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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2518251925202521>
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:32

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  2587715 написав:
  akurt написав:Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США.
це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".

До речі, знаєте на чому були написані ці слова?

На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:42

  барабашов написав:[url]а[/url]
  2587715 написав:
  akurt написав:Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США.
це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".

До речі, знаєте на чому були написані ці слова?

На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца?

На набоях якими нещодавно було вбито СЕО Юнайтед Гелскєар
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:47

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить.

А шо робила протипожежна служба?

Дивилася баскетбол


Нудиський пляж на Макарській Рів'єрі.
Цигарка або пікнік...
Складно таке локалізувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:50

Re: Еміграція, заробітчанство

На днях, коли почались пожежі, про це багато пише NYT та WSJ.

Так от, за останні 2 роки страховку майна від топових контор втратили близько 70% каліфорнійців в найбільш пожежно-небезпечних зонах. Влада навіть дозволила чаржити премії без обмежень, що було нечувано десятиріччями, проте вони не поспішали повертатись.

Безперечно, хто страховку мав, той гроші отримає. В межах застрахованих сум, франшиз і з урахуваннях інших обмежень полісів. Поточна оцінка виплат - близько 20 млрд. Але пожари вирують і далі.

Одна з причин таких катастрофічних пожеж, крім глобального потеплення, ще і те, що маленьким пожежам, сторіччами типових в Каліфорнії не дають волі, і накоплюється великі обсяги горючої речовини. І в умовах вітру Санта-Ана з материка (у цей сезон близько 100 миль на годину), впоратись з катастрофічними пожежами не вдається.

Щодо опадів. В ЛА зокрема опади бувають 1-2 тижні на рік взимку, у груднді січні. Побризкає трохи і все. Так що там завжди сухо.

І секвої на жаль горять, і сгоріле не відновлюється. Порівнююче те, що я бачив у 2005 і потім у 2018 - дуже велика різниця у стані дерев. Боляче було дивитись. І це ще все до мегапожеж останніх 5-6 років. Навіть не уявляю, як зараз.

А які красиві місця погоріли. Ех

Ну і звичайно, головною причиною неможливості впоратись з пожежами є пожертва касок і іншого обладнання пожежною службою ЛА Україні у 2022 році на суму 1 млн. доларів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:22

Може в Григорівці хати і з рогози.
Ви ж не думаєте, що в Леонардо ді Капріо така хата була?

Ех, природні катаклізми.
На березі Тихого океану і якраз в Каліфорнії - недалеко від LA - є унікальне місце - це маєток газетного магната 30-х років ХХ-го сторіччя.
Там все було зроблено дорого, або дуже дорого, або занадто дорого.
Квиток на відвідування був дуже дорогим.
Там самому ходити не можна: вас возять на мікроавтобусі всюди.
Відвідувачам показували палаци - кожному гостю - окремий палац.
Так ось що мене вразило: неймовірно красивий шикарний плавальний басейн в горах.
Без води.
Сказали, що в якомусь там році була не пожежа, а землетрус.
Басейн дав тріщину. Її не видно, але і вода не тримається, і відновлювати - дорожче обійдеться за новий…
Такі ось справи, панове.
Це просто на тему - дуже корисну - де ж собі обирати житло.
Ще трохи і поїдемо разом з флайманом на Філіппіни…
А чого ні: пожеж не буває, землетрусів не буває, дівчата - і ті цнотливі - і лізуть цілуватися з чоловіками без перспектив отримання пенсії у майбутньому…
Прямо рай не землі. Ну реально ж…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:09

  2587715 написав:
  akurt написав:Не беріть дурного в голову, важкого у руки та не слухайте вдарених порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці, яких тут тримають «для приколу».
Гадаєте брешуть в трукраймах?

Один білоруський гебрей з Нью-Йорка придумав заробляти на медичних турах в Україну - бо, каже, за МРТ, яке в Києві коштує 200 баксів, клініки в штатах виставляли людям по 9 тисяч.. так страхові його ледь не посадили.. можу дати посилання на його вложик - багато розповідає там як пересічних гамериканців тамтешні мафії розводять

До речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли


Ну, это было тут давно. НЕ все имеют страховку и считают правильным покупать ее самому. Я тоже считаю, что страховой системой тут при определенных условиях только имеет смысл пользоваться.
Если молодой и здоровый и если нет возможностей получать нормальную страховку как бенефит от работоделя или штата/города, включая медикейд (страховка для бедных), то нет финансовой целесообразности страховой медицине, если понимать как она тут работает.
Есть определенный процент людей, которые предпочинают отдыхать в Мексике несколько раз в год. Там под американских туристов заточены несколько локаций, включая известный Канкун. И там-же можно пройти обследования, полечить зубы и другое несложное.
Специально ездить в Киев зубы лечить?
Наш киевский стоматолог брал 70 долларов за коронку и 30 за пломбу.
У нйской стоматологини 1200 и 400 соответственно.
Так что из-за этого лететь на другой конец Земли?
Но есть случаи, когда медицинские услуги может и стоят архидорого. НЕ буду называть. Но до Киева или не успеещь долететь или/и там нет такой медицины, которая сможет помочь.
Каждый смотрит по себе, своей семье, своим доходам.
Повторюсь, тут не крепостное право. Если кто-то не хочет лечиться в американской системе - может лечиться где угодно.
Равно как медицинский туризм существовал давно.
В той-же Исиде рожали со всего мира и одно время она принадлежала американскому фонду.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:25

  2587715 написав:
  rjkz написав:участок остался
участок ничего не стоит, если там соседи не захотят строиться заново - а могут и не захотеть. На кой строить дом в месте где может снова полыхнуть в любой момент?


Во Флориде ураганы и наводнения каждый год.
Но народ туда валит шоглухонемой.
Время возьмет, но все придет восстановится.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:44

akurt
з флайманом на Філіппіни…

По тій ціні квитка , яка його влаштує, рейси будуть з поставкою десь в 2035 році , з оплатою сьогодні.
А там або нова війна і знову закриті кордони, або він в його 63 роки забуде що робити з дівчатами, або буде памʼятати, але не буде могти.. Тому не ставте на цього мєріна , не по дівкам з ним.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 02:05

  2587715 написав:
  rjkz написав:У него еще и аппаратура не ширпотребовская. Я даже брендов таких не знаю.
Самое простое что увидел - Текникс. Остальное - даже не запомнил.
Когда-то за мешок черного перца можно было получить 22 килограмма золота. Человечество по разному сходило с ума на протяжении своей истории. Только далеко не в полном составе


Если человеку есть на что "сходить с ума", то пуркуа-бы и не па?
Тем более, что рабоать ему нет необходимости уже.
Помимо дома в апстейтеНЙ и 2-х квартир в НЙ (одна своя, одну сдает), есть квартира в Майами (не в курсе как ее использует).
Кстати, не старый еще. Ему на вид чуть больше 50.
Жена - бывшая киевлянка.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 02:09

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить.

А шо робила протипожежна служба?


Пыталась тушить.
Только как работают американские пожарные - надо видеть.
Тут вбивают в головы - никакого героизма.
Самое ценное - жизнь и здоровье.
Хотя периодически пожарные все-таки гибнут.
Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.
Призвали жителей ЛА экономить воду.
Это на побережье Тихого океана-то!
Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?
rjkz
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