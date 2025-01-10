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Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:25
Сразу говорю - это не мое мнение, но оно таково, что рост СП500 примерно отражает обесценивание доллара плюс еще чуть-чуть.
Собственно, разговор начался с того, что умозрительный гражданин Украины выезжает с 50 К в якобы туда, где их некуда выгодней вложить нежели они были в Украине.
Так как?
Есть куда или нет?
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:35
На самом деле этого следует ожидать.
Конечно, не "уже кинули", но вполне может быть.
Собственно, во Флориде страховые после всех этих хьюрикейнов и наводнений ооочень неохотно и срезая выплаты оплачивали. Если был повод не платить - не платили. Много было случаев мошенничества как со стороны потерпевших, которые пытались завысить стоимость ущерба так и со стороны страховых, которые назоконно занижали. Например, был случай, когда инспектор определил сумму ущерба в 230 куе, а страховая совершила подлог и подменила его рипорт (оставив его имя) в16 куе.
Много страховых покинули рынок Флориды. Несколько мелких локальных обанкротились.
В результате, оставшиеся резко подняли тарифы.
И есть такой ньанс - есть огромные страховые компании, которые работают на федеральном масштабе, а есть мелкие, которые работают в масштабе штата и даже на уровне городов/каунти.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:50
Да, это печально.
Только, ....
Такое соображение, в этом сгоревшем районе дома, из овнаипалок, стоили несколько миллионов. Предположим, что страховые выплатят ущерб.
Как нам когда-то выкладывал акурт, бренднью домики в предместье Шарлотт продаются по 350 куе (лот земли 10 куе).
У моего знакомого в апстейте НЙ (точнее Покконо), сгорел на один из Новых годов дом (камин неудачно растопили), строховая выплатила 350 куе (купили когда-то за 150 куе), земля осталась, фундамент остался. Нашли контрактора, который на месте сгоревшего дома 1960-х годов постройки, который на тот момент стоил порядка 500 куе, построил бренднью дом, который теперь оценивается в 800++ куе.
Знакомый не радуется такому богатству, ведь "дачу" (он этот дом так называл) купил чтобы там хранить коллекцию пластинок, а она сгорела.
В его нйской квартире вся коллекция и аппаратура не помещается, и пришлось часть релоцировать в специально купленный дом. За эту коллекцию он ничего не получил. Чтобы понять масштаб горя...Одну из пластинок (Битлз) он продал за ...40(!) Тысяч(!) долларов(!). Продал ДО пожара, естественно. Это просто намек на стоимость остальной коллекции, хотя, по его словам, это была жемчужина, настолько дорогих пластинок у него больше не оставалось. Просто их очень много.
Отвлекся, сорри. Так вот, получат (если получат, но думаю, что все таки получат) погорельцы свои по ляму выплаты, наймут контракторов, которые за 500-800 куе из них построят бренднью дома, которые будут стоить Х2-3.
Востаннє редагувалось rjkz в П'ят 10 січ, 2025 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:53
Я и не спорю.
В мире много проФФесоров и проФФесиАналов.
Меня среди них нет.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:56
Re: Еміграція, заробітчанство
Думаю, страхові не виплатять нічого.
Але ще цікаво. Застраховані ж будинки, що дійсно зроблені за дендрофекальною технологією. Фото то підтверджують, бо вигоріли наче картонні.
Але 6+ лямів це вартість будинку з ділянкою. Ділянка на місці. А у вартість самої коробки з фанери в мільйони доларів якось не дуже вірю. Думаю в тій вартості 90% то саме локація ділянки.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Это все хорошо на словах, на деле большинство ничего не получит, ну или получит потратив половину на суды. Маджиони знал в кого стрелял..
Ну и про пластинки скорее всего лапша.. Если б дом загорелся из-за камина, то пластинки можно было успеть вынести.. Хотя махинации со страховыми там в ходу, и если у него был свой чел в страховой, то возможно сам и поджег - это самая распространенная причина за которую там белых сажают.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 18:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Тисячі платівок вінілу швидко не винесеш, крім того вони горючі і якщо загоряться то гайки.
Не бачу нічого дивного в цій історії і в такій колекції, взагалі
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