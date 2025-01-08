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#<1 ... 2512251325142515 Додано: Сер 08 січ, 2025 21:51 Дюрі-бачі написав: slonomag

3 пенса, з яких 1 інвалід + дочка.

От один з підводних каменів: пенси не можуть бути закордоном більше 180 днів на рік.



Як на мене "як не заплатити зайвих податків" - це перше, що має емігрант вивчити 3 пенса, з яких 1 інвалід + дочка.От один з підводних каменів: пенси не можуть бути закордоном більше 180 днів на рік.Як на мене "як не заплатити зайвих податків" - це перше, що має емігрант вивчити

логічно, мають бути резидентами Іспанії, а не пойми хто "гражданє міра", от тоді хай мір і робить їм возврат налоха, тіпа самі умні, шолє? Знайдеться болт з трубною лівою різьбою на хитру гайку. Це не ненька, де єслі чьо, то кум порішає. логічно, мають бути резидентами Іспанії, а не пойми хто "гражданє міра", от тоді хай мір і робить їм возврат налоха, тіпа самі умні, шолє? Знайдеться болт з трубною лівою різьбою на хитру гайку. Це не ненька, де єслі чьо, то кум порішає. flyman

Повідомлень: 37819 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2025 01:41 Gastarbaiter написав: slonomag написав: [

Украина и цивилизованный мир это 2 разных мира - то что в Украине норм, типа взять то что плохо лежит, значит человеку не надо, и в Европе пройти мимо потому что это не мое.

Я недавно ноут с амазона покупал, доставка приехала когда меня не было дома, оставила ноут во дворе (забор пол метра чисто от собак, я даже калитку никогда не закрываю) - и ничего, долежал до вечера, никто его не взял. Хотя в Украине даже какой-то вонючий велосипед умудряются у соседа из подъезда спереть.

Украина и цивилизованный мир это 2 разных мира - то что в Украине норм, типа взять то что плохо лежит, значит человеку не надо, и в Европе пройти мимо потому что это не мое.Я недавно ноут с амазона покупал, доставка приехала когда меня не было дома, оставила ноут во дворе (забор пол метра чисто от собак, я даже калитку никогда не закрываю) - и ничего, долежал до вечера, никто его не взял. Хотя в Украине даже какой-то вонючий велосипед умудряются у соседа из подъезда спереть.

Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол. Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол.



Есть такое.

А есть еще похлеще.

Например, почтальон Федэкса, то есть, федеральный служащий, в то время как разносил письма, украл коробку с доставленным дорогим ноутбуком.

Амазонщик делал доставку, положил посылку под дверь, сфоткал, отослал, забрал посылку и ушел.

А то, что Вы описали, их называют "пиратами".

Они ездят за амазоновскими бусами, ждут когда амазонщик пройдется по этажам и разнесет посылки под двери, заходят с больщими сумками, типа тоже деливери, собирают в них посылки и уходят. Есть такое.А есть еще похлеще.Например, почтальон Федэкса, то есть, федеральный служащий, в то время как разносил письма, украл коробку с доставленным дорогим ноутбуком.Амазонщик делал доставку, положил посылку под дверь, сфоткал, отослал, забрал посылку и ушел.А то, что Вы описали, их называют "пиратами".Они ездят за амазоновскими бусами, ждут когда амазонщик пройдется по этажам и разнесет посылки под двери, заходят с больщими сумками, типа тоже деливери, собирают в них посылки и уходят. rjkz

Повідомлень: 17020 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8441 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2025 01:45 slonomag написав: Gastarbaiter написав: Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол. Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол.

Я за Америку не пишу, там может и правда 80% понаехов или негров всяких, и там это норма. В той локации где я сейчас живу нет ни одного негра/араба/мекса в радиусе 15км, поэтому и жилье на 30% дороже аналогичного в похожих локациях. Зато можно калитку не закрывать и не париться что у тебя что-то сопрут ) Я за Америку не пишу, там может и правда 80% понаехов или негров всяких, и там это норма. В той локации где я сейчас живу нет ни одного негра/араба/мекса в радиусе 15км, поэтому и жилье на 30% дороже аналогичного в похожих локациях. Зато можно калитку не закрывать и не париться что у тебя что-то сопрут )



В США есть разные места.

Где-то дорогие дома и машины не запирают, а где-то и пристегнутый велик сопрут за секунды. В США есть разные места.Где-то дорогие дома и машины не запирают, а где-то и пристегнутый велик сопрут за секунды. rjkz

Повідомлень: 17020 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8441 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2025 01:54 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Поэтому как по мне это справедливый баланс - ладно уж пусть все платят по разному, а не фикс ставку, но хотя бы пусть платят по честному как я. Поэтому как по мне это справедливый баланс - ладно уж пусть все платят по разному, а не фикс ставку, но хотя бы пусть платят по честному как я.

От цього не розумію: чому претензії до людей які виконують закон, а не до тих, хто ці закони писали? От цього не розумію: чому претензії до людей які виконують закон, а не до тих, хто ці закони писали?

