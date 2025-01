Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

rjkz написав: И это дает возможность печать еще больше зеленых бумажек, потму что они "обеспечены" "американской экономикой".

То казки для Вас як до непрофесійного інвестора. Для професійних все починається з EBITDA та коефіцієнтів, які з нього розраховуються.

Denik написав: rjkz написав: Ну, такой проФФесор как вы, должен знать, что дивиденды на СП500 копеечные, хоть и намного больше чем у НВидии (0.01 доллара с шера), а вся прелесть в стабильном и уверенном, хоть и не космическом, росте.

Ну ок. 2-3% - то інфляція долара. А далі - співвідношення чистого прибутку до капіталізації тих самих 1.5-2%. Тобто зростати має на 3.5-5%, при інфляції 3%. Звідки окрім піраміди братися стабільному зростанню 8-10% або більше?

Ну ок. 2-3% - то інфляція долара. А далі - співвідношення чистого прибутку до капіталізації тих самих 1.5-2%. Тобто зростати має на 3.5-5%, при інфляції 3%. Звідки окрім піраміди братися стабільному зростанню 8-10% або більше?

А от якщо додати 6% від ВВП дефіциту бюджету - одразу цифра 3.5-5 стає 9.5 - 11%. От і все. Але все зашибісь поки трежурки купують далі. Ну ок. 2-3% - то інфляція долара. А далі - співвідношення чистого прибутку до капіталізації тих самих 1.5-2%. Тобто зростати має на 3.5-5%, при інфляції 3%. Звідки окрім піраміди братися стабільному зростанню 8-10% або більше?А от якщо додати 6% від ВВП дефіциту бюджету - одразу цифра 3.5-5 стає 9.5 - 11%. От і все. Але все зашибісь поки трежурки купують далі.



Сразу говорю - это не мое мнение, но оно таково, что рост СП500 примерно отражает обесценивание доллара плюс еще чуть-чуть.

Собственно, разговор начался с того, что умозрительный гражданин Украины выезжает с 50 К в якобы туда, где их некуда выгодней вложить нежели они были в Украине.

Так как?

Сразу говорю - это не мое мнение, но оно таково, что рост СП500 примерно отражает обесценивание доллара плюс еще чуть-чуть.

Собственно, разговор начался с того, что умозрительный гражданин Украины выезжает с 50 К в якобы туда, где их некуда выгодней вложить нежели они были в Украине.

Так как?

Есть куда или нет?

Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Кажуть, що в США страхові компанії кинули клієнтів і не хочуть платити за будинки, що горять в пожежі зараз Страхові ще за пару місяців до сезону пожеж виключили пожежі з страхових випадків. Більшість принаймні. Бо це сезонне явище. А тут ще наклалися системні проблеми у файер департменту



На самом деле этого следует ожидать.

Конечно, не "уже кинули", но вполне может быть.

Собственно, во Флориде страховые после всех этих хьюрикейнов и наводнений ооочень неохотно и срезая выплаты оплачивали. Если был повод не платить - не платили. Много было случаев мошенничества как со стороны потерпевших, которые пытались завысить стоимость ущерба так и со стороны страховых, которые назоконно занижали. Например, был случай, когда инспектор определил сумму ущерба в 230 куе, а страховая совершила подлог и подменила его рипорт (оставив его имя) в16 куе.

Много страховых покинули рынок Флориды. Несколько мелких локальных обанкротились.

В результате, оставшиеся резко подняли тарифы.



На самом деле этого следует ожидать.

Конечно, не "уже кинули", но вполне может быть.

Собственно, во Флориде страховые после всех этих хьюрикейнов и наводнений ооочень неохотно и срезая выплаты оплачивали. Если был повод не платить - не платили. Много было случаев мошенничества как со стороны потерпевших, которые пытались завысить стоимость ущерба так и со стороны страховых, которые назоконно занижали. Например, был случай, когда инспектор определил сумму ущерба в 230 куе, а страховая совершила подлог и подменила его рипорт (оставив его имя) в16 куе.

Много страховых покинули рынок Флориды. Несколько мелких локальных обанкротились.

В результате, оставшиеся резко подняли тарифы.

И есть такой ньанс - есть огромные страховые компании, которые работают на федеральном масштабе, а есть мелкие, которые работают в масштабе штата и даже на уровне городов/каунти.

Denik написав: rjkz написав: Так-же как за сарайчик из овнаипалок сотни и миллионы долларов.

