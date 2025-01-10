Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2517251825192520> Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:46 2587715 написав: До речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли До речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли

Мабуть всілякі там - я таких і слів не знаю - трукраймерів - так і роблять.



А стоматологія - то річ цікава.

Ви в нас людина нова, а так да, ми це питання обговорювали: стоматологія за кордоном річ дорога. Завжди перед кожним стоїть вибір:

- взяти свою однорічну дитину та віднести до голого босого стоматолога в Тернополі, який дуже хоче грошей. Гадаю, всі знають, чим закінчилося.

- заплатити 200$ із своїх 500 000$ ні рік та відвідати стоматолога да місцем проживання. Страхова покриє у подальшому брекети на суму в 2000$, але не більше.

- сісти на літак та прилетіти в Туреччину - до стоматологів. Я зараз організував такий переліт для нашого українця, який мешкає в Даніі вже 10 років.

Варіанти бувають різні…



P.S. Включіть он «Катрусин кінозал» від Флаймана - цього разу з Ізраїля. Мабуть всілякі там - я таких і слів не знаю - трукраймерів - так і роблять.А стоматологія - то річ цікава.Ви в нас людина нова, а так да, ми це питання обговорювали: стоматологія за кордоном річ дорога. Завжди перед кожним стоїть вибір:- взяти свою однорічну дитину та віднести до голого босого стоматолога в Тернополі, який дуже хоче грошей. Гадаю, всі знають, чим закінчилося.- заплатити 200$ із своїх 500 000$ ні рік та відвідати стоматолога да місцем проживання. Страхова покриє у подальшому брекети на суму в 2000$, але не більше.- сісти на літак та прилетіти в Туреччину - до стоматологів. Я зараз організував такий переліт для нашого українця, який мешкає в Даніі вже 10 років.Варіанти бувають різні…P.S. Включіть он «Катрусин кінозал» від Флаймана - цього разу з Ізраїля. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 10 січ, 2025 21:50, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10463 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3873 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:50 Faceless написав: rjkz написав: Denik написав: Район Лос-Анджелесу з найдорожчими будинками, Техоокеанський Палісад, повністю згорів.



Район Лос-Анджелесу з найдорожчими будинками, Техоокеанський Палісад, повністю згорів.



Да, это печально.

Только, ....

Такое соображение, в этом сгоревшем районе дома, из овнаипалок, стоили несколько миллионов. Предположим, что страховые выплатят ущерб.

Как нам когда-то выкладывал акурт, бренднью домики в предместье Шарлотт продаются по 350 куе (лот земли 10 куе).

У моего знакомого в апстейте НЙ (точнее Покконо), сгорел на один из Новых годов дом (камин неудачно растопили), строховая выплатила 350 куе (купили когда-то за 150 куе), земля осталась, фундамент остался. Нашли контрактора, который на месте сгоревшего дома 1960-х годов постройки, который на тот момент стоил порядка 500 куе, построил бренднью дом, который теперь оценивается в 800++ куе.

Знакомый не радуется такому богатству, ведь "дачу" (он этот дом так называл) купил чтобы там хранить коллекцию пластинок, а она сгорела.

В его нйской квартире вся коллекция и аппаратура не помещается, и пришлось часть релоцировать в специально купленный дом. За эту коллекцию он ничего не получил. Чтобы понять масштаб горя...Одну из пластинок (Битлз) он продал за ...40(!) Тысяч(!) долларов(!). Продал ДО пожара, естественно. Это просто намек на стоимость остальной коллекции, хотя, по его словам, это была жемчужина, настолько дорогих пластинок у него больше не оставалось. Просто их очень много. Да, это печально.Только, ....Такое соображение, в этом сгоревшем районе дома, из овнаипалок, стоили несколько миллионов. Предположим, что страховые выплатят ущерб.Как нам когда-то выкладывал акурт, бренднью домики в предместье Шарлотт продаются по 350 куе (лот земли 10 куе).У моего знакомого в апстейте НЙ (точнее Покконо), сгорел на один из Новых годов дом (камин неудачно растопили), строховая выплатила 350 куе (купили когда-то за 150 куе), земля осталась, фундамент остался. Нашли контрактора, который на месте сгоревшего дома 1960-х годов постройки, который на тот момент стоил порядка 500 куе, построил бренднью дом, который теперь оценивается в 800++ куе.Знакомый не радуется такому богатству, ведь "дачу" (он этот дом так называл) купил чтобы там хранить коллекцию пластинок, а она сгорела.В его нйской квартире вся коллекция и аппаратура не помещается, и пришлось часть релоцировать в специально купленный дом. За эту коллекцию он ничего не получил. Чтобы понять масштаб горя...Одну из пластинок (Битлз) он продал за ...40(!) Тысяч(!) долларов(!). Продал ДО пожара, естественно. Это просто намек на стоимость остальной коллекции, хотя, по его словам, это была жемчужина, настолько дорогих пластинок у него больше не оставалось. Просто их очень много. Думаю, страхові не виплатять нічого.

