Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2516251725182519> Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:29 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США. Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США. це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".



До речі, знаєте на чому були написані ці слова? це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".До речі, знаєте на чому були написані ці слова? 2587715

Повідомлень: 24 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:39 Faceless написав: [Думаю, страхові не виплатять нічого.

Але ще цікаво. Застраховані ж будинки, що дійсно зроблені за дендрофекальною технологією. Фото то підтверджують, бо вигоріли наче картонні.

Але 6+ лямів це вартість будинку з ділянкою. Ділянка на місці. А у вартість самої коробки з фанери в мільйони доларів якось не дуже вірю. Думаю в тій вартості 90% то саме локація ділянки. [Думаю, страхові не виплатять нічого.Але ще цікаво. Застраховані ж будинки, що дійсно зроблені за дендрофекальною технологією. Фото то підтверджують, бо вигоріли наче картонні.Але 6+ лямів це вартість будинку з ділянкою. Ділянка на місці. А у вартість самої коробки з фанери в мільйони доларів якось не дуже вірю. Думаю в тій вартості 90% то саме локація ділянки.

Не хочеться ритися для точності, але здається в 2020 році були суттєві пожежі на північ від Сан Францисько. Лісові пожежі - то страшна річ, деревʼяний у вас будинок, чи камʼяний: горять однаково. Так ось було доведеною, що первинна лісова пожежа почалася із-за «короткого замикання» дротів електромереж. Панове будуть здивовані, але в США деякі речі можуть дивувати: наприклад водонапірні башти на кожному кроці або деревʼяні стовбури електропередачі, зроблених ще в 1956 році.

Так ось виникло питання, хто буде відшкодовувати збитки, бо страхові компанії ж не даремно найняли фахівців та юристів: довели винуватцем найбільшу на заході США енергетичну компанію. Акції її відразу впали в ціні.

Що було далі?

А все просто:

- найбільша на Заході енергетична компанія все виплатила. Логіка проста: навіщо ж віддавати ринок енергопостачання чужим або комусь?

- розумні люди скупили її акції здається за сміхотворно ціною в 8…9$.

Зараз ціна однієї акції тієї компанії складає 17,5$



Все як в відомій пісні:

«І тібе, і мінє - хАрАшО!» Не хочеться ритися для точності, але здається в 2020 році були суттєві пожежі на північ від Сан Францисько. Лісові пожежі - то страшна річ, деревʼяний у вас будинок, чи камʼяний: горять однаково. Так ось було доведеною, що первинна лісова пожежа почалася із-за «короткого замикання» дротів електромереж. Панове будуть здивовані, але в США деякі речі можуть дивувати: наприклад водонапірні башти на кожному кроці або деревʼяні стовбури електропередачі, зроблених ще в 1956 році.Так ось виникло питання, хто буде відшкодовувати збитки, бо страхові компанії ж не даремно найняли фахівців та юристів: довели винуватцем найбільшу на заході США енергетичну компанію. Акції її відразу впали в ціні.Що було далі?А все просто:- найбільша на Заході енергетична компанія все виплатила. Логіка проста: навіщо ж віддавати ринок енергопостачання чужим або комусь?- розумні люди скупили її акції здається за сміхотворно ціною в 8…9$.Зараз ціна однієї акції тієї компанії складає 17,5$Все як в відомій пісні:«І тібе, і мінє - хАрАшО!» akurt

Повідомлень: 10462 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3873 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:45 2587715 написав: akurt написав: Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США. Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США. це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".



До речі, знаєте на чому були написані ці слова? це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".До речі, знаєте на чому були написані ці слова?

Не знаю і знати не хочу, на чому написано ті слова.

Просто я трохи знаю, як побудоване життя та страховий ринок в США.

Якщо ви думаєте, що власники будинків по 6 000 000 доларів економили на Полісах страхування із своїх статків в 600 000 000$, то дуже помиляєтеся.

На цьому ТАМ не економлять.



P.S. Майже зараз напишу приятелю в LA - як він себе почуває. Але в нього орендована квартира. Думаю, вінілові платівки його не турбують зовсім. З червня - майже з

першого дня переїзду - працює від компанії Tesla. Не знаю і знати не хочу, на чому написано ті слова.Просто я трохи знаю, як побудоване життя та страховий ринок в США.Якщо ви думаєте, що власники будинків по 6 000 000 доларів економили на Полісах страхування із своїх статків в 600 000 000$, то дуже помиляєтеся.На цьому ТАМ не економлять.P.S. Майже зараз напишу приятелю в LA - як він себе почуває. Але в нього орендована квартира. Думаю, вінілові платівки його не турбують зовсім. З червня - майже зпершого дня переїзду - працює від компанії Tesla. akurt

Повідомлень: 10462 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3873 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:58 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Якщо ви думаєте, що власники будинків по 6 000 000 доларів економили на Полісах страхування із своїх статків в 600 000 000$, то дуже помиляєтеся.

На цьому ТАМ не економлять. Якщо ви думаєте, що власники будинків по 6 000 000 доларів економили на Полісах страхування із своїх статків в 600 000 000$, то дуже помиляєтеся.На цьому ТАМ не економлять. Ніхто і не сперечається, що не економлять. Ми ж не про ціну страховки, а про те, що чим більше ти заплатиш страховій - тим більше грошей страхова витратить на юристів, які доведуть, що виплати тобі не положені. Капіталістичний світ не був би таким багатим, якби роздавав гроші всім підряд Ніхто і не сперечається, що не економлять. Ми ж не про ціну страховки, а про те, що чим більше ти заплатиш страховій - тим більше грошей страхова витратить на юристів, які доведуть, що виплати тобі не положені. Капіталістичний світ не був би таким багатим, якби роздавав гроші всім підряд 2587715

Повідомлень: 24 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:18 Поділіться, звідки ви це взяли.

