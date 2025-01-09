логічно, мають бути резидентами Іспанії, а не пойми хто "гражданє міра", от тоді хай мір і робить їм возврат налоха, тіпа самі умні, шолє? Знайдеться болт з трубною лівою різьбою на хитру гайку. Це не ненька, де єслі чьо, то кум порішає.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 21:51
логічно, мають бути резидентами Іспанії, а не пойми хто "гражданє міра", от тоді хай мір і робить їм возврат налоха, тіпа самі умні, шолє? Знайдеться болт з трубною лівою різьбою на хитру гайку. Це не ненька, де єслі чьо, то кум порішає.
Додано: Чет 09 січ, 2025 01:41
Есть такое.
А есть еще похлеще.
Например, почтальон Федэкса, то есть, федеральный служащий, в то время как разносил письма, украл коробку с доставленным дорогим ноутбуком.
Амазонщик делал доставку, положил посылку под дверь, сфоткал, отослал, забрал посылку и ушел.
А то, что Вы описали, их называют "пиратами".
Они ездят за амазоновскими бусами, ждут когда амазонщик пройдется по этажам и разнесет посылки под двери, заходят с больщими сумками, типа тоже деливери, собирают в них посылки и уходят.
Додано: Чет 09 січ, 2025 01:45
В США есть разные места.
Где-то дорогие дома и машины не запирают, а где-то и пристегнутый велик сопрут за секунды.
Додано: Чет 09 січ, 2025 01:54
Вы в США с такими идеалистическими взглядами не переезжайте.
Когда увидете как содержат нелегалов на космические суммы - вообще не захотите работать, чтобы не платить на это налоги.
Реально.
Многие не зарабатывают на свою семью столько, сколько объходтся содержание семьи нелегалов в НЙ.
Додано: Чет 09 січ, 2025 02:02
Ну, такой проФФесор как вы, должен знать, что дивиденды на СП500 копеечные, хоть и намного больше чем у НВидии (0.01 доллара с шера), а вся прелесть в стабильном и уверенном, хоть и не космическом, росте.
Додано: Чет 09 січ, 2025 02:11
Наоборот, если будет Армагедец, то народ и кинется вытаскивать со стокмаркета бабки, но если такое случится, но эти деньги уже будут стоить меньще, чем бумага на которой их рисуют.
Я это и пытаюсь нашему всезнайке пояснить.
СП500 - это владение сразу 500 крупнейших корпораций США.
Это индекс основанный именно на них.
Причем он еще и защищен тем, что если одна или несколько корпораций станут хуже себя чувствовать, то они вылетят из этого списка и войдут на их место другие.
И это держатель ИТФа не заметит соверщенно.
У меня 33% от аккаунта в СП500. Вы думаете я могу назвать хотя-бы с десяток корпораций из 500?
Додано: Чет 09 січ, 2025 02:20
Почему?
Наоборот, это связывает эти "лишние" деньги.
Если их пустить в прямой оборот, то инфляция будет не официальные 3-4+, а намного больше. Про реальную вообще молчу.
И это дает возможность печать еще больше зеленых бумажек, потму что они "обеспечены" "американской экономикой".
Люди готовы в это вкладывать деньги.
Так-же как за сарайчик из овнаипалок сотни и миллионы долларов.
А за кирпичный дом в украинском райцентре - не готовы.
Удивительно!
Додано: Чет 09 січ, 2025 02:26
В начале прошлого века в НЙ недельная зарплата была в районе 5 долларов.
Почитайте О'Генри.
Помню, на границе 80-х и 90-х прошлого века, когда только начали в открытую завозить новые иномарки из США и даже салоны рекламировались на ТВ, была реклама Меркьюри (седан какой-то) за 2 000 долларов.
Додано: Чет 09 січ, 2025 02:36
Это другое, это конкретный преступный мир с организацией, контролем и налаженными каналами сбыта этого дерьма. А камрад выше писал о менталитете "воровать все что плохо лежит", и в странах с таким менталитетом доставки "под дверь" не существует как таковой.
Додано: Чет 09 січ, 2025 07:48
rjkz
Не в курсе по О'Генри
Вестерны смотрел и конечно третий "Назад в будущее"
При зарплатах в 20уе/мес должны быть монетки в десятки раз меньше цента чтоб именно мелочь типа спичек не оптом по кульку покупать
Ла и потом посмотрите цены на продукты при первом Рузвельте, фунт стейка стоил почти доллар, его что только "буржуины" ели? Не отрицаю зарплаты доллар в день у детей/рабов_бывших и мексиканцев, ну чтоб хоть на бобы с маниоком хватало, но в целом зарплаты у рабочих были повыше, тем более квалифицированных.
По поводу Меркуриев - по 2куе новых! их конечно не было, даже в СССР с почти бесплатной таможней(платежи привязывались к оф.курсу рубля при коммерческом в десятки раз больше), потому что тот же Понтиак ГрандАм 3.8 или Крайслер Саратога 3.5 при Рейгане стоили под десятку у вас.
А первый лексус LS400 вдвое дешевле 450го Мерина W126 - 35000.
В "За Рулём" за 91й год в последних номерах была реклама московских автосалонов с ценами на иномарки, найдёте подшивку - выложите, я свои истлевшие выбросил, цены там были космические, на уровне середины 90х, типа 15-40куе.
За 2куе только японца праворульного типа Камри 10ти летней во Владике ну и в Одессе наверно можно было купить.
Лично мой брат брал в 91м в декабре в Польше 525й бумер годовалый за 30000DM, больше примеров не знаю.
И отец одногруппника в 93м купил тоже годовалый топовый Ауди100, но со мной суммой не поделились, да и это уже был не союз.
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