Район Лос-Анджелесу з найдорожчими будинками, Техоокеанський Палісад, повністю згорів.

Да, это печально.

Только, ....

Такое соображение, в этом сгоревшем районе дома, из овнаипалок, стоили несколько миллионов. Предположим, что страховые выплатят ущерб.

Как нам когда-то выкладывал акурт, бренднью домики в предместье Шарлотт продаются по 350 куе (лот земли 10 куе).

У моего знакомого в апстейте НЙ (точнее Покконо), сгорел на один из Новых годов дом (камин неудачно растопили), строховая выплатила 350 куе (купили когда-то за 150 куе), земля осталась, фундамент остался. Нашли контрактора, который на месте сгоревшего дома 1960-х годов постройки, который на тот момент стоил порядка 500 куе, построил бренднью дом, который теперь оценивается в 800++ куе.

Знакомый не радуется такому богатству, ведь "дачу" (он этот дом так называл) купил чтобы там хранить коллекцию пластинок, а она сгорела.

В его нйской квартире вся коллекция и аппаратура не помещается, и пришлось часть релоцировать в специально купленный дом. За эту коллекцию он ничего не получил. Чтобы понять масштаб горя...Одну из пластинок (Битлз) он продал за ...40(!) Тысяч(!) долларов(!). Продал ДО пожара, естественно. Это просто намек на стоимость остальной коллекции, хотя, по его словам, это была жемчужина, настолько дорогих пластинок у него больше не оставалось. Просто их очень много.



Да, это печально.
Только, ....
Такое соображение, в этом сгоревшем районе дома, из овнаипалок, стоили несколько миллионов. Предположим, что страховые выплатят ущерб.
Как нам когда-то выкладывал акурт, бренднью домики в предместье Шарлотт продаются по 350 куе (лот земли 10 куе).
У моего знакомого в апстейте НЙ (точнее Покконо), сгорел на один из Новых годов дом (камин неудачно растопили), строховая выплатила 350 куе (купили когда-то за 150 куе), земля осталась, фундамент остался. Нашли контрактора, который на месте сгоревшего дома 1960-х годов постройки, который на тот момент стоил порядка 500 куе, построил бренднью дом, который теперь оценивается в 800++ куе.
Знакомый не радуется такому богатству, ведь "дачу" (он этот дом так называл) купил чтобы там хранить коллекцию пластинок, а она сгорела.
В его нйской квартире вся коллекция и аппаратура не помещается, и пришлось часть релоцировать в специально купленный дом. За эту коллекцию он ничего не получил. Чтобы понять масштаб горя...Одну из пластинок (Битлз) он продал за ...40(!) Тысяч(!) долларов(!). Продал ДО пожара, естественно. Это просто намек на стоимость остальной коллекции, хотя, по его словам, это была жемчужина, настолько дорогих пластинок у него больше не оставалось. Просто их очень много.

Отвлекся, сорри. Так вот, получат (если получат, но думаю, что все таки получат) погорельцы свои по ляму выплаты, наймут контракторов, которые за 500-800 куе из них построят бренднью дома, которые будут стоить Х2-3.

Denik написав: rjkz написав: И это дает возможность печать еще больше зеленых бумажек, потму что они "обеспечены" "американской экономикой".

То казки для Вас як до непрофесійного інвестора. Для професійних все починається з EBITDA та коефіцієнтів, які з нього розраховуються.

Я и не спорю.

В мире много проФФесоров и проФФесиАналов.

Меня среди них нет.

То казки для Вас як до непрофесійного інвестора. Для професійних все починається з EBITDA та коефіцієнтів, які з нього розраховуються. То казки для Вас як до непрофесійного інвестора. Для професійних все починається з EBITDA та коефіцієнтів, які з нього розраховуються.



Я и не спорю.

В мире много проФФесоров и проФФесиАналов.

Я и не спорю.
В мире много проФФесоров и проФФесиАналов.
Меня среди них нет.

rjkz написав: Denik написав: rjkz написав: Так-же как за сарайчик из овнаипалок сотни и миллионы долларов.

Район Лос-Анджелесу з найдорожчими будинками, Техоокеанський Палісад, повністю згорів.

Да, это печально.

Только, ....

Такое соображение, в этом сгоревшем районе дома, из овнаипалок, стоили несколько миллионов. Предположим, что страховые выплатят ущерб.

Как нам когда-то выкладывал акурт, бренднью домики в предместье Шарлотт продаются по 350 куе (лот земли 10 куе).

