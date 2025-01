Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:32 2587715 написав: akurt написав: Дуже погано, що панове погано думають про страхові компанії в США. це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose". До речі, знаєте на чому були написані ці слова?



До речі, знаєте на чому були написані ці слова? це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".До речі, знаєте на чому були написані ці слова?

На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца?

До речі, знаєте на чому були написані ці слова? це все балачки на користь бідних. Страхові компанії це світова мафія яка працює за трьома принципами: "deny," "defend" and "depose".До речі, знаєте на чому були написані ці слова?

На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца? [url]а[/url]На шкірі жєртвєннаго руцкоязічнаго младєнца?

Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:47 Vadim_ написав: rjkz написав: А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить. А шо робила протипожежна служба?

А шо робила протипожежна служба? А шо робила протипожежна служба?

Дивилася баскетбол





Нудиський пляж на Макарській Рів'єрі.

Цигарка або пікнік...

Так от, за останні 2 роки страховку майна від топових контор втратили близько 70% каліфорнійців в найбільш пожежно-небезпечних зонах. Влада навіть дозволила чаржити премії без обмежень, що було нечувано десятиріччями, проте вони не поспішали повертатись.



Безперечно, хто страховку мав, той гроші отримає. В межах застрахованих сум, франшиз і з урахуваннях інших обмежень полісів. Поточна оцінка виплат - близько 20 млрд. Але пожари вирують і далі.



Одна з причин таких катастрофічних пожеж, крім глобального потеплення, ще і те, що маленьким пожежам, сторіччами типових в Каліфорнії не дають волі, і накоплюється великі обсяги горючої речовини. І в умовах вітру Санта-Ана з материка (у цей сезон близько 100 миль на годину), впоратись з катастрофічними пожежами не вдається.



Щодо опадів. В ЛА зокрема опади бувають 1-2 тижні на рік взимку, у груднді січні. Побризкає трохи і все. Так що там завжди сухо.



І секвої на жаль горять, і сгоріле не відновлюється. Порівнююче те, що я бачив у 2005 і потім у 2018 - дуже велика різниця у стані дерев. Боляче було дивитись. І це ще все до мегапожеж останніх 5-6 років. Навіть не уявляю, як зараз.



А які красиві місця погоріли. Ех



Ви ж не думаєте, що в Леонардо ді Капріо така хата була?



Ех, природні катаклізми.

На березі Тихого океану і якраз в Каліфорнії - недалеко від LA - є унікальне місце - це маєток газетного магната 30-х років ХХ-го сторіччя.

Там все було зроблено дорого, або дуже дорого, або занадто дорого.

Квиток на відвідування був дуже дорогим.

Там самому ходити не можна: вас возять на мікроавтобусі всюди.

Відвідувачам показували палаци - кожному гостю - окремий палац.

Так ось що мене вразило: неймовірно красивий шикарний плавальний басейн в горах.

Без води.

Сказали, що в якомусь там році була не пожежа, а землетрус.

Басейн дав тріщину. Її не видно, але і вода не тримається, і відновлювати - дорожче обійдеться за новий…

Такі ось справи, панове.

Це просто на тему - дуже корисну - де ж собі обирати житло.

Ще трохи і поїдемо разом з флайманом на Філіппіни…

А чого ні: пожеж не буває, землетрусів не буває, дівчата - і ті цнотливі - і лізуть цілуватися з чоловіками без перспектив отримання пенсії у майбутньому…

Додано: Суб 11 січ, 2025 01:09 2587715 написав: akurt написав: Не беріть дурного в голову, важкого у руки та не слухайте вдарених порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці, яких тут тримають «для приколу». Гадаєте брешуть в трукраймах? Один білоруський гебрей з Нью-Йорка придумав заробляти на медичних турах в Україну - бо, каже, за МРТ, яке в Києві коштує 200 баксів, клініки в штатах виставляли людям по 9 тисяч.. так страхові його ледь не посадили.. можу дати посилання на його вложик - багато розповідає там як пересічних гамериканців тамтешні мафії розводять До речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли



