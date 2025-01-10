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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:46
2587715 написав:
До речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли
Мабуть всілякі там - я таких і слів не знаю - трукраймерів - так і роблять.
А стоматологія - то річ цікава.
Ви в нас людина нова, а так да, ми це питання обговорювали: стоматологія за кордоном річ дорога. Завжди перед кожним стоїть вибір:
- взяти свою однорічну дитину та віднести до голого босого стоматолога в Тернополі, який дуже хоче грошей. Гадаю, всі знають, чим закінчилося.
- заплатити 200$ із своїх 500 000$ ні рік та відвідати стоматолога да місцем проживання. Страхова покриє у подальшому брекети на суму в 2000$, але не більше.
- сісти на літак та прилетіти в Туреччину - до стоматологів. Я зараз організував такий переліт для нашого українця, який мешкає в Даніі вже 10 років.
Варіанти бувають різні…
P.S. Включіть он «Катрусин кінозал» від Флаймана - цього разу з Ізраїля.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 10 січ, 2025 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:50
Faceless написав: rjkz написав:
Да, это печально.
Только, ....
Такое соображение, в этом сгоревшем районе дома, из овнаипалок, стоили несколько миллионов. Предположим, что страховые выплатят ущерб.
Как нам когда-то выкладывал акурт, бренднью домики в предместье Шарлотт продаются по 350 куе (лот земли 10 куе).
У моего знакомого в апстейте НЙ (точнее Покконо), сгорел на один из Новых годов дом (камин неудачно растопили), строховая выплатила 350 куе (купили когда-то за 150 куе), земля осталась, фундамент остался. Нашли контрактора, который на месте сгоревшего дома 1960-х годов постройки, который на тот момент стоил порядка 500 куе, построил бренднью дом, который теперь оценивается в 800++ куе.
Знакомый не радуется такому богатству, ведь "дачу" (он этот дом так называл) купил чтобы там хранить коллекцию пластинок, а она сгорела.
В его нйской квартире вся коллекция и аппаратура не помещается, и пришлось часть релоцировать в специально купленный дом. За эту коллекцию он ничего не получил. Чтобы понять масштаб горя...Одну из пластинок (Битлз) он продал за ...40(!) Тысяч(!) долларов(!). Продал ДО пожара, естественно. Это просто намек на стоимость остальной коллекции, хотя, по его словам, это была жемчужина, настолько дорогих пластинок у него больше не оставалось. Просто их очень много.
Думаю, страхові не виплатять нічого.
Але ще цікаво. Застраховані ж будинки, що дійсно зроблені за дендрофекальною технологією. Фото то підтверджують, бо вигоріли наче картонні.
Але 6+ лямів це вартість будинку з ділянкою. Ділянка на місці. А у вартість самої коробки з фанери в мільйони доларів якось не дуже вірю. Думаю в тій вартості 90% то саме локація ділянки.
Я собственно об этом и говорил.
участок остался. Дом построится за 400-500 куе и будет это стоить опять лям+
Только это не скоро случится. Это не один дом сгорел. Много.
А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:52
Ви ж не думаєте, що у мешканців постраждалих районів це було єдиним житлом на тому та інших континентах?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:56
rjkz написав:
участок остался
участок ничего не стоит, если там соседи не захотят строиться заново - а могут и не захотеть. На кой строить дом в месте где может снова полыхнуть в любой момент?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:57
2587715 написав: rjkz написав:
Отвлекся, сорри. Так вот, получат (если получат, но думаю, что все таки получат) погорельцы свои по ляму выплаты, наймут контракторов, которые за 500-800 куе из них построят бренднью дома, которые будут стоить Х2-3.
Это все хорошо на словах, на деле большинство ничего не получит, ну или получит потратив половину на суды. Маджиони знал в кого стрелял..
Ну и про пластинки скорее всего лапша.. Если б дом загорелся из-за камина, то пластинки можно было успеть вынести.. Хотя махинации со страховыми там в ходу, и если у него был свой чел в страховой, то возможно сам и поджег - это самая распространенная причина за которую там белых сажают.
Я не был в том доме, не знаю.
Надо принять во внимание, что дома тут деревянные. Горят как спички.
А коллекцию...Я был в его нйской квартире... если это количество пластинок только малая часть его бывшей коллекции, то не представляю как можно было вынести даже из кирпичного дома такое.
Да и винил просто от температуры плыывет, а от высокой температуры ...какой смысл это спасать? Может что-то он и успел вытащить - не знаю.
У него еще и аппаратура не ширпотребовская. Я даже брендов таких не знаю.
Самое простое что увидел - Текникс. Остальное - даже не запомнил.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:00
akurt написав:
- сісти на літак та прилетіти в Туреччину - до стоматологів. Я зараз організував такий переліт для нашого українця, який мешкає в Даніі вже 10 років.
Не знаю про стоматологів з Тернополя, але ви дійсно довірили свої зуби стоматологу з країни де середня висота стель в квартирах 2,2м?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:04
rjkz написав:
У него еще и аппаратура не ширпотребовская. Я даже брендов таких не знаю.
Самое простое что увидел - Текникс. Остальное - даже не запомнил.
Когда-то за мешок черного перца можно было получить 22 килограмма золота. Человечество по разному сходило с ума на протяжении своей истории. Только далеко не в полном составе
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:05
2587715 написав: Faceless написав:
Не бачу нічого дивного в цій історії і в такій колекції, взагалі
Якщо б ті платівки дійсно коштували по 40к, то на Брайтоні вже б у кожному другому підвали їх штампували з конвертами потрібної зношеності.
Я, также как и Вы, ничего не понимаю в "колбасных обрезках".
Это узкий круг ценителей.
ОН мне объяснил, что то не просто пластинка была.
А какой-то там тираж 60 какого-то года. НЕРАСПЕЧАТАННАЯ.
И она у него была одна такая.
Он ее продал.
Остальные намного дешевле. Например, как дорогую он назвал пластинку за 1600 долларов.
У меня в Киеве осталась наследственная коллекция в несколько чемоданов пластинок.
Я спросил сколько это может стоить.
Он ответил, что в среднем 1-1,5 доллара за старые советские пластинки.
То есть, нет смысла морочиться.
Если там и есть какие-то ценные экземпляры - надо смотреть.
Это мир как и монеты и марки - ценятся редкие экземпляры, а не то, что можно штамповать.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:06
rjkz написав:
А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить.
А шо робила протипожежна служба?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:20
2587715 написав: Faceless написав:
Не бачу нічого дивного в цій історії і в такій колекції, взагалі
Якщо б ті платівки дійсно коштували по 40к, то на Брайтоні вже б у кожному другому підвали їх штампували з конвертами потрібної зношеності.
Ясно ж сказали що то одна така найдорожча.
Конструктори лего, машинки хот вілз за десятки тисяч доларів ніби вже не дивина, чого має бути дивиною рідкісний вініл
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