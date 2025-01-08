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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:. И я думаю спросить Дюрі-бачі, он тоже честно скажет "а что тут такого, в законе ведь не написано что нельзя". И прав ведь будет, если руководствоваться только законом, то и правда остальные пенсионеры какие-то глупые лохи, раз так не сделали, а вот эти 135 тысяч молодцы - вовремя соориентировались и подсуетились - не придерешься )

100% вірно написали. Саме тому влада і поправила закон і вже платить тільки тим, хто жив в зоні 30 років тому.

Українські емігранти змусили таки владу деяких країн займатися своєю роботою і правити дірки в законах, наприклад Ірландії і Канади поправити правила отримання соц. допомоги
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Українські емігранти змусили таки владу деяких країн займатися своєю роботою і правити дірки в законах, наприклад Ірландії і Канади поправити правила отримання соц. допомоги

Надеюсь грабить и убивать всех подряд не начали чтобы полиция тоже наконец-то занялась своей работой (ловить преступников), а то все кошек с деревьев спасают, нечем им больше заняться )
О, можно еще поджогами заниматься чтобы пожарники меньше в карты играли, а побольше своими прямыми обязаностями занимались )
Да тут прям не паханое поле чем бы таким наши могли бы заняться в других странах чтобы гос служащие не сидели без дела и им было чем заняться )))
П.С. Вариант просто не творить всякую хрень чтобы не было необходимости другим лишний раз напрягаться я так понимаю не рассматривается - это слишком скучно, все должны быть в тонусе? )
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Надеюсь грабить и убивать всех подряд не начали
  slonomag написав:можно еще поджогами заниматься

Не можна, бо за це буде покарання. Та ще в Бібілії написана заборона...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:А тим часов в тій же Європі всі багаті успішно ухиляються через офшори і отримання акцій замість зарплат...

Понятия богатый и зарплата плохо сочетаются :) Тут стоит говорить не о зарплате.
И это не дырки в законах. В законодательстве многих стран покупка акций совершенно сознательно выведена из налогооблагаемого дохода. Таким образом стимулируется инвестирование в бизнес, коим по сути является приобретение акций, если пренебречь некоторыми перекосами современных рынков.
Кстати, доход от продажи акций, в этих случаях, обычно налогом облагается, если не произошло реинвестировние в другие акции.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:СП 500 - это индекс, фактически всей американской экономики. Если он завалится в ноль, но и банки уже существовать не будут.

Пояснення на рівні старшокласника. Чого СП500 не може звалитися десь в 4 рази, щоб дивідентна дохідність зрівнялася з трежерями?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 18:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:. Чого СП500 не може звалитися десь в 4 рази,
Бо для цього треба щоб народ з фондового ринку США вивів кудись 20 трлн. $ , а це просто буде Армагеддон
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Бо для цього треба щоб народ з фондового ринку США вивів кудись 20 трлн. $ , а це просто буде Армагеддон

Для цього достатньо щоб просто просто не заводили так як зараз (кожен, хто має ССН, або нерезиденти з інших країн через брокерів, або хто завгодно через ETF. Навіть в оркостані до торгівлі акціями допускають лише тих, хто пройшов хоч якесь навчання. А так навіть справна система перетворюється фактично на МММ, бо туди непрофесійні інвестори затягли і поки продовжують дотягувати трильйони, надрукованих в ковід грошей, які не забезпечені нічим окрім держборгів.
Якось таке моє бачення.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:так навіть справна система перетворюється фактично на МММ,

Вся фінансова система перетворилась в МММ в 1970-х
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:35

  Denik написав:Для цього достатньо щоб просто просто не заводили так як зараз (кожен, хто має ССН, або нерезиденти з інших країн через брокерів, або хто завгодно через ETF. Навіть в оркостані до торгівлі акціями допускають лише тих, хто пройшов хоч якесь навчання. А так навіть справна система перетворюється фактично на МММ, бо туди непрофесійні інвестори затягли і поки продовжують дотягувати трильйони, надрукованих в ковід грошей, які не забезпечені нічим окрім держборгів.
Якось таке моє бачення.

Так і є, стадо баранів своєю масою прокладає нові шляхи та розгортає течії річок. FAANG+Tesla+Bitcoin - стандартний набір "інвестора".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:43

  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:так навіть справна система перетворюється фактично на МММ,

Вся фінансова система перетворилась в МММ в 1970-х

В 1971м году грамм золота стоил 1$ 30ć
Кадиллак 7.5 как ЗИЛ у Брежнева 7000
Феррари 10-15, Ламбо столько же
Это на сколько порядков обесценилась бумага?
барабашов
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