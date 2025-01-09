RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2512251325142515
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:51

  Дюрі-бачі написав:slonomag
3 пенса, з яких 1 інвалід + дочка.
От один з підводних каменів: пенси не можуть бути закордоном більше 180 днів на рік.

Як на мене "як не заплатити зайвих податків" - це перше, що має емігрант вивчити

логічно, мають бути резидентами Іспанії, а не пойми хто "гражданє міра", от тоді хай мір і робить їм возврат налоха, тіпа самі умні, шолє? Знайдеться болт з трубною лівою різьбою на хитру гайку. Це не ненька, де єслі чьо, то кум порішає.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37819
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 01:41

  Gastarbaiter написав:
  slonomag написав:[
Украина и цивилизованный мир это 2 разных мира - то что в Украине норм, типа взять то что плохо лежит, значит человеку не надо, и в Европе пройти мимо потому что это не мое.
Я недавно ноут с амазона покупал, доставка приехала когда меня не было дома, оставила ноут во дворе (забор пол метра чисто от собак, я даже калитку никогда не закрываю) - и ничего, долежал до вечера, никто его не взял. Хотя в Украине даже какой-то вонючий велосипед умудряются у соседа из подъезда спереть.

Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол.


Есть такое.
А есть еще похлеще.
Например, почтальон Федэкса, то есть, федеральный служащий, в то время как разносил письма, украл коробку с доставленным дорогим ноутбуком.
Амазонщик делал доставку, положил посылку под дверь, сфоткал, отослал, забрал посылку и ушел.
А то, что Вы описали, их называют "пиратами".
Они ездят за амазоновскими бусами, ждут когда амазонщик пройдется по этажам и разнесет посылки под двери, заходят с больщими сумками, типа тоже деливери, собирают в них посылки и уходят.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17020
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8441 раз.
Подякували: 5316 раз.
 
Профіль
 
8
3
6
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 01:45

  slonomag написав:
  Gastarbaiter написав:Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол.

Я за Америку не пишу, там может и правда 80% понаехов или негров всяких, и там это норма. В той локации где я сейчас живу нет ни одного негра/араба/мекса в радиусе 15км, поэтому и жилье на 30% дороже аналогичного в похожих локациях. Зато можно калитку не закрывать и не париться что у тебя что-то сопрут )


В США есть разные места.
Где-то дорогие дома и машины не запирают, а где-то и пристегнутый велик сопрут за секунды.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17020
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8441 раз.
Подякували: 5316 раз.
 
Профіль
 
8
3
6
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 01:54

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:Поэтому как по мне это справедливый баланс - ладно уж пусть все платят по разному, а не фикс ставку, но хотя бы пусть платят по честному как я.

От цього не розумію: чому претензії до людей які виконують закон, а не до тих, хто ці закони писали?

Ну я и не писал что я сильно рад этому попустительству со стороны правительства. Просто ведь прописать все-все-все случаи наверное тоже не так просто, поэтому всегда будут лазейки как пропетлять. Другое дело что почему-то 80% населения ими не пользуются, но всегда находятся те кто спит и видит как залезть в мой карман, пускай и не напрямую, а через налоги (они не доплатили - с меня собрали больше). По сути для меня это воры, которые воруют у моей семьи деньги, пускай и косвенно.


Вы в США с такими идеалистическими взглядами не переезжайте.
Когда увидете как содержат нелегалов на космические суммы - вообще не захотите работать, чтобы не платить на это налоги.
Реально.
Многие не зарабатывают на свою семью столько, сколько объходтся содержание семьи нелегалов в НЙ.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17020
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8441 раз.
Подякували: 5316 раз.
 
Профіль
 
8
3
6
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 02:02

  Denik написав:
  rjkz написав:СП 500 - это индекс, фактически всей американской экономики. Если он завалится в ноль, но и банки уже существовать не будут.

Пояснення на рівні старшокласника. Чого СП500 не може звалитися десь в 4 рази, щоб дивідентна дохідність зрівнялася з трежерями?


Ну, такой проФФесор как вы, должен знать, что дивиденды на СП500 копеечные, хоть и намного больше чем у НВидии (0.01 доллара с шера), а вся прелесть в стабильном и уверенном, хоть и не космическом, росте.
:wink:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17020
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8441 раз.
Подякували: 5316 раз.
 
Профіль
 
8
3
6
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 02:11

  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:. Чого СП500 не може звалитися десь в 4 рази,
Бо для цього треба щоб народ з фондового ринку США вивів кудись 20 трлн. $ , а це просто буде Армагеддон


Наоборот, если будет Армагедец, то народ и кинется вытаскивать со стокмаркета бабки, но если такое случится, но эти деньги уже будут стоить меньще, чем бумага на которой их рисуют.
Я это и пытаюсь нашему всезнайке пояснить.
СП500 - это владение сразу 500 крупнейших корпораций США.
Это индекс основанный именно на них.
Причем он еще и защищен тем, что если одна или несколько корпораций станут хуже себя чувствовать, то они вылетят из этого списка и войдут на их место другие.
И это держатель ИТФа не заметит соверщенно.
У меня 33% от аккаунта в СП500. Вы думаете я могу назвать хотя-бы с десяток корпораций из 500?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17020
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8441 раз.
Подякували: 5316 раз.
 
