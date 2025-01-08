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#<1 ... 2510251125122513 Додано: Сер 08 січ, 2025 15:26 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол. Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол.

Я за Америку не пишу, там может и правда 80% понаехов или негров всяких, и там это норма. В той локации где я сейчас живу нет ни одного негра/араба/мекса в радиусе 15км, поэтому и жилье на 30% дороже аналогичного в похожих локациях. Зато можно калитку не закрывать и не париться что у тебя что-то сопрут ) Я за Америку не пишу, там может и правда 80% понаехов или негров всяких, и там это норма. В той локации где я сейчас живу нет ни одного негра/араба/мекса в радиусе 15км, поэтому и жилье на 30% дороже аналогичного в похожих локациях. Зато можно калитку не закрывать и не париться что у тебя что-то сопрут ) slonomag Повідомлень: 589 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 145 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 15:37 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Ну может потому что это жульничество. Фу-фу-фу. Как украсть у соседа доставку со двора пока его нет дома. Врядли поймают, но если кто-то другой заметит то клеймо на всю жизнь. Ну может потому что это жульничество. Фу-фу-фу. Как украсть у соседа доставку со двора пока его нет дома. Врядли поймают, но если кто-то другой заметит то клеймо на всю жизнь.

Зато й треба вивчити всі підводні камені, наприклад, що пенсіонери, яких ти утримуєш, мусять жити в Іспанії більше, ніж пів року, щоб це була чесно отримана податкова знижка, а не обман.



Щодо крадіжки: невже клеймо буже без рішення суду?



Взагалі ці подвійні стандарти, коли неграм можна красти чуже житло чи не платити за аренду і це нормально, а вкрасти чужу посилку, бо службі доставки лінь зробити поштомат, чи зекономити на податках через погані закони - не нормально.





ИМХО не нормально це грубо порушувати закон, наприклад здавати житло в оренду без договору. А використовувати недосконалості закону, наприклад, здавати як ФОП і платити 6%, а не 23% як фізична особа - це те, що мали б робити всі і чого б мали вчити на якихось курсах, як і основи звичаїв місцевих. Зато й треба вивчити всі підводні камені, наприклад, що пенсіонери, яких ти утримуєш, мусять жити в Іспанії більше, ніж пів року, щоб це була чесно отримана податкова знижка, а не обман.Щодо крадіжки: невже клеймо буже без рішення суду?Взагалі ці подвійні стандарти, коли неграм можна красти чуже житло чи не платити за аренду і це нормально, а вкрасти чужу посилку, бо службі доставки лінь зробити поштомат, чи зекономити на податках через погані закони - не нормально.ИМХО не нормально це грубо порушувати закон, наприклад здавати житло в оренду без договору. А використовувати недосконалості закону, наприклад, здавати як ФОП і платити 6%, а не 23% як фізична особа - це те, що мали б робити всі і чого б мали вчити на якихось курсах, як і основи звичаїв місцевих.

Честно полученная скидка это когда пенсионеры живут 100% времени в твоем доме. Все. Ну минус поездки на отдых пару раз в году. Если же у них есть другое жилье, они там периодически живут, то пусть там и будут прописаны. Че лезть к детям.



Эм, ну очевидно что если я увижу как кто-то что-то украл, и расскажу об этом соседям, то с этим человеком перестанут здороваться. Это нормально. Даже если тот у кого украли не будет в полицию заявлять.



Вы правильно написали:

неграм можно красть

мексам окупировать чужое жилье

украинцам петлять с налогами



Просто их потом обходят стороной нормальные люди, и все. Так-то без проблем, негры и мексы например нормально относятся к тому что с ними никто не общается, тем кто петляет с налогами тоже просто надо смирится с тем что они третий сорт для нормальных людей, не пытаться с ними дружить, общаться и тд.



