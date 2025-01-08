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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 січ, 2025 21:51
Дюрі-бачі написав:slonomag
3 пенса, з яких 1 інвалід + дочка.
От один з підводних каменів: пенси не можуть бути закордоном більше 180 днів на рік.
Як на мене "як не заплатити зайвих податків" - це перше, що має емігрант вивчити
логічно, мають бути резидентами Іспанії, а не пойми хто "гражданє міра", от тоді хай мір і робить їм возврат налоха, тіпа самі умні, шолє? Знайдеться болт з трубною лівою різьбою на хитру гайку. Це не ненька, де єслі чьо, то кум порішає.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 01:41
Gastarbaiter написав: slonomag написав:
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Украина и цивилизованный мир это 2 разных мира - то что в Украине норм, типа взять то что плохо лежит, значит человеку не надо, и в Европе пройти мимо потому что это не мое.
Я недавно ноут с амазона покупал, доставка приехала когда меня не было дома, оставила ноут во дворе (забор пол метра чисто от собак, я даже калитку никогда не закрываю) - и ничего, долежал до вечера, никто его не взял. Хотя в Украине даже какой-то вонючий велосипед умудряются у соседа из подъезда спереть.
Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол.
Есть такое.
А есть еще похлеще.
Например, почтальон Федэкса, то есть, федеральный служащий, в то время как разносил письма, украл коробку с доставленным дорогим ноутбуком.
Амазонщик делал доставку, положил посылку под дверь, сфоткал, отослал, забрал посылку и ушел.
А то, что Вы описали, их называют "пиратами".
Они ездят за амазоновскими бусами, ждут когда амазонщик пройдется по этажам и разнесет посылки под двери, заходят с больщими сумками, типа тоже деливери, собирают в них посылки и уходят.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 01:45
slonomag написав: Gastarbaiter написав:
Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол.
Я за Америку не пишу, там может и правда 80% понаехов или негров всяких, и там это норма. В той локации где я сейчас живу нет ни одного негра/араба/мекса в радиусе 15км, поэтому и жилье на 30% дороже аналогичного в похожих локациях. Зато можно калитку не закрывать и не париться что у тебя что-то сопрут )
В США есть разные места.
Где-то дорогие дома и машины не запирают, а где-то и пристегнутый велик сопрут за секунды.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 01:54
slonomag написав: Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
Поэтому как по мне это справедливый баланс - ладно уж пусть все платят по разному, а не фикс ставку, но хотя бы пусть платят по честному как я.
От цього не розумію: чому претензії до людей які виконують закон, а не до тих, хто ці закони писали?
Ну я и не писал что я сильно рад этому попустительству со стороны правительства. Просто ведь прописать все-все-все случаи наверное тоже не так просто, поэтому всегда будут лазейки как пропетлять. Другое дело что почему-то 80% населения ими не пользуются, но всегда находятся те кто спит и видит как залезть в мой карман, пускай и не напрямую, а через налоги (они не доплатили - с меня собрали больше). По сути для меня это воры, которые воруют у моей семьи деньги, пускай и косвенно.
Вы в США с такими идеалистическими взглядами не переезжайте.
Когда увидете как содержат нелегалов на космические суммы - вообще не захотите работать, чтобы не платить на это налоги.
Реально.
Многие не зарабатывают на свою семью столько, сколько объходтся содержание семьи нелегалов в НЙ.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 02:02
Denik написав: rjkz написав:
СП 500 - это индекс, фактически всей американской экономики. Если он завалится в ноль, но и банки уже существовать не будут.
Пояснення на рівні старшокласника. Чого СП500 не може звалитися десь в 4 рази, щоб дивідентна дохідність зрівнялася з трежерями?
