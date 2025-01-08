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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 січ, 2025 15:26
Gastarbaiter написав:
Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол.
Я за Америку не пишу, там может и правда 80% понаехов или негров всяких, и там это норма. В той локации где я сейчас живу нет ни одного негра/араба/мекса в радиусе 15км, поэтому и жилье на 30% дороже аналогичного в похожих локациях. Зато можно калитку не закрывать и не париться что у тебя что-то сопрут )
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Додано: Сер 08 січ, 2025 15:37
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
Ну может потому что это жульничество. Фу-фу-фу. Как украсть у соседа доставку со двора пока его нет дома. Врядли поймают, но если кто-то другой заметит то клеймо на всю жизнь.
Зато й треба вивчити всі підводні камені, наприклад, що пенсіонери, яких ти утримуєш, мусять жити в Іспанії більше, ніж пів року, щоб це була чесно отримана податкова знижка, а не обман.
Щодо крадіжки: невже клеймо буже без рішення суду?
Взагалі ці подвійні стандарти, коли неграм можна красти чуже житло чи не платити за аренду і це нормально, а вкрасти чужу посилку, бо службі доставки лінь зробити поштомат, чи зекономити на податках через погані закони - не нормально.
ИМХО не нормально це грубо порушувати закон, наприклад здавати житло в оренду без договору. А використовувати недосконалості закону, наприклад, здавати як ФОП і платити 6%, а не 23% як фізична особа - це те, що мали б робити всі і чого б мали вчити на якихось курсах, як і основи звичаїв місцевих.
Честно полученная скидка это когда пенсионеры живут 100% времени в твоем доме. Все. Ну минус поездки на отдых пару раз в году. Если же у них есть другое жилье, они там периодически живут, то пусть там и будут прописаны. Че лезть к детям.
Эм, ну очевидно что если я увижу как кто-то что-то украл, и расскажу об этом соседям, то с этим человеком перестанут здороваться. Это нормально. Даже если тот у кого украли не будет в полицию заявлять.
Вы правильно написали:
неграм можно красть
мексам окупировать чужое жилье
украинцам петлять с налогами
Просто их потом обходят стороной нормальные люди, и все. Так-то без проблем, негры и мексы например нормально относятся к тому что с ними никто не общается, тем кто петляет с налогами тоже просто надо смирится с тем что они третий сорт для нормальных людей, не пытаться с ними дружить, общаться и тд.
Ваш же кум пытается быть белым и пушистым в глазах немцев, а вот так не работает - ты уж определись, ты или негр/мекс/петляльщик на налогах, или нормальный человек которого будут на все праздники приглашать, болтать при каждой встрече и тд. Все просто: трусы или крестик )
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Додано: Сер 08 січ, 2025 15:47
Дюрі-бачі
Вот смотрите, государству надо Х денег чтобы существовать. Оно примерно прикидывает сколько надо с каждого собрать чтобы их получить. Получается например по 30% налогов. Если платят все, этой суммы достаточно. Если находятся те кто не платят/платят меньше, то государству просто ничего не остается кроме как начать собирать по 35% с остальных чтобы компенсировать разницу. Так как у государства своих денег нет.
Тоесть когда кто-то не доплачивает налоги, государство берет их у меня так как я не петляю. Так же как и 80% остальных испанцев/немцев и тд.
И теперь вы удивляетесь почему те кто платят по честному все налоги люто ненавидят тех кто их пытается платить меньше. С чего бы это, интересно, я ведь всю жизнь мечтал платить 35% вместо 30% чтобы "тот парень" оптимизировал свои налоги так что у него всего 10% выходит )
Ваш пример с пенсионерами - вашей колеге вернули 8к из каких денег? Может из тех 20к что с меня взяли? Или эти 8к с луны свалились? Может если бы ее поймали за жопу и ничего не возвращали бы, то и с меня бы взяли только 18к налогов вместо 20к?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 15:53
slonomag написав:
И теперь вы удивляетесь почему те кто платят по честному все налоги люто ненавидят тех кто их пытается платить меньше. С чего бы это, интересно, я ведь всю жизнь мечтал платить 35% вместо 30% чтобы "тот парень" оптимизировал свои налоги так что у него всего 10% выходит )
Ну, Вы же не ненавидите тех, кто мало зарабатывает и платит, допустим, только 5 тыс. евро налогов в год, а Вы платите 20 тыс.? При том, что социальные блага взамен уплаченных налогов вы оба получаете примерно одинаковые (мало зарабатывающий даже больше Вас).
