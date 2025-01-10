На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:32
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На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца?
Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:42
На набоях якими нещодавно було вбито СЕО Юнайтед Гелскєар
Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:47
Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:50
Re: Еміграція, заробітчанство
На днях, коли почались пожежі, про це багато пише NYT та WSJ.
Так от, за останні 2 роки страховку майна від топових контор втратили близько 70% каліфорнійців в найбільш пожежно-небезпечних зонах. Влада навіть дозволила чаржити премії без обмежень, що було нечувано десятиріччями, проте вони не поспішали повертатись.
Безперечно, хто страховку мав, той гроші отримає. В межах застрахованих сум, франшиз і з урахуваннях інших обмежень полісів. Поточна оцінка виплат - близько 20 млрд. Але пожари вирують і далі.
Одна з причин таких катастрофічних пожеж, крім глобального потеплення, ще і те, що маленьким пожежам, сторіччами типових в Каліфорнії не дають волі, і накоплюється великі обсяги горючої речовини. І в умовах вітру Санта-Ана з материка (у цей сезон близько 100 миль на годину), впоратись з катастрофічними пожежами не вдається.
Щодо опадів. В ЛА зокрема опади бувають 1-2 тижні на рік взимку, у груднді січні. Побризкає трохи і все. Так що там завжди сухо.
І секвої на жаль горять, і сгоріле не відновлюється. Порівнююче те, що я бачив у 2005 і потім у 2018 - дуже велика різниця у стані дерев. Боляче було дивитись. І це ще все до мегапожеж останніх 5-6 років. Навіть не уявляю, як зараз.
А які красиві місця погоріли. Ех
Ну і звичайно, головною причиною неможливості впоратись з пожежами є пожертва касок і іншого обладнання пожежною службою ЛА Україні у 2022 році на суму 1 млн. доларів.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:22
Може в Григорівці хати і з рогози.
Ви ж не думаєте, що в Леонардо ді Капріо така хата була?
Ех, природні катаклізми.
На березі Тихого океану і якраз в Каліфорнії - недалеко від LA - є унікальне місце - це маєток газетного магната 30-х років ХХ-го сторіччя.
Там все було зроблено дорого, або дуже дорого, або занадто дорого.
Квиток на відвідування був дуже дорогим.
Там самому ходити не можна: вас возять на мікроавтобусі всюди.
Відвідувачам показували палаци - кожному гостю - окремий палац.
Так ось що мене вразило: неймовірно красивий шикарний плавальний басейн в горах.
Без води.
Сказали, що в якомусь там році була не пожежа, а землетрус.
Басейн дав тріщину. Її не видно, але і вода не тримається, і відновлювати - дорожче обійдеться за новий…
Такі ось справи, панове.
Це просто на тему - дуже корисну - де ж собі обирати житло.
Ще трохи і поїдемо разом з флайманом на Філіппіни…
А чого ні: пожеж не буває, землетрусів не буває, дівчата - і ті цнотливі - і лізуть цілуватися з чоловіками без перспектив отримання пенсії у майбутньому…
Прямо рай не землі. Ну реально ж…
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