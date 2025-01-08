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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:51

  Дюрі-бачі написав:slonomag
3 пенса, з яких 1 інвалід + дочка.
От один з підводних каменів: пенси не можуть бути закордоном більше 180 днів на рік.

Як на мене "як не заплатити зайвих податків" - це перше, що має емігрант вивчити

логічно, мають бути резидентами Іспанії, а не пойми хто "гражданє міра", от тоді хай мір і робить їм возврат налоха, тіпа самі умні, шолє? Знайдеться болт з трубною лівою різьбою на хитру гайку. Це не ненька, де єслі чьо, то кум порішає.
flyman
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