Але ще цікаво. Застраховані ж будинки, що дійсно зроблені за дендрофекальною технологією. Фото то підтверджують, бо вигоріли наче картонні.

Але 6+ лямів це вартість будинку з ділянкою. Ділянка на місці. А у вартість самої коробки з фанери в мільйони доларів якось не дуже вірю. Думаю в тій вартості 90% то саме локація ділянки. Думаю, страхові не виплатять нічого.Але ще цікаво. Застраховані ж будинки, що дійсно зроблені за дендрофекальною технологією. Фото то підтверджують, бо вигоріли наче картонні.Але 6+ лямів це вартість будинку з ділянкою. Ділянка на місці. А у вартість самої коробки з фанери в мільйони доларів якось не дуже вірю. Думаю в тій вартості 90% то саме локація ділянки.



Я собственно об этом и говорил.

участок остался. Дом построится за 400-500 куе и будет это стоить опять лям+

Только это не скоро случится. Это не один дом сгорел. Много.

А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить. Я собственно об этом и говорил.участок остался. Дом построится за 400-500 куе и будет это стоить опять лям+Только это не скоро случится. Это не один дом сгорел. Много.А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить. rjkz

Повідомлень: 17027 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8442 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:52 Ви ж не думаєте, що у мешканців постраждалих районів це було єдиним житлом на тому та інших континентах? akurt

Повідомлень: 10463 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3873 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:56 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: участок остался участок остался участок ничего не стоит, если там соседи не захотят строиться заново - а могут и не захотеть. На кой строить дом в месте где может снова полыхнуть в любой момент? участок ничего не стоит, если там соседи не захотят строиться заново - а могут и не захотеть. На кой строить дом в месте где может снова полыхнуть в любой момент? 2587715

Повідомлень: 29 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:57 2587715 написав: rjkz написав: Отвлекся, сорри. Так вот, получат (если получат, но думаю, что все таки получат) погорельцы свои по ляму выплаты, наймут контракторов, которые за 500-800 куе из них построят бренднью дома, которые будут стоить Х2-3. Отвлекся, сорри. Так вот, получат (если получат, но думаю, что все таки получат) погорельцы свои по ляму выплаты, наймут контракторов, которые за 500-800 куе из них построят бренднью дома, которые будут стоить Х2-3. Это все хорошо на словах, на деле большинство ничего не получит, ну или получит потратив половину на суды. Маджиони знал в кого стрелял..



Ну и про пластинки скорее всего лапша.. Если б дом загорелся из-за камина, то пластинки можно было успеть вынести.. Хотя махинации со страховыми там в ходу, и если у него был свой чел в страховой, то возможно сам и поджег - это самая распространенная причина за которую там белых сажают. Это все хорошо на словах, на деле большинство ничего не получит, ну или получит потратив половину на суды. Маджиони знал в кого стрелял..Ну и про пластинки скорее всего лапша.. Если б дом загорелся из-за камина, то пластинки можно было успеть вынести.. Хотя махинации со страховыми там в ходу, и если у него был свой чел в страховой, то возможно сам и поджег - это самая распространенная причина за которую там белых сажают.



Я не был в том доме, не знаю.

Надо принять во внимание, что дома тут деревянные. Горят как спички.

А коллекцию...Я был в его нйской квартире... если это количество пластинок только малая часть его бывшей коллекции, то не представляю как можно было вынести даже из кирпичного дома такое.

Да и винил просто от температуры плыывет, а от высокой температуры ...какой смысл это спасать? Может что-то он и успел вытащить - не знаю.

У него еще и аппаратура не ширпотребовская. Я даже брендов таких не знаю.

Самое простое что увидел - Текникс. Остальное - даже не запомнил. Я не был в том доме, не знаю.Надо принять во внимание, что дома тут деревянные. Горят как спички.А коллекцию...Я был в его нйской квартире... если это количество пластинок только малая часть его бывшей коллекции, то не представляю как можно было вынести даже из кирпичного дома такое.Да и винил просто от температуры плыывет, а от высокой температуры ...какой смысл это спасать? Может что-то он и успел вытащить - не знаю.У него еще и аппаратура не ширпотребовская. Я даже брендов таких не знаю.Самое простое что увидел - Текникс. Остальное - даже не запомнил. rjkz

