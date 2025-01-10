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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2025 02:13
Faceless написав: 2587715 написав: Faceless написав:
Не бачу нічого дивного в цій історії і в такій колекції, взагалі
Якщо б ті платівки дійсно коштували по 40к, то на Брайтоні вже б у кожному другому підвали їх штампували з конвертами потрібної зношеності.
Ясно ж сказали що то одна така найдорожча.
Конструктори лего, машинки хот вілз за десятки тисяч доларів ніби вже не дивина, чого має бути дивиною рідкісний вініл
Почтовые марки по несколько миллионов долларов, монеты в десятки и сотни тысяч.
А еще есть бейсбольные карточки.
Некоторые коллекционируют антикварные игрушки, старые игровые автоматы, телефонные аппараты и пишущие машинки.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 02:27
adeges написав:
На днях, коли почались пожежі, про це багато пише NYT та WSJ.
Так от, за останні 2 роки страховку майна від топових контор втратили близько 70% каліфорнійців в найбільш пожежно-небезпечних зонах. Влада навіть дозволила чаржити премії без обмежень, що було нечувано десятиріччями, проте вони не поспішали повертатись.
Безперечно, хто страховку мав, той гроші отримає. В межах застрахованих сум, франшиз і з урахуваннях інших обмежень полісів. Поточна оцінка виплат - близько 20 млрд. Але пожари вирують і далі.
Одна з причин таких катастрофічних пожеж, крім глобального потеплення, ще і те, що маленьким пожежам, сторіччами типових в Каліфорнії не дають волі, і накоплюється великі обсяги горючої речовини. І в умовах вітру Санта-Ана з материка (у цей сезон близько 100 миль на годину), впоратись з катастрофічними пожежами не вдається.
Щодо опадів. В ЛА зокрема опади бувають 1-2 тижні на рік взимку, у груднді січні. Побризкає трохи і все. Так що там завжди сухо.
І секвої на жаль горять, і сгоріле не відновлюється. Порівнююче те, що я бачив у 2005 і потім у 2018 - дуже велика різниця у стані дерев. Боляче було дивитись. І це ще все до мегапожеж останніх 5-6 років. Навіть не уявляю, як зараз.
А які красиві місця погоріли. Ех
Ну і звичайно, головною причиною неможливості впоратись з пожежами є пожертва касок і іншого обладнання пожежною службою ЛА Україні у 2022 році на суму 1 млн. доларів.
В Штатах вообще с погодными условиями все как-то неоднозначно.
Где-то постоянно торнадо, где-то наводнения, где-то пожары.
То такие дожди, что затапливает НЙ, то такой снег что парализует целый штат, а фуры в кюветах валяются. То морозы от которых гибнут десятки человек (не бездомных).
Во время Сэнди в НДж, мне рассказывали, в городке буквально за мостом от Манхеттена, размыло землю на кладбище и по улицам плыли гробы.
И они упорно не хотят строить такие дома, чтобы не смывались наводнениями, не сносились торнадо или ураганом, не промерзали мгновенно как только упавшее дерево повредит провода электроснабжения и хитер в доме перестанет работать.
Ну и кирпичные дома все-таки не так горят как из дерева.
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