У моего знакомого в апстейте НЙ (точнее Покконо), сгорел на один из Новых годов дом (камин неудачно растопили), строховая выплатила 350 куе (купили когда-то за 150 куе), земля осталась, фундамент остался. Нашли контрактора, который на месте сгоревшего дома 1960-х годов постройки, который на тот момент стоил порядка 500 куе, построил бренднью дом, который теперь оценивается в 800++ куе.

Знакомый не радуется такому богатству, ведь "дачу" (он этот дом так называл) купил чтобы там хранить коллекцию пластинок, а она сгорела.

Да, это печально.
Только, ....
Такое соображение, в этом сгоревшем районе дома, из овнаипалок, стоили несколько миллионов. Предположим, что страховые выплатят ущерб.
Как нам когда-то выкладывал акурт, бренднью домики в предместье Шарлотт продаются по 350 куе (лот земли 10 куе).
У моего знакомого в апстейте НЙ (точнее Покконо), сгорел на один из Новых годов дом (камин неудачно растопили), строховая выплатила 350 куе (купили когда-то за 150 куе), земля осталась, фундамент остался. Нашли контрактора, который на месте сгоревшего дома 1960-х годов постройки, который на тот момент стоил порядка 500 куе, построил бренднью дом, который теперь оценивается в 800++ куе.
Знакомый не радуется такому богатству, ведь "дачу" (он этот дом так называл) купил чтобы там хранить коллекцию пластинок, а она сгорела.
В его нйской квартире вся коллекция и аппаратура не помещается, и пришлось часть релоцировать в специально купленный дом. За эту коллекцию он ничего не получил. Чтобы понять масштаб горя...Одну из пластинок (Битлз) он продал за ...40(!) Тысяч(!) долларов(!). Продал ДО пожара, естественно. Это просто намек на стоимость остальной коллекции, хотя, по его словам, это была жемчужина, настолько дорогих пластинок у него больше не оставалось. Просто их очень много.

Думаю, страхові не виплатять нічого.

Але ще цікаво. Застраховані ж будинки, що дійсно зроблені за дендрофекальною технологією. Фото то підтверджують, бо вигоріли наче картонні.

Але 6+ лямів це вартість будинку з ділянкою. Ділянка на місці. А у вартість самої коробки з фанери в мільйони доларів якось не дуже вірю. Думаю в тій вартості 90% то саме локація ділянки.

Але ще цікаво. Застраховані ж будинки, що дійсно зроблені за дендрофекальною технологією. Фото то підтверджують, бо вигоріли наче картонні.

Думаю, страхові не виплатять нічого.

Але ще цікаво. Застраховані ж будинки, що дійсно зроблені за дендрофекальною технологією. Фото то підтверджують, бо вигоріли наче картонні.

Але 6+ лямів це вартість будинку з ділянкою. Ділянка на місці. А у вартість самої коробки з фанери в мільйони доларів якось не дуже вірю. Думаю в тій вартості 90% то саме локація ділянки.

rjkz написав: Отвлекся, сорри. Так вот, получат (если получат, но думаю, что все таки получат) погорельцы свои по ляму выплаты, наймут контракторов, которые за 500-800 куе из них построят бренднью дома, которые будут стоить Х2-3.

Это все хорошо на словах, на деле большинство ничего не получит, ну или получит потратив половину на суды. Маджиони знал в кого стрелял..



Ну и про пластинки скорее всего лапша.. Если б дом загорелся из-за камина, то пластинки можно было успеть вынести.. Хотя махинации со страховыми там в ходу, и если у него был свой чел в страховой, то возможно сам и поджег - это самая распространенная причина за которую там белых сажают.

2587715 написав: rjkz написав: Отвлекся, сорри. Так вот, получат (если получат, но думаю, что все таки получат) погорельцы свои по ляму выплаты, наймут контракторов, которые за 500-800 куе из них построят бренднью дома, которые будут стоить Х2-3.

Это все хорошо на словах, на деле большинство ничего не получит, ну или получит потратив половину на суды. Маджиони знал в кого стрелял..

Ну и про пластинки скорее всего лапша.. Если б дом загорелся из-за камина, то пластинки можно было успеть вынести.. Хотя махинации со страховыми там в ходу, и если у него был свой чел в страховой, то возможно сам и поджег - это самая распространенная причина за которую там белых сажают.

Тисячі платівок вінілу швидко не винесеш, крім того вони горючі і якщо загоряться то гайки.

