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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 січ, 2025 17:04
slonomag написав:
. И я думаю спросить Дюрі-бачі, он тоже честно скажет "а что тут такого, в законе ведь не написано что нельзя". И прав ведь будет, если руководствоваться только законом, то и правда остальные пенсионеры какие-то глупые лохи, раз так не сделали, а вот эти 135 тысяч молодцы - вовремя соориентировались и подсуетились - не придерешься )
100% вірно написали. Саме тому влада і поправила закон і вже платить тільки тим, хто жив в зоні 30 років тому.
Українські емігранти змусили таки владу деяких країн займатися своєю роботою і правити дірки в законах, наприклад Ірландії і Канади поправити правила отримання соц. допомоги
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 08 січ, 2025 17:21
Дюрі-бачі написав:
Українські емігранти змусили таки владу деяких країн займатися своєю роботою і правити дірки в законах, наприклад Ірландії і Канади поправити правила отримання соц. допомоги
Надеюсь грабить и убивать всех подряд не начали чтобы полиция тоже наконец-то занялась своей работой (ловить преступников), а то все кошек с деревьев спасают, нечем им больше заняться )
О, можно еще поджогами заниматься чтобы пожарники меньше в карты играли, а побольше своими прямыми обязаностями занимались )
Да тут прям не паханое поле чем бы таким наши могли бы заняться в других странах чтобы гос служащие не сидели без дела и им было чем заняться )))
П.С. Вариант просто не творить всякую хрень чтобы не было необходимости другим лишний раз напрягаться я так понимаю не рассматривается - это слишком скучно, все должны быть в тонусе? )
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slonomag
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Додано: Сер 08 січ, 2025 17:32
slonomag написав:
Надеюсь грабить и убивать всех подряд не начали
slonomag написав:
можно еще поджогами заниматься
Не можна, бо за це буде покарання. Та ще в Бібілії написана заборона...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 08 січ, 2025 17:44
Дюрі-бачі написав:
А тим часов в тій же Європі всі багаті успішно ухиляються через офшори і отримання акцій замість зарплат...
Понятия богатый и зарплата плохо сочетаются
Тут стоит говорить не о зарплате.
И это не дырки в законах. В законодательстве многих стран покупка акций совершенно сознательно выведена из налогооблагаемого дохода. Таким образом стимулируется инвестирование в бизнес, коим по сути является приобретение акций, если пренебречь некоторыми перекосами современных рынков.
Кстати, доход от продажи акций, в этих случаях, обычно налогом облагается, если не произошло реинвестировние в другие акции.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 18:04
rjkz написав:
СП 500 - это индекс, фактически всей американской экономики. Если он завалится в ноль, но и банки уже существовать не будут.
Пояснення на рівні старшокласника. Чого СП500 не може звалитися десь в 4 рази, щоб дивідентна дохідність зрівнялася з трежерями?
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Додано: Сер 08 січ, 2025 18:24
Denik написав:
. Чого СП500 не може звалитися десь в 4 рази,
Бо для цього треба щоб народ з фондового ринку США вивів кудись 20 трлн. $ , а це просто буде Армагеддон
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:41
Дюрі-бачі написав:
Бо для цього треба щоб народ з фондового ринку США вивів кудись 20 трлн. $ , а це просто буде Армагеддон
Для цього достатньо щоб просто просто не заводили так як зараз (кожен, хто має ССН, або нерезиденти з інших країн через брокерів, або хто завгодно через ETF. Навіть в оркостані до торгівлі акціями допускають лише тих, хто пройшов хоч якесь навчання. А так навіть справна система перетворюється фактично на МММ, бо туди непрофесійні інвестори затягли і поки продовжують дотягувати трильйони, надрукованих в ковід грошей, які не забезпечені нічим окрім держборгів.
Якось таке моє бачення.
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Denik
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Додано: Сер 08 січ, 2025 19:52
Denik написав:
так навіть справна система перетворюється фактично на МММ,
Вся фінансова система перетворилась в МММ в 1970-х
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:35
Denik написав:
Для цього достатньо щоб просто просто не заводили так як зараз (кожен, хто має ССН, або нерезиденти з інших країн через брокерів, або хто завгодно через ETF. Навіть в оркостані до торгівлі акціями допускають лише тих, хто пройшов хоч якесь навчання. А так навіть справна система перетворюється фактично на МММ, бо туди непрофесійні інвестори затягли і поки продовжують дотягувати трильйони, надрукованих в ковід грошей, які не забезпечені нічим окрім держборгів.
Якось таке моє бачення.
Так і є, стадо баранів своєю масою прокладає нові шляхи та розгортає течії річок. FAANG+Tesla+Bitcoin - стандартний набір "інвестора".
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Додано: Сер 08 січ, 2025 20:43
Дюрі-бачі написав: Denik написав:
так навіть справна система перетворюється фактично на МММ,
Вся фінансова система перетворилась в МММ в 1970-х
В 1971м году грамм золота стоил 1$ 30ć
Кадиллак 7.5 как ЗИЛ у Брежнева 7000
Феррари 10-15, Ламбо столько же
Это на сколько порядков обесценилась бумага?
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барабашов
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