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#<1 ... 2513251425152516 Додано: Чет 09 січ, 2025 09:48 rjkz написав: slonomag написав: Ну я и не писал что я сильно рад этому попустительству со стороны правительства. Просто ведь прописать все-все-все случаи наверное тоже не так просто, поэтому всегда будут лазейки как пропетлять. Другое дело что почему-то 80% населения ими не пользуются, но всегда находятся те кто спит и видит как залезть в мой карман, пускай и не напрямую, а через налоги (они не доплатили - с меня собрали больше). По сути для меня это воры, которые воруют у моей семьи деньги, пускай и косвенно. Ну я и не писал что я сильно рад этому попустительству со стороны правительства. Просто ведь прописать все-все-все случаи наверное тоже не так просто, поэтому всегда будут лазейки как пропетлять. Другое дело что почему-то 80% населения ими не пользуются, но всегда находятся те кто спит и видит как залезть в мой карман, пускай и не напрямую, а через налоги (они не доплатили - с меня собрали больше). По сути для меня это воры, которые воруют у моей семьи деньги, пускай и косвенно.



Вы в США с такими идеалистическими взглядами не переезжайте.

Когда увидете как содержат нелегалов на космические суммы - вообще не захотите работать, чтобы не платить на это налоги.

Реально.

Многие не зарабатывают на свою семью столько, сколько объходтся содержание семьи нелегалов в НЙ. Вы в США с такими идеалистическими взглядами не переезжайте.Когда увидете как содержат нелегалов на космические суммы - вообще не захотите работать, чтобы не платить на это налоги.Реально.Многие не зарабатывают на свою семью столько, сколько объходтся содержание семьи нелегалов в НЙ.

Нові "потенційні" громадяни США йдуть

Нові "потенційні" громадяни США йдуть BIGor

Повідомлень: 9742 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1394 раз. Подякували: 1810 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:39 «Встигнути до США»



За свіжими повідомленнями моїх респондентів, з листопада 2024 року Міграцйіна служба США перестала видавати українцям листи/узгодження про приїзд до США за програмою U4U.



Станом на сьогодні серед тих, кого я знаю, в режимі невідомого очікування двійка молодят - хлопець та дівчина, які змушені перебувати з невідомою перспективою в Стамбулі.

«Хто не встиг - той запізнився».



Або - за версією Ілона Маска:

«Girl, remember: your name is "Nobody"!» akurt

Повідомлень: 10453 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3872 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2513251425152516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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