Ваш же кум пытается быть белым и пушистым в глазах немцев, а вот так не работает - ты уж определись, ты или негр/мекс/петляльщик на налогах, или нормальный человек которого будут на все праздники приглашать, болтать при каждой встрече и тд. Все просто: трусы или крестик ) Честно полученная скидка это когда пенсионеры живут 100% времени в твоем доме. Все. Ну минус поездки на отдых пару раз в году. Если же у них есть другое жилье, они там периодически живут, то пусть там и будут прописаны. Че лезть к детям.Эм, ну очевидно что если я увижу как кто-то что-то украл, и расскажу об этом соседям, то с этим человеком перестанут здороваться. Это нормально. Даже если тот у кого украли не будет в полицию заявлять.Вы правильно написали:неграм можно крастьмексам окупировать чужое жильеукраинцам петлять с налогамиПросто их потом обходят стороной нормальные люди, и все. Так-то без проблем, негры и мексы например нормально относятся к тому что с ними никто не общается, тем кто петляет с налогами тоже просто надо смирится с тем что они третий сорт для нормальных людей, не пытаться с ними дружить, общаться и тд.Ваш же кум пытается быть белым и пушистым в глазах немцев, а вот так не работает - ты уж определись, ты или негр/мекс/петляльщик на налогах, или нормальный человек которого будут на все праздники приглашать, болтать при каждой встрече и тд. Все просто: трусы или крестик ) slonomag Повідомлень: 589 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 145 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 15:47 Дюрі-бачі

Вот смотрите, государству надо Х денег чтобы существовать. Оно примерно прикидывает сколько надо с каждого собрать чтобы их получить. Получается например по 30% налогов. Если платят все, этой суммы достаточно. Если находятся те кто не платят/платят меньше, то государству просто ничего не остается кроме как начать собирать по 35% с остальных чтобы компенсировать разницу. Так как у государства своих денег нет.



Тоесть когда кто-то не доплачивает налоги, государство берет их у меня так как я не петляю. Так же как и 80% остальных испанцев/немцев и тд.



И теперь вы удивляетесь почему те кто платят по честному все налоги люто ненавидят тех кто их пытается платить меньше. С чего бы это, интересно, я ведь всю жизнь мечтал платить 35% вместо 30% чтобы "тот парень" оптимизировал свои налоги так что у него всего 10% выходит )



Ваш пример с пенсионерами - вашей колеге вернули 8к из каких денег? Может из тех 20к что с меня взяли? Или эти 8к с луны свалились? Может если бы ее поймали за жопу и ничего не возвращали бы, то и с меня бы взяли только 18к налогов вместо 20к? slonomag Повідомлень: 589 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 145 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 15:53 slonomag написав: И теперь вы удивляетесь почему те кто платят по честному все налоги люто ненавидят тех кто их пытается платить меньше. С чего бы это, интересно, я ведь всю жизнь мечтал платить 35% вместо 30% чтобы "тот парень" оптимизировал свои налоги так что у него всего 10% выходит ) И теперь вы удивляетесь почему те кто платят по честному все налоги люто ненавидят тех кто их пытается платить меньше. С чего бы это, интересно, я ведь всю жизнь мечтал платить 35% вместо 30% чтобы "тот парень" оптимизировал свои налоги так что у него всего 10% выходит )

Ну, Вы же не ненавидите тех, кто мало зарабатывает и платит, допустим, только 5 тыс. евро налогов в год, а Вы платите 20 тыс.? При том, что социальные блага взамен уплаченных налогов вы оба получаете примерно одинаковые (мало зарабатывающий даже больше Вас). Ну, Вы же не ненавидите тех, кто мало зарабатывает и платит, допустим, только 5 тыс. евро налогов в год, а Вы платите 20 тыс.? При том, что социальные блага взамен уплаченных налогов вы оба получаете примерно одинаковые (мало зарабатывающий даже больше Вас). Gastarbaiter Повідомлень: 3536 З нами з: 26.02.18 Подякував: 695 раз. Подякували: 583 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 16:01 Gastarbaiter написав: slonomag написав: И теперь вы удивляетесь почему те кто платят по честному все налоги люто ненавидят тех кто их пытается платить меньше. С чего бы это, интересно, я ведь всю жизнь мечтал платить 35% вместо 30% чтобы "тот парень" оптимизировал свои налоги так что у него всего 10% выходит ) И теперь вы удивляетесь почему те кто платят по честному все налоги люто ненавидят тех кто их пытается платить меньше. С чего бы это, интересно, я ведь всю жизнь мечтал платить 35% вместо 30% чтобы "тот парень" оптимизировал свои налоги так что у него всего 10% выходит )

Ну, Вы же не ненавидите тех, кто мало зарабатывает и платит, допустим, только 5 тыс. евро налогов в год, а Вы платите 20 тыс.? При том, что социальные блага взамен уплаченных налогов вы оба получаете примерно одинаковые (мало зарабатывающий даже больше Вас). Ну, Вы же не ненавидите тех, кто мало зарабатывает и платит, допустим, только 5 тыс. евро налогов в год, а Вы платите 20 тыс.? При том, что социальные блага взамен уплаченных налогов вы оба получаете примерно одинаковые (мало зарабатывающий даже больше Вас).

