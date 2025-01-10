Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2517251825192520 Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:32 2587715 написав: akurt написав: Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США. Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США. це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".



До речі, знаєте на чому були написані ці слова? це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".До речі, знаєте на чому були написані ці слова?

На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца? [url]а[/url]На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца? барабашов

Повідомлень: 4696 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:42 барабашов написав: [url]а[/url] 2587715 написав: akurt написав: Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США. Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США. це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".



До речі, знаєте на чому були написані ці слова? це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".До речі, знаєте на чому були написані ці слова?

На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца? [url]а[/url]На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца?

На набоях якими нещодавно було вбито СЕО Юнайтед Гелскєар На набоях якими нещодавно було вбито СЕО Юнайтед Гелскєар 2587715

Повідомлень: 30 З нами з: 25.12.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:47 Vadim_ написав: rjkz написав: А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить. А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить.

А шо робила протипожежна служба? А шо робила протипожежна служба?

Дивилася баскетбол





Нудиський пляж на Макарській Рів'єрі.

Цигарка або пікнік...

Складно таке локалізувати. Дивилася баскетболНудиський пляж на Макарській Рів'єрі.Цигарка або пікнік...Складно таке локалізувати. UA Повідомлень: 9296 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:50 Re: Еміграція, заробітчанство На днях, коли почались пожежі, про це багато пише NYT та WSJ.



Так от, за останні 2 роки страховку майна від топових контор втратили близько 70% каліфорнійців в найбільш пожежно-небезпечних зонах. Влада навіть дозволила чаржити премії без обмежень, що було нечувано десятиріччями, проте вони не поспішали повертатись.



Безперечно, хто страховку мав, той гроші отримає. В межах застрахованих сум, франшиз і з урахуваннях інших обмежень полісів. Поточна оцінка виплат - близько 20 млрд. Але пожари вирують і далі.



Одна з причин таких катастрофічних пожеж, крім глобального потеплення, ще і те, що маленьким пожежам, сторіччами типових в Каліфорнії не дають волі, і накоплюється великі обсяги горючої речовини. І в умовах вітру Санта-Ана з материка (у цей сезон близько 100 миль на годину), впоратись з катастрофічними пожежами не вдається.



Щодо опадів. В ЛА зокрема опади бувають 1-2 тижні на рік взимку, у груднді січні. Побризкає трохи і все. Так що там завжди сухо.



І секвої на жаль горять, і сгоріле не відновлюється. Порівнююче те, що я бачив у 2005 і потім у 2018 - дуже велика різниця у стані дерев. Боляче було дивитись. І це ще все до мегапожеж останніх 5-6 років. Навіть не уявляю, як зараз.



А які красиві місця погоріли. Ех



Ну і звичайно, головною причиною неможливості впоратись з пожежами є пожертва касок і іншого обладнання пожежною службою ЛА Україні у 2022 році на суму 1 млн. доларів. adeges Повідомлень: 4600 З нами з: 14.03.06 Подякував: 432 раз. Подякували: 1055 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:22 Може в Григорівці хати і з рогози.

Ви ж не думаєте, що в Леонардо ді Капріо така хата була?



Ех, природні катаклізми.

На березі Тихого океану і якраз в Каліфорнії - недалеко від LA - є унікальне місце - це маєток газетного магната 30-х років ХХ-го сторіччя.

Там все було зроблено дорого, або дуже дорого, або занадто дорого.

Квиток на відвідування був дуже дорогим.

Там самому ходити не можна: вас возять на мікроавтобусі всюди.

Відвідувачам показували палаци - кожному гостю - окремий палац.

Так ось що мене вразило: неймовірно красивий шикарний плавальний басейн в горах.

Без води.

Сказали, що в якомусь там році була не пожежа, а землетрус.

Басейн дав тріщину. Її не видно, але і вода не тримається, і відновлювати - дорожче обійдеться за новий…

Такі ось справи, панове.

Це просто на тему - дуже корисну - де ж собі обирати житло.

Ще трохи і поїдемо разом з флайманом на Філіппіни…

А чого ні: пожеж не буває, землетрусів не буває, дівчата - і ті цнотливі - і лізуть цілуватися з чоловіками без перспектив отримання пенсії у майбутньому…

Прямо рай не землі. Ну реально ж… akurt

Повідомлень: 10463 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3873 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2517251825192520 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор