На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца?
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:32
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На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца?
Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:42
На набоях якими нещодавно було вбито СЕО Юнайтед Гелскєар
Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:47
Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:50
Re: Еміграція, заробітчанство
На днях, коли почались пожежі, про це багато пише NYT та WSJ.
Так от, за останні 2 роки страховку майна від топових контор втратили близько 70% каліфорнійців в найбільш пожежно-небезпечних зонах. Влада навіть дозволила чаржити премії без обмежень, що було нечувано десятиріччями, проте вони не поспішали повертатись.
Безперечно, хто страховку мав, той гроші отримає. В межах застрахованих сум, франшиз і з урахуваннях інших обмежень полісів. Поточна оцінка виплат - близько 20 млрд. Але пожари вирують і далі.
Одна з причин таких катастрофічних пожеж, крім глобального потеплення, ще і те, що маленьким пожежам, сторіччами типових в Каліфорнії не дають волі, і накоплюється великі обсяги горючої речовини. І в умовах вітру Санта-Ана з материка (у цей сезон близько 100 миль на годину), впоратись з катастрофічними пожежами не вдається.
Щодо опадів. В ЛА зокрема опади бувають 1-2 тижні на рік взимку, у груднді січні. Побризкає трохи і все. Так що там завжди сухо.
І секвої на жаль горять, і сгоріле не відновлюється. Порівнююче те, що я бачив у 2005 і потім у 2018 - дуже велика різниця у стані дерев. Боляче було дивитись. І це ще все до мегапожеж останніх 5-6 років. Навіть не уявляю, як зараз.
А які красиві місця погоріли. Ех
Ну і звичайно, головною причиною неможливості впоратись з пожежами є пожертва касок і іншого обладнання пожежною службою ЛА Україні у 2022 році на суму 1 млн. доларів.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:22
Може в Григорівці хати і з рогози.
Ви ж не думаєте, що в Леонардо ді Капріо така хата була?
Ех, природні катаклізми.
На березі Тихого океану і якраз в Каліфорнії - недалеко від LA - є унікальне місце - це маєток газетного магната 30-х років ХХ-го сторіччя.
Там все було зроблено дорого, або дуже дорого, або занадто дорого.
Квиток на відвідування був дуже дорогим.
Там самому ходити не можна: вас возять на мікроавтобусі всюди.
Відвідувачам показували палаци - кожному гостю - окремий палац.
Так ось що мене вразило: неймовірно красивий шикарний плавальний басейн в горах.
Без води.
Сказали, що в якомусь там році була не пожежа, а землетрус.
Басейн дав тріщину. Її не видно, але і вода не тримається, і відновлювати - дорожче обійдеться за новий…
Такі ось справи, панове.
Це просто на тему - дуже корисну - де ж собі обирати житло.
Ще трохи і поїдемо разом з флайманом на Філіппіни…
А чого ні: пожеж не буває, землетрусів не буває, дівчата - і ті цнотливі - і лізуть цілуватися з чоловіками без перспектив отримання пенсії у майбутньому…
Прямо рай не землі. Ну реально ж…
Додано: Суб 11 січ, 2025 01:09
Ну, это было тут давно. НЕ все имеют страховку и считают правильным покупать ее самому. Я тоже считаю, что страховой системой тут при определенных условиях только имеет смысл пользоваться.
Если молодой и здоровый и если нет возможностей получать нормальную страховку как бенефит от работоделя или штата/города, включая медикейд (страховка для бедных), то нет финансовой целесообразности страховой медицине, если понимать как она тут работает.
Есть определенный процент людей, которые предпочинают отдыхать в Мексике несколько раз в год. Там под американских туристов заточены несколько локаций, включая известный Канкун. И там-же можно пройти обследования, полечить зубы и другое несложное.
Специально ездить в Киев зубы лечить?
Наш киевский стоматолог брал 70 долларов за коронку и 30 за пломбу.
У нйской стоматологини 1200 и 400 соответственно.
Так что из-за этого лететь на другой конец Земли?
Но есть случаи, когда медицинские услуги может и стоят архидорого. НЕ буду называть. Но до Киева или не успеещь долететь или/и там нет такой медицины, которая сможет помочь.
Каждый смотрит по себе, своей семье, своим доходам.
Повторюсь, тут не крепостное право. Если кто-то не хочет лечиться в американской системе - может лечиться где угодно.
Равно как медицинский туризм существовал давно.
В той-же Исиде рожали со всего мира и одно время она принадлежала американскому фонду.
Додано: Суб 11 січ, 2025 01:25
Во Флориде ураганы и наводнения каждый год.
Но народ туда валит шоглухонемой.
Время возьмет, но все придет восстановится.
Додано: Суб 11 січ, 2025 01:44
akurt
По тій ціні квитка , яка його влаштує, рейси будуть з поставкою десь в 2035 році , з оплатою сьогодні.
А там або нова війна і знову закриті кордони, або він в його 63 роки забуде що робити з дівчатами, або буде памʼятати, але не буде могти.. Тому не ставте на цього мєріна , не по дівкам з ним.
Додано: Суб 11 січ, 2025 02:05
Если человеку есть на что "сходить с ума", то пуркуа-бы и не па?
Тем более, что рабоать ему нет необходимости уже.
Помимо дома в апстейтеНЙ и 2-х квартир в НЙ (одна своя, одну сдает), есть квартира в Майами (не в курсе как ее использует).
Кстати, не старый еще. Ему на вид чуть больше 50.
Жена - бывшая киевлянка.
Додано: Суб 11 січ, 2025 02:09
Пыталась тушить.
Только как работают американские пожарные - надо видеть.
Тут вбивают в головы - никакого героизма.
Самое ценное - жизнь и здоровье.
Хотя периодически пожарные все-таки гибнут.
Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.
Призвали жителей ЛА экономить воду.
Это на побережье Тихого океана-то!
Я не знаю, может есть причины, почему нельзя тушить соленой водой?
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