Не ну у меня не максимальная зарплата, есть те у кого и выше, и налогов все 50-60к в год. Так можно вообще всем всех ненавидеть так как всегда найдется тот кто платит больше/получает меньше.



Поэтому как по мне это справедливый баланс - ладно уж пусть все платят по разному, а не фикс ставку, но хотя бы пусть платят по честному как я. Разве это так уж невыполнимо? Почему-то большинство в Европе так делают и не умерли еще. Не ну у меня не максимальная зарплата, есть те у кого и выше, и налогов все 50-60к в год. Так можно вообще всем всех ненавидеть так как всегда найдется тот кто платит больше/получает меньше.Поэтому как по мне это справедливый баланс - ладно уж пусть все платят по разному, а не фикс ставку, но хотя бы пусть платят по честному как я. Разве это так уж невыполнимо? Почему-то большинство в Европе так делают и не умерли еще. Востаннє редагувалось slonomag в Сер 08 січ, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз. slonomag Повідомлень: 589 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 145 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 16:05 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Поэтому как по мне это справедливый баланс - ладно уж пусть все платят по разному, а не фикс ставку, но хотя бы пусть платят по честному как я. Поэтому как по мне это справедливый баланс - ладно уж пусть все платят по разному, а не фикс ставку, но хотя бы пусть платят по честному как я.

От цього не розумію: чому претензії до людей які виконують закон, а не до тих, хто ці закони писали?

Написали б, що для того, щоб отримати повернення пенсіонер має перебувати 24/7 в квартирі дітей, то цим би поверненням користувались одиниці...

slonomag написав: Почему-то большинство в Европе так делают и не умерли еще. Почему-то большинство в Европе так делают и не умерли еще.

ИМХО бо держпропаганда промила середньому класу мізки. А тим часов в тій же Європі всі багаті успішно ухиляються через офшори і отримання акцій замість зарплат... От цього не розумію: чому претензії до людей які виконують закон, а не до тих, хто ці закони писали?Написали б, що для того, щоб отримати повернення пенсіонер має перебувати 24/7 в квартирі дітей, то цим би поверненням користувались одиниці...ИМХО бо держпропаганда промила середньому класу мізки. А тим часов в тій же Європі всі багаті успішно ухиляються через офшори і отримання акцій замість зарплат... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 08 січ, 2025 16:09, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4616 З нами з: 29.07.22 Подякував: 772 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 16:09 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Поэтому как по мне это справедливый баланс - ладно уж пусть все платят по разному, а не фикс ставку, но хотя бы пусть платят по честному как я. Поэтому как по мне это справедливый баланс - ладно уж пусть все платят по разному, а не фикс ставку, но хотя бы пусть платят по честному как я.

От цього не розумію: чому претензії до людей які виконують закон, а не до тих, хто ці закони писали? От цього не розумію: чому претензії до людей які виконують закон, а не до тих, хто ці закони писали?

Ну я и не писал что я сильно рад этому попустительству со стороны правительства. Просто ведь прописать все-все-все случаи наверное тоже не так просто, поэтому всегда будут лазейки как пропетлять. Другое дело что почему-то 80% населения ими не пользуются, но всегда находятся те кто спит и видит как залезть в мой карман, пускай и не напрямую, а через налоги (они не доплатили - с меня собрали больше). По сути для меня это воры, которые воруют у моей семьи деньги, пускай и косвенно. Ну я и не писал что я сильно рад этому попустительству со стороны правительства. Просто ведь прописать все-все-все случаи наверное тоже не так просто, поэтому всегда будут лазейки как пропетлять. Другое дело что почему-то 80% населения ими не пользуются, но всегда находятся те кто спит и видит как залезть в мой карман, пускай и не напрямую, а через налоги (они не доплатили - с меня собрали больше). По сути для меня это воры, которые воруют у моей семьи деньги, пускай и косвенно. slonomag Повідомлень: 589 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 145 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2510251125122513 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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