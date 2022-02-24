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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 09:48

  rjkz написав:
  slonomag написав:Ну я и не писал что я сильно рад этому попустительству со стороны правительства. Просто ведь прописать все-все-все случаи наверное тоже не так просто, поэтому всегда будут лазейки как пропетлять. Другое дело что почему-то 80% населения ими не пользуются, но всегда находятся те кто спит и видит как залезть в мой карман, пускай и не напрямую, а через налоги (они не доплатили - с меня собрали больше). По сути для меня это воры, которые воруют у моей семьи деньги, пускай и косвенно.


Вы в США с такими идеалистическими взглядами не переезжайте.
Когда увидете как содержат нелегалов на космические суммы - вообще не захотите работать, чтобы не платить на это налоги.
Реально.
Многие не зарабатывают на свою семью столько, сколько объходтся содержание семьи нелегалов в НЙ.

Нові "потенційні" громадяни США йдуть
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:39

«Встигнути до США»

За свіжими повідомленнями моїх респондентів, з листопада 2024 року Міграцйіна служба США перестала видавати українцям листи/узгодження про приїзд до США за програмою U4U.

Станом на сьогодні серед тих, кого я знаю, в режимі невідомого очікування двійка молодят - хлопець та дівчина, які змушені перебувати з невідомою перспективою в Стамбулі.
«Хто не встиг - той запізнився».

Або - за версією Ілона Маска:
«Girl, remember: your name is "Nobody"!»
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 10:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Станом на сьогодні в режимі невідомого очікування двійка молодят - хлопець
А як він виїхав?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 10:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  roberto dark написав:Стоячи у корку в центрі Києва може здатись, що повернулись усі, але на днях статистика показала що менше 2/3
Всі повернуться так чи інакше, ну або таджики приїдуть - їх тут до повномасштабки багато було.

Україна 2-га в світі по індексу Джинні (мала розбіжність доходів), після Словенії. А також одна з небагатьох країн де середня висота стель більше 2,5. Це недооцінюють, але це суттєві фактори
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 13:42

  2587715 написав:
  akurt написав:Станом на сьогодні в режимі невідомого очікування двійка молодят - хлопець
А як він виїхав?

Станом на 24.02.2022 не перебував в Україні.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Кажуть, що в США страхові компанії кинули клієнтів і не хочуть платити за будинки, що горять в пожежі зараз
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:09

  Дюрі-бачі написав:Кажуть, що в США страхові компанії кинули клієнтів і не хочуть платити за будинки, що горять в пожежі зараз

Говорите и вы (с)
Дома только горят, а страховые уже кинули? Так не бывает.
В США все делается так неспешно, что даже кинуть за такое время не успеют.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Ну, такой проФФесор как вы, должен знать, что дивиденды на СП500 копеечные, хоть и намного больше чем у НВидии (0.01 доллара с шера), а вся прелесть в стабильном и уверенном, хоть и не космическом, росте.

Ну ок. 2-3% - то інфляція долара. А далі - співвідношення чистого прибутку до капіталізації тих самих 1.5-2%. Тобто зростати має на 3.5-5%, при інфляції 3%. Звідки окрім піраміди братися стабільному зростанню 8-10% або більше?
А от якщо додати 6% від ВВП дефіциту бюджету - одразу цифра 3.5-5 стає 9.5 - 11%. От і все. Але все зашибісь поки трежурки купують далі.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:35

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Кажуть, що в США страхові компанії кинули клієнтів і не хочуть платити за будинки, що горять в пожежі зараз
Страхові ще за пару місяців до сезону пожеж виключили пожежі з страхових випадків. Більшість принаймні. Бо це сезонне явище. А тут ще наклалися системні проблеми у файер департменту
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Так-же как за сарайчик из овнаипалок сотни и миллионы долларов.

Район Лос-Анджелесу з найдорожчими будинками, Техоокеанський Палісад, повністю згорів.
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