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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2517251825192520
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:32

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  2587715 написав:
  akurt написав:Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США.
це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".

До речі, знаєте на чому були написані ці слова?

На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:42

  барабашов написав:[url]а[/url]
  2587715 написав:
  akurt написав:Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США.
це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".

До речі, знаєте на чому були написані ці слова?

На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца?

На набоях якими нещодавно було вбито СЕО Юнайтед Гелскєар
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:47

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить.

А шо робила протипожежна служба?

Дивилася баскетбол


Нудиський пляж на Макарській Рів'єрі.
Цигарка або пікнік...
Складно таке локалізувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:50

Re: Еміграція, заробітчанство

На днях, коли почались пожежі, про це багато пише NYT та WSJ.

Так от, за останні 2 роки страховку майна від топових контор втратили близько 70% каліфорнійців в найбільш пожежно-небезпечних зонах. Влада навіть дозволила чаржити премії без обмежень, що було нечувано десятиріччями, проте вони не поспішали повертатись.

Безперечно, хто страховку мав, той гроші отримає. В межах застрахованих сум, франшиз і з урахуваннях інших обмежень полісів. Поточна оцінка виплат - близько 20 млрд. Але пожари вирують і далі.

Одна з причин таких катастрофічних пожеж, крім глобального потеплення, ще і те, що маленьким пожежам, сторіччами типових в Каліфорнії не дають волі, і накоплюється великі обсяги горючої речовини. І в умовах вітру Санта-Ана з материка (у цей сезон близько 100 миль на годину), впоратись з катастрофічними пожежами не вдається.

Щодо опадів. В ЛА зокрема опади бувають 1-2 тижні на рік взимку, у груднді січні. Побризкає трохи і все. Так що там завжди сухо.

І секвої на жаль горять, і сгоріле не відновлюється. Порівнююче те, що я бачив у 2005 і потім у 2018 - дуже велика різниця у стані дерев. Боляче було дивитись. І це ще все до мегапожеж останніх 5-6 років. Навіть не уявляю, як зараз.

А які красиві місця погоріли. Ех

Ну і звичайно, головною причиною неможливості впоратись з пожежами є пожертва касок і іншого обладнання пожежною службою ЛА Україні у 2022 році на суму 1 млн. доларів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:22

Може в Григорівці хати і з рогози.
Ви ж не думаєте, що в Леонардо ді Капріо така хата була?

Ех, природні катаклізми.
На березі Тихого океану і якраз в Каліфорнії - недалеко від LA - є унікальне місце - це маєток газетного магната 30-х років ХХ-го сторіччя.
Там все було зроблено дорого, або дуже дорого, або занадто дорого.
Квиток на відвідування був дуже дорогим.
Там самому ходити не можна: вас возять на мікроавтобусі всюди.
Відвідувачам показували палаци - кожному гостю - окремий палац.
Так ось що мене вразило: неймовірно красивий шикарний плавальний басейн в горах.
Без води.
Сказали, що в якомусь там році була не пожежа, а землетрус.
Басейн дав тріщину. Її не видно, але і вода не тримається, і відновлювати - дорожче обійдеться за новий…
Такі ось справи, панове.
Це просто на тему - дуже корисну - де ж собі обирати житло.
Ще трохи і поїдемо разом з флайманом на Філіппіни…
А чого ні: пожеж не буває, землетрусів не буває, дівчата - і ті цнотливі - і лізуть цілуватися з чоловіками без перспектив отримання пенсії у майбутньому…
Прямо рай не землі. Ну реально ж…
akurt
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