Вангую: досвід роботи з українськими страховиками.

Про всяк випадок: коли особисто ви відвідували офіс Страховоі компанії?

Я - сьогодні, мав рандеву на 14:30.

Страхова компанія AXA. Не в Україні. akurt

Повідомлень: 10462 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3873 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:26 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Поділіться, звідки ви це взяли.

Вангую: досвід роботи з українськими страховиками.

Про всяк випадок: коли особисто ви відвідували офіс Страховоі компанії?

Я - сьогодні, мав рандеву на 14:30.

Страхова компанія AXA. Не в Україні. Поділіться, звідки ви це взяли.Вангую: досвід роботи з українськими страховиками.Про всяк випадок: коли особисто ви відвідували офіс Страховоі компанії?Я - сьогодні, мав рандеву на 14:30.Страхова компанія AXA. Не в Україні. Більшість трукраймів на ютубі пов'язані зі страховими виплатами. Полюбляю засинати під ці відоси Більшість трукраймів на ютубі пов'язані зі страховими виплатами. Полюбляю засинати під ці відоси 2587715

Повідомлень: 24 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:26

Наш українець. Виїхав за програмою U4U в червні.



Наші люди - непереможні! Отримав відповідь із LA.Наш українець. Виїхав за програмою U4U в червні.Наші люди - непереможні! akurt

Повідомлень: 10462 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3873 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:28 2587715 написав: akurt написав: Поділіться, звідки ви це взяли.

Вангую: досвід роботи з українськими страховиками.

Про всяк випадок: коли особисто ви відвідували офіс Страховоі компанії?

Я - сьогодні, мав рандеву на 14:30.

Страхова компанія AXA. Не в Україні. Поділіться, звідки ви це взяли.Вангую: досвід роботи з українськими страховиками.Про всяк випадок: коли особисто ви відвідували офіс Страховоі компанії?Я - сьогодні, мав рандеву на 14:30.Страхова компанія AXA. Не в Україні. Більшість трукраймів на ютубі пов'язані зі страховими виплатами. Полюбляю засинати під ці відоси Більшість трукраймів на ютубі пов'язані зі страховими виплатами. Полюбляю засинати під ці відоси

Не беріть дурного в голову, важкого у руки та не слухайте вдарених порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці, яких тут тримають «для приколу».

Все, що ви написали вище - мабуть вам наснилося.

Або суворі умови життя в Україні.

Хоча я маю позитивні варіанти. Про страховиків в Україні.

Але ж ми про інше: мова іде про страховиків за кордоном, наприклад, у Франції, де я особисто зараз перебуваю, або в США, де періодично у справах буваю. Не беріть дурного в голову, важкого у руки та не слухайте вдарених порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці, яких тут тримають «для приколу».Все, що ви написали вище - мабуть вам наснилося.Або суворі умови життя в Україні.Хоча я маю позитивні варіанти. Про страховиків в Україні.Але ж ми про інше: мова іде про страховиків за кордоном, наприклад, у Франції, де я особисто зараз перебуваю, або в США, де періодично у справах буваю. akurt

Повідомлень: 10462 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3873 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:44 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Не беріть дурного в голову, важкого у руки та не слухайте вдарених порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці, яких тут тримають «для приколу». Не беріть дурного в голову, важкого у руки та не слухайте вдарених порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці, яких тут тримають «для приколу». Гадаєте брешуть в трукраймах?



Один білоруський гебрей з Нью-Йорка придумав заробляти на медичних турах в Україну - бо, каже, за МРТ, яке в Києві коштує 200 баксів, клініки в штатах виставляли людям по 9 тисяч.. так страхові його ледь не посадили.. можу дати посилання на його вложик - багато розповідає там як пересічних гамериканців тамтешні мафії розводять



До речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли Гадаєте брешуть в трукраймах?Один білоруський гебрей з Нью-Йорка придумав заробляти на медичних турах в Україну - бо, каже, за МРТ, яке в Києві коштує 200 баксів, клініки в штатах виставляли людям по 9 тисяч.. так страхові його ледь не посадили.. можу дати посилання на його вложик - багато розповідає там як пересічних гамериканців тамтешні мафії розводятьДо речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли 2587715

Повідомлень: 24 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:04 2587715 написав: roberto dark написав: Стоячи у корку в центрі Києва може здатись, що повернулись усі, але на днях статистика показала що менше 2/3 Стоячи у корку в центрі Києва може здатись, що повернулись усі, але на днях статистика показала що менше 2/3 Всі повернуться так чи інакше, ну або таджики приїдуть - їх тут до повномасштабки багато було.



Україна 2-га в світі по індексу Джинні (мала розбіжність доходів), після Словенії. А також одна з небагатьох країн де середня висота стель більше 2,5. Це недооцінюють, але це суттєві фактори Всі повернуться так чи інакше, ну або таджики приїдуть - їх тут до повномасштабки багато було.Україна 2-га в світі по індексу Джинні (мала розбіжність доходів), після Словенії. А також одна з небагатьох країн де середня висота стель більше 2,5. Це недооцінюють, але це суттєві фактори

airmax вернеться в прелєсть, а не в голденмеірку

airmax вернеться в прелєсть, а не в голденмеірку flyman

Повідомлень: 37836 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2516251725182519> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt lejko_vit і 3 гостейМодератори: Faceless