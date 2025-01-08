логічно, мають бути резидентами Іспанії, а не пойми хто "гражданє міра", от тоді хай мір і робить їм возврат налоха, тіпа самі умні, шолє? Знайдеться болт з трубною лівою різьбою на хитру гайку. Це не ненька, де єслі чьо, то кум порішає.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 21:51
логічно, мають бути резидентами Іспанії, а не пойми хто "гражданє міра", от тоді хай мір і робить їм возврат налоха, тіпа самі умні, шолє? Знайдеться болт з трубною лівою різьбою на хитру гайку. Це не ненька, де єслі чьо, то кум порішає.
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