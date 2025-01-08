slonomag написав:. И я думаю спросить Дюрі-бачі, он тоже честно скажет "а что тут такого, в законе ведь не написано что нельзя". И прав ведь будет, если руководствоваться только законом, то и правда остальные пенсионеры какие-то глупые лохи, раз так не сделали, а вот эти 135 тысяч молодцы - вовремя соориентировались и подсуетились - не придерешься )
100% вірно написали. Саме тому влада і поправила закон і вже платить тільки тим, хто жив в зоні 30 років тому.
Українські емігранти змусили таки владу деяких країн займатися своєю роботою і правити дірки в законах, наприклад Ірландії і Канади поправити правила отримання соц. допомоги