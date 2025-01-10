це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".
До речі, знаєте на чому були написані ці слова?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:39
Не хочеться ритися для точності, але здається в 2020 році були суттєві пожежі на північ від Сан Францисько. Лісові пожежі - то страшна річ, деревʼяний у вас будинок, чи камʼяний: горять однаково. Так ось було доведеною, що первинна лісова пожежа почалася із-за «короткого замикання» дротів електромереж. Панове будуть здивовані, але в США деякі речі можуть дивувати: наприклад водонапірні башти на кожному кроці або деревʼяні стовбури електропередачі, зроблених ще в 1956 році.
Так ось виникло питання, хто буде відшкодовувати збитки, бо страхові компанії ж не даремно найняли фахівців та юристів: довели винуватцем найбільшу на заході США енергетичну компанію. Акції її відразу впали в ціні.
Що було далі?
А все просто:
- найбільша на Заході енергетична компанія все виплатила. Логіка проста: навіщо ж віддавати ринок енергопостачання чужим або комусь?
- розумні люди скупили її акції здається за сміхотворно ціною в 8…9$.
Зараз ціна однієї акції тієї компанії складає 17,5$
Все як в відомій пісні:
«І тібе, і мінє - хАрАшО!»
Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:45
Не знаю і знати не хочу, на чому написано ті слова.
Просто я трохи знаю, як побудоване життя та страховий ринок в США.
Якщо ви думаєте, що власники будинків по 6 000 000 доларів економили на Полісах страхування із своїх статків в 600 000 000$, то дуже помиляєтеся.
На цьому ТАМ не економлять.
P.S. Майже зараз напишу приятелю в LA - як він себе почуває. Але в нього орендована квартира. Думаю, вінілові платівки його не турбують зовсім. З червня - майже з
першого дня переїзду - працює від компанії Tesla.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:58
Re: Еміграція, заробітчанство
Ніхто і не сперечається, що не економлять. Ми ж не про ціну страховки, а про те, що чим більше ти заплатиш страховій - тим більше грошей страхова витратить на юристів, які доведуть, що виплати тобі не положені. Капіталістичний світ не був би таким багатим, якби роздавав гроші всім підряд
Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:18
Поділіться, звідки ви це взяли.
Вангую: досвід роботи з українськими страховиками.
Про всяк випадок: коли особисто ви відвідували офіс Страховоі компанії?
Я - сьогодні, мав рандеву на 14:30.
Страхова компанія AXA. Не в Україні.
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