Повідомлень: 17027 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8442 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:00 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - сісти на літак та прилетіти в Туреччину - до стоматологів. Я зараз організував такий переліт для нашого українця, який мешкає в Даніі вже 10 років. - сісти на літак та прилетіти в Туреччину - до стоматологів. Я зараз організував такий переліт для нашого українця, який мешкає в Даніі вже 10 років. Не знаю про стоматологів з Тернополя, але ви дійсно довірили свої зуби стоматологу з країни де середня висота стель в квартирах 2,2м? Не знаю про стоматологів з Тернополя, але ви дійсно довірили свої зуби стоматологу з країни де середня висота стель в квартирах 2,2м? 2587715

Повідомлень: 29 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:04 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: У него еще и аппаратура не ширпотребовская. Я даже брендов таких не знаю.

Самое простое что увидел - Текникс. Остальное - даже не запомнил. У него еще и аппаратура не ширпотребовская. Я даже брендов таких не знаю.Самое простое что увидел - Текникс. Остальное - даже не запомнил. Когда-то за мешок черного перца можно было получить 22 килограмма золота. Человечество по разному сходило с ума на протяжении своей истории. Только далеко не в полном составе Когда-то за мешок черного перца можно было получить 22 килограмма золота. Человечество по разному сходило с ума на протяжении своей истории. Только далеко не в полном составе 2587715

Повідомлень: 29 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:05 2587715 написав: Faceless написав: Не бачу нічого дивного в цій історії і в такій колекції, взагалі Не бачу нічого дивного в цій історії і в такій колекції, взагалі Якщо б ті платівки дійсно коштували по 40к, то на Брайтоні вже б у кожному другому підвали їх штампували з конвертами потрібної зношеності. Якщо б ті платівки дійсно коштували по 40к, то на Брайтоні вже б у кожному другому підвали їх штампували з конвертами потрібної зношеності.



Я, также как и Вы, ничего не понимаю в "колбасных обрезках".

Это узкий круг ценителей.

ОН мне объяснил, что то не просто пластинка была.

А какой-то там тираж 60 какого-то года. НЕРАСПЕЧАТАННАЯ.

И она у него была одна такая.

Он ее продал.

Остальные намного дешевле. Например, как дорогую он назвал пластинку за 1600 долларов.

У меня в Киеве осталась наследственная коллекция в несколько чемоданов пластинок.

Я спросил сколько это может стоить.

Он ответил, что в среднем 1-1,5 доллара за старые советские пластинки.

То есть, нет смысла морочиться.

Если там и есть какие-то ценные экземпляры - надо смотреть.

Это мир как и монеты и марки - ценятся редкие экземпляры, а не то, что можно штамповать. Я, также как и Вы, ничего не понимаю в "колбасных обрезках".Это узкий круг ценителей.ОН мне объяснил, что то не просто пластинка была.А какой-то там тираж 60 какого-то года. НЕРАСПЕЧАТАННАЯ.И она у него была одна такая.Он ее продал.Остальные намного дешевле. Например, как дорогую он назвал пластинку за 1600 долларов.У меня в Киеве осталась наследственная коллекция в несколько чемоданов пластинок.Я спросил сколько это может стоить.Он ответил, что в среднем 1-1,5 доллара за старые советские пластинки.То есть, нет смысла морочиться.Если там и есть какие-то ценные экземпляры - надо смотреть.Это мир как и монеты и марки - ценятся редкие экземпляры, а не то, что можно штамповать. rjkz

Повідомлень: 17027 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8442 раз. Подякували: 5316 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:06 rjkz написав: А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить. А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить.

А шо робила протипожежна служба? А шо робила протипожежна служба? Vadim_

Повідомлень: 3522 З нами з: 23.05.14 Подякував: 607 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:20 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: Faceless написав: Не бачу нічого дивного в цій історії і в такій колекції, взагалі Не бачу нічого дивного в цій історії і в такій колекції, взагалі Якщо б ті платівки дійсно коштували по 40к, то на Брайтоні вже б у кожному другому підвали їх штампували з конвертами потрібної зношеності. Якщо б ті платівки дійсно коштували по 40к, то на Брайтоні вже б у кожному другому підвали їх штампували з конвертами потрібної зношеності. Ясно ж сказали що то одна така найдорожча.

Конструктори лего, машинки хот вілз за десятки тисяч доларів ніби вже не дивина, чого має бути дивиною рідкісний вініл Ясно ж сказали що то одна така найдорожча.Конструктори лего, машинки хот вілз за десятки тисяч доларів ніби вже не дивина, чого має бути дивиною рідкісний вініл Faceless

Модератор Повідомлень: 35902 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8115 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2517251825192520> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt Vadim_ і 3 гостейМодератори: Faceless