Не бачу нічого дивного в цій історії і в такій колекції, взагалі



Ну и про пластинки скорее всего лапша.. Если б дом загорелся из-за камина, то пластинки можно было успеть вынести.. Хотя махинации со страховыми там в ходу, и если у него был свой чел в страховой, то возможно сам и поджег - это самая распространенная причина за которую там белых сажают. Это все хорошо на словах, на деле большинство ничего не получит, ну или получит потратив половину на суды. Маджиони знал в кого стрелял..Ну и про пластинки скорее всего лапша.. Если б дом загорелся из-за камина, то пластинки можно было успеть вынести.. Хотя махинации со страховыми там в ходу, и если у него был свой чел в страховой, то возможно сам и поджег - это самая распространенная причина за которую там белых сажают. Тисячі платівок вінілу швидко не винесеш, крім того вони горючі і якщо загоряться то гайки.

Тисячі платівок вінілу швидко не винесеш, крім того вони горючі і якщо загоряться то гайки.

Не бачу нічого дивного в цій історії і в такій колекції, взагалі

Faceless написав: Не бачу нічого дивного в цій історії і в такій колекції, взагалі

Якщо б ті платівки дійсно коштували по 40к, то на Брайтоні вже б у кожному другому підвали ї

Повідомлень: 20 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:12



Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США.

В США застрахованим є все, завжди і від всього на світі.

Тепер почитаємо свіжий діалог фахівців:



MARTIN: So to start off, will insurance companies have enough money to pay claims for these losses?



VENTON: Yes. Both the industry and outside experts say, yes, people's claims will be paid for in these fires. Insurance companies often carry insurance themselves through something called reinsurance so that they can cover these kinds of disasters. However, there is some concern that the California FAIR plan is so overextended, so overexposed that it might not have enough in the bank to cover losses. The FAIR plan is the state's insurer of last resort. Most states have some version of this, and it's seen an enormous uptake in this area. That's especially after State Farm dropped 70% of its policies in Pacific Palisades neighborhood last year. The FAIR plan really took up that slack. And the Palisades is one of its most exposed areas in the state. They cover homes there worth collectively about $6 billion.



Зверніть увагу на перше слово з діалога від пана Venton.



Джерело: https://www.npr.org/2025/01/09/nx-s1-52 ... -wildfires



P.S. В штаті Каліфорнія пожежна - досить звична річ. В серпні минулого року під час мого короткого ділового візиту Каліфорнію ми відвідали ось цей ліс:

https://maps.app.goo.gl/JUSzj2Gq1rRV9oQ ... eview.copy

Він дуже сильно постраждав від пожежі здається 2022 року, але відновлюється. Розказали цікаву річ: найбільш захищеними від пожеж є гігантські дерева Секвойя. Якось там природа передбачила все це.

Тут в пожежі особливість в тому, що як мені вчора сказали, дощів не було з серпня 2024 року… Дужe добре , що панове турбуються про відшкодування збитків після пожарів, де згоріли тисячі будинків.Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США.В США застрахованим є все, завжди і від всього на світі.Тепер почитаємо свіжий діалог фахівців:MARTIN: So to start off, will insurance companies have enough money to pay claims for these losses?VENTON: Yes. Both the industry and outside experts say, yes, people's claims will be paid for in these fires. Insurance companies often carry insurance themselves through something called reinsurance so that they can cover these kinds of disasters. However, there is some concern that the California FAIR plan is so overextended, so overexposed that it might not have enough in the bank to cover losses. The FAIR plan is the state's insurer of last resort. Most states have some version of this, and it's seen an enormous uptake in this area. That's especially after State Farm dropped 70% of its policies in Pacific Palisades neighborhood last year. The FAIR plan really took up that slack. And the Palisades is one of its most exposed areas in the state. They cover homes there worth collectively about $6 billion.Зверніть увагу на перше слово з діалога від пана Venton.Джерело:P.S. В штаті Каліфорнія пожежна - досить звична річ. В серпні минулого року під час мого короткого ділового візиту Каліфорнію ми відвідали ось цей ліс:Він дуже сильно постраждав від пожежі здається 2022 року, але відновлюється. Розказали цікаву річ: найбільш захищеними від пожеж є гігантські дерева Секвойя. Якось там природа передбачила все це.Тут в пожежі особливість в тому, що як мені вчора сказали, дощів не було з серпня 2024 року… akurt

