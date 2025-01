Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:39

«Встигнути до США»



За свіжими повідомленнями моїх респондентів, з листопада 2024 року Міграцйіна служба США перестала видавати українцям листи/узгодження про приїзд до США за програмою U4U.



Станом на сьогодні серед тих, кого я знаю, в режимі невідомого очікування двійка молодят - хлопець та дівчина, які змушені перебувати з невідомою перспективою в Стамбулі.

«Хто не встиг - той запізнився».



Або - за версією Ілона Маска:

«Girl, remember: your name is "Nobody"!»