Один білоруський гебрей з Нью-Йорка придумав заробляти на медичних турах в Україну - бо, каже, за МРТ, яке в Києві коштує 200 баксів, клініки в штатах виставляли людям по 9 тисяч.. так страхові його ледь не посадили.. можу дати посилання на його вложик - багато розповідає там як пересічних гамериканців тамтешні мафії розводять



До речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли Гадаєте брешуть в трукраймах?Один білоруський гебрей з Нью-Йорка придумав заробляти на медичних турах в Україну - бо, каже, за МРТ, яке в Києві коштує 200 баксів, клініки в штатах виставляли людям по 9 тисяч.. так страхові його ледь не посадили.. можу дати посилання на його вложик - багато розповідає там як пересічних гамериканців тамтешні мафії розводятьДо речі європейці в Україну зуби лікувать вже цілими караванами їздять - в Астрі навіть усіх сестер без знання англійської позвільняли



Ну, это было тут давно. НЕ все имеют страховку и считают правильным покупать ее самому. Я тоже считаю, что страховой системой тут при определенных условиях только имеет смысл пользоваться.

Если молодой и здоровый и если нет возможностей получать нормальную страховку как бенефит от работоделя или штата/города, включая медикейд (страховка для бедных), то нет финансовой целесообразности страховой медицине, если понимать как она тут работает.

Есть определенный процент людей, которые предпочинают отдыхать в Мексике несколько раз в год. Там под американских туристов заточены несколько локаций, включая известный Канкун. И там-же можно пройти обследования, полечить зубы и другое несложное.

Специально ездить в Киев зубы лечить?

Наш киевский стоматолог брал 70 долларов за коронку и 30 за пломбу.

У нйской стоматологини 1200 и 400 соответственно.

Так что из-за этого лететь на другой конец Земли?

Но есть случаи, когда медицинские услуги может и стоят архидорого. НЕ буду называть. Но до Киева или не успеещь долететь или/и там нет такой медицины, которая сможет помочь.

Каждый смотрит по себе, своей семье, своим доходам.

Повторюсь, тут не крепостное право. Если кто-то не хочет лечиться в американской системе - может лечиться где угодно.

Равно как медицинский туризм существовал давно.

Додано: Суб 11 січ, 2025 01:25 2587715 написав: rjkz написав: участок остался участок ничего не стоит, если там соседи не захотят строиться заново - а могут и не захотеть. На кой строить дом в месте где может снова полыхнуть в любой момент?



Во Флориде ураганы и наводнения каждый год.

Но народ туда валит шоглухонемой.

з флайманом на Філіппіни…



По тій ціні квитка , яка його влаштує, рейси будуть з поставкою десь в 2035 році , з оплатою сьогодні.

Самое простое что увидел - Текникс. Остальное - даже не запомнил. У него еще и аппаратура не ширпотребовская. Я даже брендов таких не знаю.Самое простое что увидел - Текникс. Остальное - даже не запомнил. Когда-то за мешок черного перца можно было получить 22 килограмма золота. Человечество по разному сходило с ума на протяжении своей истории. Только далеко не в полном составе Когда-то за мешок черного перца можно было получить 22 килограмма золота. Человечество по разному сходило с ума на протяжении своей истории. Только далеко не в полном составе



Если человеку есть на что "сходить с ума", то пуркуа-бы и не па?

Тем более, что рабоать ему нет необходимости уже.

Помимо дома в апстейтеНЙ и 2-х квартир в НЙ (одна своя, одну сдает), есть квартира в Майами (не в курсе как ее использует).

Кстати, не старый еще. Ему на вид чуть больше 50.

Додано: Суб 11 січ, 2025 02:09 Vadim_ написав: rjkz написав: А жить на пепелище мало кто захочет. Думаю, несколько лет там мало кто будет жить. А шо робила протипожежна служба?

А шо робила протипожежна служба? А шо робила протипожежна служба?



Пыталась тушить.

Только как работают американские пожарные - надо видеть.

Тут вбивают в головы - никакого героизма.

Самое ценное - жизнь и здоровье.

Хотя периодически пожарные все-таки гибнут.

Сейчас там такая ситуация, что из-за масштабов пожара, острая нехватка воды.

Призвали жителей ЛА экономить воду.

Это на побережье Тихого океана-то!

