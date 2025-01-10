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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:48
rjkz написав:
И это дает возможность печать еще больше зеленых бумажек, потму что они "обеспечены" "американской экономикой".
То казки для Вас як до непрофесійного інвестора. Для професійних все починається з EBITDA та коефіцієнтів, які з нього розраховуються.
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