Профіль
 
8
3
6
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 02:20

  Denik написав:
  Дюрі-бачі написав:Бо для цього треба щоб народ з фондового ринку США вивів кудись 20 трлн. $ , а це просто буде Армагеддон

Для цього достатньо щоб просто просто не заводили так як зараз (кожен, хто має ССН, або нерезиденти з інших країн через брокерів, або хто завгодно через ETF. Навіть в оркостані до торгівлі акціями допускають лише тих, хто пройшов хоч якесь навчання. А так навіть справна система перетворюється фактично на МММ, бо туди непрофесійні інвестори затягли і поки продовжують дотягувати трильйони, надрукованих в ковід грошей, які не забезпечені нічим окрім держборгів.
Якось таке моє бачення.


Почему?
Наоборот, это связывает эти "лишние" деньги.
Если их пустить в прямой оборот, то инфляция будет не официальные 3-4+, а намного больше. Про реальную вообще молчу.
И это дает возможность печать еще больше зеленых бумажек, потму что они "обеспечены" :mrgreen: "американской экономикой".
Люди готовы в это вкладывать деньги.
Так-же как за сарайчик из овнаипалок сотни и миллионы долларов.
А за кирпичный дом в украинском райцентре - не готовы.
Удивительно!
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17020
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8441 раз.
Подякували: 5316 раз.
 
Профіль
 
8
3
6
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 02:26

  барабашов написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:так навіть справна система перетворюється фактично на МММ,

Вся фінансова система перетворилась в МММ в 1970-х

В 1971м году грамм золота стоил 1$ 30ć
Кадиллак 7.5 как ЗИЛ у Брежнева 7000
Феррари 10-15, Ламбо столько же
Это на сколько порядков обесценилась бумага?


В начале прошлого века в НЙ недельная зарплата была в районе 5 долларов.
Почитайте О'Генри.
Помню, на границе 80-х и 90-х прошлого века, когда только начали в открытую завозить новые иномарки из США и даже салоны рекламировались на ТВ, была реклама Меркьюри (седан какой-то) за 2 000 долларов.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17020
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8441 раз.
Подякували: 5316 раз.
 
Профіль
 
8
3
6
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 02:36

  Gastarbaiter написав:
  slonomag написав:[
Украина и цивилизованный мир это 2 разных мира - то что в Украине норм, типа взять то что плохо лежит, значит человеку не надо, и в Европе пройти мимо потому что это не мое.
Я недавно ноут с амазона покупал, доставка приехала когда меня не было дома, оставила ноут во дворе (забор пол метра чисто от собак, я даже калитку никогда не закрываю) - и ничего, долежал до вечера, никто его не взял. Хотя в Украине даже какой-то вонючий велосипед умудряются у соседа из подъезда спереть.

Не встречали видео, как в США за фургончиком службы доставки ездят ребята и сразу подбирают оставленные у дверей посылки? По оценкам, за год "подбирают" посылок примерно на 12 млрд. дол.


Это другое, это конкретный преступный мир с организацией, контролем и налаженными каналами сбыта этого дерьма. А камрад выше писал о менталитете "воровать все что плохо лежит", и в странах с таким менталитетом доставки "под дверь" не существует как таковой.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 07:48

rjkz
Не в курсе по О'Генри
Вестерны смотрел и конечно третий "Назад в будущее"
При зарплатах в 20уе/мес должны быть монетки в десятки раз меньше цента чтоб именно мелочь типа спичек не оптом по кульку покупать
Ла и потом посмотрите цены на продукты при первом Рузвельте, фунт стейка стоил почти доллар, его что только "буржуины" ели? Не отрицаю зарплаты доллар в день у детей/рабов_бывших и мексиканцев, ну чтоб хоть на бобы с маниоком хватало, но в целом зарплаты у рабочих были повыше, тем более квалифицированных.
По поводу Меркуриев - по 2куе новых! их конечно не было, даже в СССР с почти бесплатной таможней(платежи привязывались к оф.курсу рубля при коммерческом в десятки раз больше), потому что тот же Понтиак ГрандАм 3.8 или Крайслер Саратога 3.5 при Рейгане стоили под десятку у вас.
А первый лексус LS400 вдвое дешевле 450го Мерина W126 - 35000.
В "За Рулём" за 91й год в последних номерах была реклама московских автосалонов с ценами на иномарки, найдёте подшивку - выложите, я свои истлевшие выбросил, цены там были космические, на уровне середины 90х, типа 15-40куе.
За 2куе только японца праворульного типа Камри 10ти летней во Владике ну и в Одессе наверно можно было купить.
Лично мой брат брал в 91м в декабре в Польше 525й бумер годовалый за 30000DM, больше примеров не знаю.
И отец одногруппника в 93м купил тоже годовалый топовый Ауди100, но со мной суммой не поделились, да и это уже был не союз.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4693
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2512251325142515
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7217)
09.01.2025 01:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.