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:01
Gastarbaiter написав: slonomag написав:
И теперь вы удивляетесь почему те кто платят по честному все налоги люто ненавидят тех кто их пытается платить меньше. С чего бы это, интересно, я ведь всю жизнь мечтал платить 35% вместо 30% чтобы "тот парень" оптимизировал свои налоги так что у него всего 10% выходит )
Ну, Вы же не ненавидите тех, кто мало зарабатывает и платит, допустим, только 5 тыс. евро налогов в год, а Вы платите 20 тыс.? При том, что социальные блага взамен уплаченных налогов вы оба получаете примерно одинаковые (мало зарабатывающий даже больше Вас).
Не ну у меня не максимальная зарплата, есть те у кого и выше, и налогов все 50-60к в год. Так можно вообще всем всех ненавидеть так как всегда найдется тот кто платит больше/получает меньше.
Поэтому как по мне это справедливый баланс - ладно уж пусть все платят по разному, а не фикс ставку, но хотя бы пусть платят по честному как я. Разве это так уж невыполнимо? Почему-то большинство в Европе так делают и не умерли еще.
Востаннє редагувалось slonomag
в Сер 08 січ, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:05
slonomag написав:
Поэтому как по мне это справедливый баланс - ладно уж пусть все платят по разному, а не фикс ставку, но хотя бы пусть платят по честному как я.
От цього не розумію: чому претензії до людей які виконують закон, а не до тих, хто ці закони писали?
Написали б, що для того, щоб отримати повернення пенсіонер має перебувати 24/7 в квартирі дітей, то цим би поверненням користувались одиниці...
slonomag написав:
Почему-то большинство в Европе так делают и не умерли еще.
ИМХО бо держпропаганда промила середньому класу мізки. А тим часов в тій же Європі всі багаті успішно ухиляються через офшори і отримання акцій замість зарплат...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 08 січ, 2025 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:09
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
Поэтому как по мне это справедливый баланс - ладно уж пусть все платят по разному, а не фикс ставку, но хотя бы пусть платят по честному как я.
От цього не розумію: чому претензії до людей які виконують закон, а не до тих, хто ці закони писали?
Ну я и не писал что я сильно рад этому попустительству со стороны правительства. Просто ведь прописать все-все-все случаи наверное тоже не так просто, поэтому всегда будут лазейки как пропетлять. Другое дело что почему-то 80% населения ими не пользуются, но всегда находятся те кто спит и видит как залезть в мой карман, пускай и не напрямую, а через налоги (они не доплатили - с меня собрали больше). По сути для меня это воры, которые воруют у моей семьи деньги, пускай и косвенно.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:12
Дюрі-бачі написав:
А тим часов в тій же Європі всі багаті успішно ухиляються через офшори і отримання акцій замість зарплат...
Не думаю что прям все. Для большинства с доходом до 200-300к в год это проблематично и всегда есть риск что поймают. Кто-то конечно уходит в офшоры, но это 1-3% от общей массы, явно не 99%.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:33
slonomag написав: Дюрі-бачі написав:
В цьому й різниця. Я досі не розумію чому в Іспанії існують пенсіонери, які не приписані до когось із дітей для податкових оптимізації.
Так же и с налогами - европейцы юзают только те оптимизации что им полагаются по честному, и им в голову не приходит юзать то, что не его. Может воспитание, я хз. Для украинцев это конечно дикость какая-то.
От це цікавий момент. Можливо тому, що століттями були в окупаціях на принижених ролях. І вкрасти в пана було навіть доблесно, потім на заводі-колгоспі і т.д. І зараз те ж саме - гори пухнуть від приписаних пенсів, в тому числі з суддів-прокурорів задля 15% надбавки. Інший приклад:
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Додано: Сер 08 січ, 2025 16:57
Ой+ написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав:
В цьому й різниця. Я досі не розумію чому в Іспанії існують пенсіонери, які не приписані до когось із дітей для податкових оптимізації.
Так же и с налогами - европейцы юзают только те оптимизации что им полагаются по честному, и им в голову не приходит юзать то, что не его. Может воспитание, я хз. Для украинцев это конечно дикость какая-то.
От це цікавий момент. Можливо тому, що століттями були в окупаціях на принижених ролях. І вкрасти в пана було навіть доблесно, потім на заводі-колгоспі і т.д. І зараз те ж саме - гори пухнуть від приписаних пенсів, в тому числі з суддів-прокурорів задля 15% надбавки. Інший приклад:
Так для Украины это норма. И я думаю спросить Дюрі-бачі, он тоже честно скажет "а что тут такого, в законе ведь не написано что нельзя". И прав ведь будет, если руководствоваться только
законом, то и правда остальные пенсионеры какие-то глупые лохи, раз так не сделали, а вот эти 135 тысяч молодцы - вовремя соориентировались и подсуетились - не придерешься ) Так и живем )
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