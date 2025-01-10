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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США.
це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".

До речі, знаєте на чому були написані ці слова?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:39

  Faceless написав:[Думаю, страхові не виплатять нічого.
Але ще цікаво. Застраховані ж будинки, що дійсно зроблені за дендрофекальною технологією. Фото то підтверджують, бо вигоріли наче картонні.
Але 6+ лямів це вартість будинку з ділянкою. Ділянка на місці. А у вартість самої коробки з фанери в мільйони доларів якось не дуже вірю. Думаю в тій вартості 90% то саме локація ділянки.

Не хочеться ритися для точності, але здається в 2020 році були суттєві пожежі на північ від Сан Францисько. Лісові пожежі - то страшна річ, деревʼяний у вас будинок, чи камʼяний: горять однаково. Так ось було доведеною, що первинна лісова пожежа почалася із-за «короткого замикання» дротів електромереж. Панове будуть здивовані, але в США деякі речі можуть дивувати: наприклад водонапірні башти на кожному кроці або деревʼяні стовбури електропередачі, зроблених ще в 1956 році.
Так ось виникло питання, хто буде відшкодовувати збитки, бо страхові компанії ж не даремно найняли фахівців та юристів: довели винуватцем найбільшу на заході США енергетичну компанію. Акції її відразу впали в ціні.
Що було далі?
А все просто:
- найбільша на Заході енергетична компанія все виплатила. Логіка проста: навіщо ж віддавати ринок енергопостачання чужим або комусь?
- розумні люди скупили її акції здається за сміхотворно ціною в 8…9$.
Зараз ціна однієї акції тієї компанії складає 17,5$

Все як в відомій пісні:
«І тібе, і мінє - хАрАшО!»
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:45

  2587715 написав:
  akurt написав:Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США.
це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".

До речі, знаєте на чому були написані ці слова?

Не знаю і знати не хочу, на чому написано ті слова.
Просто я трохи знаю, як побудоване життя та страховий ринок в США.
Якщо ви думаєте, що власники будинків по 6 000 000 доларів економили на Полісах страхування із своїх статків в 600 000 000$, то дуже помиляєтеся.
На цьому ТАМ не економлять.

P.S. Майже зараз напишу приятелю в LA - як він себе почуває. Але в нього орендована квартира. Думаю, вінілові платівки його не турбують зовсім. З червня - майже з
першого дня переїзду - працює від компанії Tesla.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 19:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Якщо ви думаєте, що власники будинків по 6 000 000 доларів економили на Полісах страхування із своїх статків в 600 000 000$, то дуже помиляєтеся.
На цьому ТАМ не економлять.
Ніхто і не сперечається, що не економлять. Ми ж не про ціну страховки, а про те, що чим більше ти заплатиш страховій - тим більше грошей страхова витратить на юристів, які доведуть, що виплати тобі не положені. Капіталістичний світ не був би таким багатим, якби роздавав гроші всім підряд
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:18

Поділіться, звідки ви це взяли.
Вангую: досвід роботи з українськими страховиками.
Про всяк випадок: коли особисто ви відвідували офіс Страховоі компанії?
Я - сьогодні, мав рандеву на 14:30.
Страхова компанія AXA. Не в Україні.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Поділіться, звідки ви це взяли.
Вангую: досвід роботи з українськими страховиками.
Про всяк випадок: коли особисто ви відвідували офіс Страховоі компанії?
Я - сьогодні, мав рандеву на 14:30.
Страхова компанія AXA. Не в Україні.
Більшість трукраймів на ютубі пов'язані зі страховими виплатами. Полюбляю засинати під ці відоси
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:26

Отримав відповідь із LA.
Наш українець. Виїхав за програмою U4U в червні.
Зображення
Наші люди - непереможні!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:28

  2587715 написав:
  akurt написав:Поділіться, звідки ви це взяли.
Вангую: досвід роботи з українськими страховиками.
Про всяк випадок: коли особисто ви відвідували офіс Страховоі компанії?
Я - сьогодні, мав рандеву на 14:30.
Страхова компанія AXA. Не в Україні.
Більшість трукраймів на ютубі пов'язані зі страховими виплатами. Полюбляю засинати під ці відоси

Не беріть дурного в голову, важкого у руки та не слухайте вдарених порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці, яких тут тримають «для приколу».
Все, що ви написали вище - мабуть вам наснилося.
Або суворі умови життя в Україні.
Хоча я маю позитивні варіанти. Про страховиків в Україні.
Але ж ми про інше: мова іде про страховиків за кордоном, наприклад, у Франції, де я особисто зараз перебуваю, або в США, де періодично у справах буваю.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Не беріть дурного в голову, важкого у руки та не слухайте вдарених порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці, яких тут тримають «для приколу».
Гадаєте брешуть в трукраймах?

Один білоруський гебрей з Нью-Йорка придумав заробляти на медичних турах в Україну - бо, каже, за МРТ, яке в Києві коштує 200 баксів, клініки в штатах виставляли людям по 9 тисяч.. так страхові його ледь не посадили.. можу дати посилання на його вложик - багато розповідає там як пересічних гамериканців тамтешні мафії розводять

До речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:04

  2587715 написав:
  roberto dark написав:Стоячи у корку в центрі Києва може здатись, що повернулись усі, але на днях статистика показала що менше 2/3
Всі повернуться так чи інакше, ну або таджики приїдуть - їх тут до повномасштабки багато було.

Україна 2-га в світі по індексу Джинні (мала розбіжність доходів), після Словенії. А також одна з небагатьох країн де середня висота стель більше 2,5. Це недооцінюють, але це суттєві фактори

airmax вернеться в прелєсть, а не в голденмеірку
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