Ну я и не писал что я сильно рад этому попустительству со стороны правительства. Просто ведь прописать все-все-все случаи наверное тоже не так просто, поэтому всегда будут лазейки как пропетлять. Другое дело что почему-то 80% населения ими не пользуются, но всегда находятся те кто спит и видит как залезть в мой карман, пускай и не напрямую, а через налоги (они не доплатили - с меня собрали больше). По сути для меня это воры, которые воруют у моей семьи деньги, пускай и косвенно. Ну я и не писал что я сильно рад этому попустительству со стороны правительства. Просто ведь прописать все-все-все случаи наверное тоже не так просто, поэтому всегда будут лазейки как пропетлять. Другое дело что почему-то 80% населения ими не пользуются, но всегда находятся те кто спит и видит как залезть в мой карман, пускай и не напрямую, а через налоги (они не доплатили - с меня собрали больше). По сути для меня это воры, которые воруют у моей семьи деньги, пускай и косвенно.



Вы в США с такими идеалистическими взглядами не переезжайте.

Когда увидете как содержат нелегалов на космические суммы - вообще не захотите работать, чтобы не платить на это налоги.

Реально.

Многие не зарабатывают на свою семью столько, сколько объходтся содержание семьи нелегалов в НЙ. Вы в США с такими идеалистическими взглядами не переезжайте.Когда увидете как содержат нелегалов на космические суммы - вообще не захотите работать, чтобы не платить на это налоги.Реально.Многие не зарабатывают на свою семью столько, сколько объходтся содержание семьи нелегалов в НЙ. rjkz

Повідомлень: 17020 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8441 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2025 02:02 Denik написав: rjkz написав: СП 500 - это индекс, фактически всей американской экономики. Если он завалится в ноль, но и банки уже существовать не будут. СП 500 - это индекс, фактически всей американской экономики. Если он завалится в ноль, но и банки уже существовать не будут.

Пояснення на рівні старшокласника. Чого СП500 не може звалитися десь в 4 рази, щоб дивідентна дохідність зрівнялася з трежерями? Пояснення на рівні старшокласника. Чого СП500 не може звалитися десь в 4 рази, щоб дивідентна дохідність зрівнялася з трежерями?



Ну, такой проФФесор как вы, должен знать, что дивиденды на СП500 копеечные, хоть и намного больше чем у НВидии (0.01 доллара с шера), а вся прелесть в стабильном и уверенном, хоть и не космическом, росте.

Ну, такой проФФесор как вы, должен знать, что дивиденды на СП500 копеечные, хоть и намного больше чем у НВидии (0.01 доллара с шера), а вся прелесть в стабильном и уверенном, хоть и не космическом, росте. rjkz

Повідомлень: 17020 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8441 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2025 02:11 Дюрі-бачі написав: Denik написав: . Чого СП500 не може звалитися десь в 4 рази, . Чого СП500 не може звалитися десь в 4 рази, Бо для цього треба щоб народ з фондового ринку США вивів кудись 20 трлн. $ , а це просто буде Армагеддон Бо для цього треба щоб народ з фондового ринку США вивів кудись 20 трлн. $ , а це просто буде Армагеддон



Наоборот, если будет Армагедец, то народ и кинется вытаскивать со стокмаркета бабки, но если такое случится, но эти деньги уже будут стоить меньще, чем бумага на которой их рисуют.

Я это и пытаюсь нашему всезнайке пояснить.

СП500 - это владение сразу 500 крупнейших корпораций США.

Это индекс основанный именно на них.

Причем он еще и защищен тем, что если одна или несколько корпораций станут хуже себя чувствовать, то они вылетят из этого списка и войдут на их место другие.

И это держатель ИТФа не заметит соверщенно.

У меня 33% от аккаунта в СП500. Вы думаете я могу назвать хотя-бы с десяток корпораций из 500? Наоборот, если будет Армагедец, то народ и кинется вытаскивать со стокмаркета бабки, но если такое случится, но эти деньги уже будут стоить меньще, чем бумага на которой их рисуют.Я это и пытаюсь нашему всезнайке пояснить.СП500 - это владение сразу 500 крупнейших корпораций США.Это индекс основанный именно на них.Причем он еще и защищен тем, что если одна или несколько корпораций станут хуже себя чувствовать, то они вылетят из этого списка и войдут на их место другие.И это держатель ИТФа не заметит соверщенно.У меня 33% от аккаунта в СП500. Вы думаете я могу назвать хотя-бы с десяток корпораций из 500? rjkz

Повідомлень: 17020 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8441 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2025 02:20 Denik написав: Дюрі-бачі написав: Бо для цього треба щоб народ з фондового ринку США вивів кудись 20 трлн. $ , а це просто буде Армагеддон Бо для цього треба щоб народ з фондового ринку США вивів кудись 20 трлн. $ , а це просто буде Армагеддон

Для цього достатньо щоб просто просто не заводили так як зараз (кожен, хто має ССН, або нерезиденти з інших країн через брокерів, або хто завгодно через ETF. Навіть в оркостані до торгівлі акціями допускають лише тих, хто пройшов хоч якесь навчання. А так навіть справна система перетворюється фактично на МММ, бо туди непрофесійні інвестори затягли і поки продовжують дотягувати трильйони, надрукованих в ковід грошей, які не забезпечені нічим окрім держборгів.

