фу-фу. Как украсть у соседа доставку со двора пока его нет дома. Врядли поймают, но если кто-то другой заметит то клеймо на всю жизнь.
Украина и цивилизованный мир это 2 разных мира - то что в Украине норм, типа взять то что плохо лежит, значит человеку не надо, и в Европе пройти мимо потому что это не мое.
Я недавно ноут с амазона покупал, доставка приехала когда меня не было дома, оставила ноут во дворе (забор пол метра чисто от собак, я даже калитку никогда не закрываю) - и ничего, долежал до вечера, никто его не взял. Хотя в Украине даже какой-то вонючий велосипед умудряются у соседа из подъезда спереть.
Так же и с налогами - европейцы юзают только те оптимизации что им полагаются по честному, и им в голову не приходит юзать то, что не его. Может воспитание, я хз. Для украинцев это конечно дикость какая-то.
Додано: Сер 08 січ, 2025 14:28
Не. Ну пожить 2 года в чужом жилье, пока через суд не выселят, это тоже про европейски.
Если чо, окупасов имел в виду. 😏
Додано: Сер 08 січ, 2025 14:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Зато й треба вивчити всі підводні камені, наприклад, що пенсіонери, яких ти утримуєш, мусять жити в Іспанії більше, ніж пів року, щоб це була чесно отримана податкова знижка, а не обман.
Щодо крадіжки: невже клеймо буже без рішення суду?
Взагалі ці подвійні стандарти, коли неграм можна красти чуже житло чи не платити за аренду і це нормально, а вкрасти чужу посилку, бо службі доставки лінь зробити поштомат, чи зекономити на податках через погані закони - не нормально.
ИМХО не нормально це грубо порушувати закон, наприклад здавати житло в оренду без договору. А використовувати недосконалості закону, наприклад, здавати як ФОП і платити 6%, а не 23% як фізична особа - це те, що мали б робити всі і чого б мали вчити на якихось курсах, як і основи звичаїв місцевих.
Додано: Сер 08 січ, 2025 14:51
Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол.
Додано: Сер 08 січ, 2025 14:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 08 січ, 2025 15:14
dimo_0n
Реально живе з дочкою, її батьки знайшли підзаробіток - жити в квартирі американця і охороняти її від окупантів і ще якісь торти чи тістечка печуть, а свекруха пів року в Україні, пів - в Іспанії + здають тут квартири в аренду, які звільнились + чоловік в ЗСУ фінансово допомагає...
Додано: Сер 08 січ, 2025 15:23
Re: Еміграція, заробітчанство
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