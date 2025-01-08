Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2511251225132514 Додано: Сер 08 січ, 2025 17:04 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: . И я думаю спросить Дюрі-бачі, он тоже честно скажет "а что тут такого, в законе ведь не написано что нельзя". И прав ведь будет, если руководствоваться только законом, то и правда остальные пенсионеры какие-то глупые лохи, раз так не сделали, а вот эти 135 тысяч молодцы - вовремя соориентировались и подсуетились - не придерешься ) . И я думаю спросить Дюрі-бачі, он тоже честно скажет "а что тут такого, в законе ведь не написано что нельзя". И прав ведь будет, если руководствоваться только законом, то и правда остальные пенсионеры какие-то глупые лохи, раз так не сделали, а вот эти 135 тысяч молодцы - вовремя соориентировались и подсуетились - не придерешься )

100% вірно написали. Саме тому влада і поправила закон і вже платить тільки тим, хто жив в зоні 30 років тому.



Українські емігранти змусили таки владу деяких країн займатися своєю роботою і правити дірки в законах, наприклад Ірландії і Канади поправити правила отримання соц. допомоги 100% вірно написали. Саме тому влада і поправила закон і вже платить тільки тим, хто жив в зоні 30 років тому.Українські емігранти змусили таки владу деяких країн займатися своєю роботою і правити дірки в законах, наприклад Ірландії і Канади поправити правила отримання соц. допомоги Дюрі-бачі

Повідомлень: 4619 З нами з: 29.07.22 Подякував: 773 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 17:21 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Українські емігранти змусили таки владу деяких країн займатися своєю роботою і правити дірки в законах, наприклад Ірландії і Канади поправити правила отримання соц. допомоги Українські емігранти змусили таки владу деяких країн займатися своєю роботою і правити дірки в законах, наприклад Ірландії і Канади поправити правила отримання соц. допомоги

Надеюсь грабить и убивать всех подряд не начали чтобы полиция тоже наконец-то занялась своей работой (ловить преступников), а то все кошек с деревьев спасают, нечем им больше заняться )

О, можно еще поджогами заниматься чтобы пожарники меньше в карты играли, а побольше своими прямыми обязаностями занимались )

Да тут прям не паханое поле чем бы таким наши могли бы заняться в других странах чтобы гос служащие не сидели без дела и им было чем заняться )))

П.С. Вариант просто не творить всякую хрень чтобы не было необходимости другим лишний раз напрягаться я так понимаю не рассматривается - это слишком скучно, все должны быть в тонусе? ) Надеюсь грабить и убивать всех подряд не начали чтобы полиция тоже наконец-то занялась своей работой (ловить преступников), а то все кошек с деревьев спасают, нечем им больше заняться )О, можно еще поджогами заниматься чтобы пожарники меньше в карты играли, а побольше своими прямыми обязаностями занимались )Да тут прям не паханое поле чем бы таким наши могли бы заняться в других странах чтобы гос служащие не сидели без дела и им было чем заняться )))П.С. Вариант просто не творить всякую хрень чтобы не было необходимости другим лишний раз напрягаться я так понимаю не рассматривается - это слишком скучно, все должны быть в тонусе? ) slonomag Повідомлень: 592 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 145 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 17:32 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Надеюсь грабить и убивать всех подряд не начали Надеюсь грабить и убивать всех подряд не начали slonomag написав: можно еще поджогами заниматься можно еще поджогами заниматься

Не можна, бо за це буде покарання. Та ще в Бібілії написана заборона... Не можна, бо за це буде покарання. Та ще в Бібілії написана заборона... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4619 З нами з: 29.07.22 Подякував: 773 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2511251225132514 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Олежан і 4 гостейМодератори: Faceless