Ну, такой проФФесор как вы, должен знать, что дивиденды на СП500 копеечные, хоть и намного больше чем у НВидии (0.01 доллара с шера), а вся прелесть в стабильном и уверенном, хоть и не космическом, росте.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 02:11
Дюрі-бачі написав: Denik написав:
. Чого СП500 не може звалитися десь в 4 рази,
Бо для цього треба щоб народ з фондового ринку США вивів кудись 20 трлн. $ , а це просто буде Армагеддон
Наоборот, если будет Армагедец, то народ и кинется вытаскивать со стокмаркета бабки, но если такое случится, но эти деньги уже будут стоить меньще, чем бумага на которой их рисуют.
Я это и пытаюсь нашему всезнайке пояснить.
СП500 - это владение сразу 500 крупнейших корпораций США.
Это индекс основанный именно на них.
Причем он еще и защищен тем, что если одна или несколько корпораций станут хуже себя чувствовать, то они вылетят из этого списка и войдут на их место другие.
И это держатель ИТФа не заметит соверщенно.
У меня 33% от аккаунта в СП500. Вы думаете я могу назвать хотя-бы с десяток корпораций из 500?
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Додано: Чет 09 січ, 2025 02:20
Denik написав: Дюрі-бачі написав:
Бо для цього треба щоб народ з фондового ринку США вивів кудись 20 трлн. $ , а це просто буде Армагеддон
Для цього достатньо щоб просто просто не заводили так як зараз (кожен, хто має ССН, або нерезиденти з інших країн через брокерів, або хто завгодно через ETF. Навіть в оркостані до торгівлі акціями допускають лише тих, хто пройшов хоч якесь навчання. А так навіть справна система перетворюється фактично на МММ, бо туди непрофесійні інвестори затягли і поки продовжують дотягувати трильйони, надрукованих в ковід грошей, які не забезпечені нічим окрім держборгів.
Якось таке моє бачення.
Почему?
Наоборот, это связывает эти "лишние" деньги.
Если их пустить в прямой оборот, то инфляция будет не официальные 3-4+, а намного больше. Про реальную вообще молчу.
И это дает возможность печать еще больше зеленых бумажек, потму что они "обеспечены"
"американской экономикой".
Люди готовы в это вкладывать деньги.
Так-же как за сарайчик из овнаипалок сотни и миллионы долларов.
А за кирпичный дом в украинском райцентре - не готовы.
Удивительно!
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Додано: Чет 09 січ, 2025 02:26
барабашов написав: Дюрі-бачі написав: Denik написав:
так навіть справна система перетворюється фактично на МММ,
Вся фінансова система перетворилась в МММ в 1970-х
В 1971м году грамм золота стоил 1$ 30ć
Кадиллак 7.5 как ЗИЛ у Брежнева 7000
Феррари 10-15, Ламбо столько же
Это на сколько порядков обесценилась бумага?
В начале прошлого века в НЙ недельная зарплата была в районе 5 долларов.
Почитайте О'Генри.
Помню, на границе 80-х и 90-х прошлого века, когда только начали в открытую завозить новые иномарки из США и даже салоны рекламировались на ТВ, была реклама Меркьюри (седан какой-то) за 2 000 долларов.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 02:36
Gastarbaiter написав: slonomag написав:
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Украина и цивилизованный мир это 2 разных мира - то что в Украине норм, типа взять то что плохо лежит, значит человеку не надо, и в Европе пройти мимо потому что это не мое.
Я недавно ноут с амазона покупал, доставка приехала когда меня не было дома, оставила ноут во дворе (забор пол метра чисто от собак, я даже калитку никогда не закрываю) - и ничего, долежал до вечера, никто его не взял. Хотя в Украине даже какой-то вонючий велосипед умудряются у соседа из подъезда спереть.
Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол.
Это другое, это конкретный преступный мир с организацией, контролем и налаженными каналами сбыта этого дерьма. А камрад выше писал о менталитете "воровать все что плохо лежит", и в странах с таким менталитетом доставки "под дверь" не существует как таковой.
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