Якось таке моє бачення. Для цього достатньо щоб просто просто не заводили так як зараз (кожен, хто має ССН, або нерезиденти з інших країн через брокерів, або хто завгодно через ETF. Навіть в оркостані до торгівлі акціями допускають лише тих, хто пройшов хоч якесь навчання. А так навіть справна система перетворюється фактично на МММ, бо туди непрофесійні інвестори затягли і поки продовжують дотягувати трильйони, надрукованих в ковід грошей, які не забезпечені нічим окрім держборгів.Якось таке моє бачення.



Почему?

Наоборот, это связывает эти "лишние" деньги.

Если их пустить в прямой оборот, то инфляция будет не официальные 3-4+, а намного больше. Про реальную вообще молчу.

И это дает возможность печать еще больше зеленых бумажек, потму что они "обеспечены" "американской экономикой".

Люди готовы в это вкладывать деньги.

Так-же как за сарайчик из овнаипалок сотни и миллионы долларов.

А за кирпичный дом в украинском райцентре - не готовы.

Удивительно! Почему?Наоборот, это связывает эти "лишние" деньги.Если их пустить в прямой оборот, то инфляция будет не официальные 3-4+, а намного больше. Про реальную вообще молчу.И это дает возможность печать еще больше зеленых бумажек, потму что они "обеспечены""американской экономикой".Люди готовы в это вкладывать деньги.Так-же как за сарайчик из овнаипалок сотни и миллионы долларов.А за кирпичный дом в украинском райцентре - не готовы.Удивительно! rjkz

Повідомлень: 17020 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8441 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2025 02:26 барабашов написав: Дюрі-бачі написав: Denik написав: так навіть справна система перетворюється фактично на МММ, так навіть справна система перетворюється фактично на МММ,

Вся фінансова система перетворилась в МММ в 1970-х Вся фінансова система перетворилась в МММ в 1970-х

В 1971м году грамм золота стоил 1$ 30ć

Кадиллак 7.5 как ЗИЛ у Брежнева 7000

Феррари 10-15, Ламбо столько же

Это на сколько порядков обесценилась бумага? В 1971м году грамм золота стоил 1$ 30ćКадиллак 7.5 как ЗИЛ у Брежнева 7000Феррари 10-15, Ламбо столько жеЭто на сколько порядков обесценилась бумага?



В начале прошлого века в НЙ недельная зарплата была в районе 5 долларов.

Почитайте О'Генри.

Помню, на границе 80-х и 90-х прошлого века, когда только начали в открытую завозить новые иномарки из США и даже салоны рекламировались на ТВ, была реклама Меркьюри (седан какой-то) за 2 000 долларов. В начале прошлого века в НЙ недельная зарплата была в районе 5 долларов.Почитайте О'Генри.Помню, на границе 80-х и 90-х прошлого века, когда только начали в открытую завозить новые иномарки из США и даже салоны рекламировались на ТВ, была реклама Меркьюри (седан какой-то) за 2 000 долларов. rjkz

Повідомлень: 17020 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8441 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2025 02:36 Gastarbaiter написав: slonomag написав: [

Украина и цивилизованный мир это 2 разных мира - то что в Украине норм, типа взять то что плохо лежит, значит человеку не надо, и в Европе пройти мимо потому что это не мое.

Я недавно ноут с амазона покупал, доставка приехала когда меня не было дома, оставила ноут во дворе (забор пол метра чисто от собак, я даже калитку никогда не закрываю) - и ничего, долежал до вечера, никто его не взял. Хотя в Украине даже какой-то вонючий велосипед умудряются у соседа из подъезда спереть.

Украина и цивилизованный мир это 2 разных мира - то что в Украине норм, типа взять то что плохо лежит, значит человеку не надо, и в Европе пройти мимо потому что это не мое.Я недавно ноут с амазона покупал, доставка приехала когда меня не было дома, оставила ноут во дворе (забор пол метра чисто от собак, я даже калитку никогда не закрываю) - и ничего, долежал до вечера, никто его не взял. Хотя в Украине даже какой-то вонючий велосипед умудряются у соседа из подъезда спереть.

Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол. Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол.



Это другое, это конкретный преступный мир с организацией, контролем и налаженными каналами сбыта этого дерьма. А камрад выше писал о менталитете "воровать все что плохо лежит", и в странах с таким менталитетом доставки "под дверь" не существует как таковой. Это другое, это конкретный преступный мир с организацией, контролем и налаженными каналами сбыта этого дерьма. А камрад выше писал о менталитете "воровать все что плохо лежит", и в странах с таким менталитетом доставки "под дверь" не существует как таковой. katso

Повідомлень: 1320 З нами з: 16.05.12 Подякував: 117 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2512251325142515 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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