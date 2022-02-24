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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 січ, 2025 09:48
rjkz написав: slonomag написав:
Ну я и не писал что я сильно рад этому попустительству со стороны правительства. Просто ведь прописать все-все-все случаи наверное тоже не так просто, поэтому всегда будут лазейки как пропетлять. Другое дело что почему-то 80% населения ими не пользуются, но всегда находятся те кто спит и видит как залезть в мой карман, пускай и не напрямую, а через налоги (они не доплатили - с меня собрали больше). По сути для меня это воры, которые воруют у моей семьи деньги, пускай и косвенно.
Вы в США с такими идеалистическими взглядами не переезжайте.
Когда увидете как содержат нелегалов на космические суммы - вообще не захотите работать, чтобы не платить на это налоги.
Реально.
Многие не зарабатывают на свою семью столько, сколько объходтся содержание семьи нелегалов в НЙ.
Нові "потенційні" громадяни США йдуть
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:39
«Встигнути до США»
За свіжими повідомленнями моїх респондентів, з листопада 2024 року Міграцйіна служба США перестала видавати українцям листи/узгодження про приїзд до США за програмою U4U.
Станом на сьогодні серед тих, кого я знаю, в режимі невідомого очікування двійка молодят - хлопець та дівчина, які змушені перебувати з невідомою перспективою в Стамбулі.
«Хто не встиг - той запізнився».
Або - за версією Ілона Маска:
«Girl, remember: your name is "Nobody"!»
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 10:06
akurt написав:
Станом на сьогодні в режимі невідомого очікування двійка молодят - хлопець
А як він виїхав?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 10:15
roberto dark написав:
Стоячи у корку в центрі Києва може здатись, що повернулись усі, але на днях статистика показала що менше 2/3
Всі повернуться так чи інакше, ну або таджики приїдуть - їх тут до повномасштабки багато було.
Україна 2-га в світі по індексу Джинні (мала розбіжність доходів), після Словенії. А також одна з небагатьох країн де середня висота стель більше 2,5. Це недооцінюють, але це суттєві фактори
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 13:42
2587715 написав: akurt написав:
Станом на сьогодні в режимі невідомого очікування двійка молодят - хлопець
А як він виїхав?
Станом на 24.02.2022 не перебував в Україні.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:56
Кажуть, що в США страхові компанії кинули клієнтів і не хочуть платити за будинки, що горять в пожежі зараз
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:09
Дюрі-бачі написав:
Кажуть, що в США страхові компанії кинули клієнтів і не хочуть платити за будинки, що горять в пожежі зараз
Говорите и вы (с)
Дома только горят, а страховые уже кинули? Так не бывает.
В США все делается так неспешно, что даже кинуть за такое время не успеют.
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